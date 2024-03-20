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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1965196619671968 Додано: Сер 20 бер, 2024 12:28 Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення👇



Зеленський повідомив, коли розпочнуться переговори щодо вступу України в ЄC (відео)



На вашу думку, чи зможе Україна виконати всі умови для вступу до ЄС? І протягом якого часу це відбудеться? На вашу думку, чи зможе Україна виконати всі умови для вступу до ЄС? І протягом якого часу це відбудеться? Модератор

Модератор Форуму Повідомлень: 6097 З нами з: 25.01.06 Подякував: 71 раз. Подякували: 429 раз. Профіль Вебсайт

ICQ 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 бер, 2024 12:36 А чого би і не потренувати думку:

«Будь-яка європейська держава, яка поважає цінності, зазначені в ст. 2, та віддана їх поширенню, може подати заявку на набуття членства у Союзі."



Ой, і ризикую я: камінням закидають... ногами затопчуть...



По пунктах:

- стабільність інституцій, що гарантують демократію, верховенство права, права людини та повагу і захист меншин (політичний критерій);

Тут у нас в кошиках: нелегітимний, або умовно легітимний. або легітимний - так ніхто на сьогодні і не розуміє - з травня президент, Голова Конституційного суду, який роками проживає в іншій державі і здається під судом чи слідством, голова Верховного суду, якого з місяць тому випустили з тюрми... під заставу...



– наявність діючої ринкової економіки, а також здатність протистояти конкурентному тиску й ринковим силам у межах ЄС (економічний критерій);

Ну, про ринкову економіку я мовчу, бо до неї не мав, не маю і не буду мати відношення; про інше краще спитати у польських друзів... Можна у словацьких... можна у угорських...

Тут ногами шпиняли турків - а вони відсьогодні відновлюють поромне сполучення через Чорне море "порт Карасу - порт Чорноморськ" - єдині, хто старається для економіки України...



– спроможність взяти зобов’язання щодо членства, включаючи відданість цілям політичного, економічного та валютного союзу (правовий критерій).

От відданість у нас є. Це точно...



Ну дійсно, питання цікаве... akurt

