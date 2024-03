Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 1965196619671968> Додано: Сер 20 бер, 2024 02:24 Дюрі-бачі написав: ЛАД написав: Почему "нелегальные"?

Нашим же, вроде, разрешено работать? Почему "нелегальные"?Нашим же, вроде, разрешено работать?

Я так зрозумів, що там для роботи в будівництві потрібно якусь ліцензію, якої звісно нема. Я так зрозумів, що там для роботи в будівництві потрібно якусь ліцензію, якої звісно нема.



Не берусь утверждать про Канаду, но так как системы похожие, в СЩА есть лицензированные специальности по которым или работаешь под своей лицензией или под лицензией компании, например, электрик, сантехник.

Большинство рабочих специальностей не требуют лицензии, но требуется OSHA, это пластиковая карточка - сертификат о прохождении курсов по охране труда.

32 часа прослушать.

ПС, совок був дно, типу як зараз КНДР, де править один пухлий, всі інші тощі. В США люди вже давно нормально живуть. Ну звичайно в партторгів завжди "негрів лінчують".ПС, совок був дно, типу як зараз КНДР, де править один пухлий, всі інші тощі.

В США більше 50% домогосподарств не має збережень більше $1000 В США більше 50% домогосподарств не має збережень більше $1000



Кто сказал?

Человек отработал на, скажем, 30 долларов в час неделю, в пятницу ему на директ депазит примерно 1000 долларов и придет, в следующую неделю опять.

А если про домохозяйство говорить, то если второй супруг/супруга работает, то в ту-же самую пятницу тоже зарплата приходит.

И это не Канада, где я не был, но по словам акурта и блогеров, зарплата в 25 САД в час - это жизнь удалась.

Поэтому я не совсем понимаю где эти 50% находятся, в какой США, чтобы не иметь 1000 долларов сбережений. То что такие люди среди почти 400 млн есть - бесспорно, но о 50% я-бы даже не думал.

І - можливо - непорозуміння при оформленні угоди про оплату. Хм… специфічна система оплати за роботу…І - можливо - непорозуміння при оформленні угоди про оплату.

Я зробив висновок про те, що роботодавець обмаював на основі фальшивої страховки, плату за яку вираховували із ЗП, дали красивий сертифікат. Але коли звернулись до страхової, щоб розрахувати скільки буде виплат в разі "нещасно випадку", то в страховій сказали, що сертифікат схожий на справжній, але його номер в базі відсутній і платежів за нього ніколи не було.

Ну і, звісно, працівник теж не сятий і намагався розтягувати роботу...

Каже, що потім перейшов працювати на канадців і ті платять рівно стільки, як обіцяли за години, без штрафів та утримань.



Не знаю как там в Канаде, но в США пищется жалоба в Лейбор комити и все, остальное дело техники - работодателя вздрючат по самое немогу.

Можно отсудить все с лихвой, и если работодатель не угодит в тюрягу - считай легко отделался.

а наші очікували - "солдат спит, служба идет"? На Заході так не працює. та й у нас погодинна оплата - простір для зловживань. відрядний спосіб поки рулить а наші очікували - "солдат спит, служба идет"? На Заході так не працює. та й у нас погодинна оплата - простір для зловживань. відрядний спосіб поки рулить

на заході так працює, але потрібно щоб тебе "всиновило місто" (с), або яка держслуба, але ж то корінним а не мігрантам



News from Canada



Відбулося заселення родини, яка прибула за Програмою CUAET, в орендовану квартиру в місті Едмонтон (столиця провінції Альберта).

Сказати, що квартира гарна - практично нічого не сказати. Ну не знаю, мабуть, без "плінтусів прихованого монтажу" та обробки сусальним золотом стелі та ванни, але реально дуже гарна.

Дерев'яна підлога. Дуже багато всіляких кладовок, вбудованих шаф та місць, де можна скласти речі.

Незвичне планування: дворівнева. Дерев"яні сходи.

Один поверх - на основному поверсі - там дві окремі спальні та санвузол.

Ще один поверх - це поверх мінус 1 (Basement. A basement or cellar is one or more floors of a building that are completely or partly below the ground floor. Especially in residential buildings, it often is used as a utility space for a building) - тут кухня, спільна кімната для всієї родини, ванна, кладовки.



Квартира повністю обладнана всім необхідним - але без меблів.

Холодильник Side-by-side.

Ось тут саме цікаве:

- відвідали спеціальний магазин, де все для українців для квартири/житла можна отримати безкоштовно: подушки, простирадла, рушники, ковдри, і таке інше. Крім того, отримали безкоштовно деяку побутову техніку: мікрохвильову пічку, тостер, кавоварку, посуд (від тарілок до виделок та ножів). Здивували навіть іграшки - отримали ведмедя розмірами з людину.

Все це нове і все безкоштовно.

Речей так багато, що зараз квартира нагадує більше склад.

- з меблями - затримка. Намагалися купити на Marketplace - але там розбирають так швидко, що не втовпишся. Тому завтра українські волонтери привезуть одну кровить та один матрац. Безкоштовно.

Все інше будуть потихеньку купувати додатково, бо немає ні столів, ні стільців.



Сезон 1 серіалу "Поселення" закінчився.

Трохи намучилися тим, що не знали міста, не знали районів, рухалися на міських автобусах - по 2 пересадки. Наслухалися "страшилок" про бомжів (на практиці зранку побачили біля будинка одного - спав в "туристичному спальному мішку" - але тихенько зібрався та тихенько зник)...



З середи почнеться сезон 2: "Пошук роботи".



Квартплата: 1600CAD+сплата за електрику.

Цікавий підрахунок: якщо хтось з подружжя влаштується на роботу на 20CAD чистими, то за 2 тижня (80 годин) зможе заробити родині житло (80х20=1600).



Альтернативу дізнався саме зараз: надіслав приятель - працює на дуже відповідальній роботі - будівництво великих багатоповерхових будинків. Не остання в тому людина.

Написав так (цитата):

https://maps.app.goo.gl/YBG64WtZUushh7GY6



Наші люди готові за "модні МОПи" віддати все на світі - тому оприлюдню фото входа у будинок:



На фото ліворуч цікаве: то зранку спав справжній канадський БОМЖ.

Зранку тихенько зібрався та пішов.

News from USA



На порядку денному імміграційна криза, яка протиставляє адміністрацію Байдена проти очолюваних республіканцями штатів США...

Закон Техасу про арешт тих, хто нелегально перетнув кордон, заморозили через кілька годин після того, як він набув чинності.

Федеральний апеляційний суд вирішив заморозити суперечливий імміграційний закон, який надає штату Техас повноваження затримувати тих, хто в’їжджає в країну нелегально. Рішення було прийнято через кілька годин після того, як Конституційний суд відмовився заблокувати набрання чинності законом.



Цікаво: Мексика заявила, що відмовиться приймати всіх, хто буде депортований згідно з новим законом. Адміністрація Джо Байдена також виступила проти закону та заявила, що він неконституційний.



News from USA



На порядку денному імміграційна криза News from USAНа порядку денному імміграційна криза



News from USA

На порядку денному імміграційна криза News from USAНа порядку денному імміграційна криза

Хто ж відмовиться від дармової живої сили перед світовою заварухою.

Ну, є такі країни. Я знаю мінімум одну.

Ну, є такі країни. Я знаю мінімум одну.



Цікаві факти: на цій гілці наші люди періодично ховають та закопують у труну небуття інші країни та інші народи світу. Все повчають, прогнозують, обіцяють їм (!) страшне після страшного.

Здається не далі тижня тому ховали на цій гілці Єгипет...



А воно бач як повернулося...



Не буду давати посилання на першоджерела: я даю інформацію про дійових осіб та виконавців - якщо треба - шукайте самі.



1. Повідомлення турецької преси: "До Єгипту, який переживав валютну кризу, надійшла зовнішня фінансова підтримка. У той час як адміністрація президента Сісі отримувала обіцянки інвестицій від країн Перської затоки, такі організації, як ЄС, Світовий банк і МВФ оголосили пакети підтримки одна за одною."

На валютні доходи Єгипту негативно вплинув спад у туристичному секторі з жовтня, коли Ізраїль оголосив війну сектору Газа, а також зниження транзитних зборів для суден у Суецькому каналі через атаки хуситів на півдні Червоного моря.



2. Наприкінці минулого місяця Об’єднані Арабські Емірати пообіцяли, що «35 мільярдів доларів» прямих іноземних інвестицій будуть зроблені до Єгипту протягом двох місяців» у рамках двосторонньої угоди.



3. На початку березня Єгипет і Міжнародний валютний фонд (МВФ) підписали кредитну угоду на $8 млрд у рамках програми економічних реформ замість попередньої кредитної угоди на $3 млрд, підписаної в грудні 2022 року.



4. Ще одна підтримка єгипетської економіки надійшла від Європейського Союзу (ЄС). Щоб зупинити наплив іммігрантів, ЄС вчора оголосив про пакет фінансування для Єгипту вартістю 7,4 мільярда євро (8,1 мільярда доларів).



5. Крім того, з ЄС буде надано грант у розмірі 600 млн євро, 200 млн євро з яких піде на боротьбу з міграцією.



6. Світовий банк оголосив, що планує надати понад 6 мільярдів доларів на підтримку Єгипту протягом наступних трьох років.

Згідно із заявою Світового банку, з них 3 мільярди доларів підуть на державні програми, а 3 мільярди – у приватний сектор.



Так, беремо калькулятор:

35+8+8,1+7,4х1,1+0,6х1,1=....це мільярдів. Доларів.

Скільки-скільки там Байден обіцяв та Трамп не дав?

ПС, совок був дно, типу як зараз КНДР, де править один пухлий, всі інші тощі. В США люди вже давно нормально живуть. Ну звичайно в партторгів завжди "негрів лінчують".ПС, совок був дно, типу як зараз КНДР, де править один пухлий, всі інші тощі.

В США більше 50% домогосподарств не має збережень більше $1000 В США більше 50% домогосподарств не має збережень більше $1000



Кто сказал?

Человек отработал на, скажем, 30 долларов в час неделю, в пятницу ему на директ депазит примерно 1000 долларов и придет, в следующую неделю опять.

А если про домохозяйство говорить, то если второй супруг/супруга работает, то в ту-же самую пятницу тоже зарплата приходит.

И это не Канада, где я не был, но по словам акурта и блогеров, зарплата в 25 САД в час - это жизнь удалась.

Поэтому я не совсем понимаю где эти 50% находятся, в какой США, чтобы не иметь 1000 долларов сбережений. То что такие люди среди почти 400 млн есть - бесспорно, но о 50% я-бы даже не думал.

Вот кто действительно есть - это люди, хоть с зарплатой 100 долларов в час, хоть 300, которые умудряются спускать все. Красиво жить не запретишь. Кто сказал?Человек отработал на, скажем, 30 долларов в час неделю, в пятницу ему на директ депазит примерно 1000 долларов и придет, в следующую неделю опять.А если про домохозяйство говорить, то если второй супруг/супруга работает, то в ту-же самую пятницу тоже зарплата приходит.И это не Канада, где я не был, но по словам акурта и блогеров, зарплата в 25 САД в час - это жизнь удалась.Поэтому я не совсем понимаю где эти 50% находятся, в какой США, чтобы не иметь 1000 долларов сбережений. То что такие люди среди почти 400 млн есть - бесспорно, но о 50% я-бы даже не думал.Вот кто действительно есть - это люди, хоть с зарплатой 100 долларов в час, хоть 300, которые умудряются спускать все. Красиво жить не запретишь.

есть статистика, имеется в виду не сбережения, а остаток на банковском счете, типа 30% банковских счетов имеет баланс менее 500 дол и еще 20% от 500 до 1000. Какое финансовое положение владельца не изучалось

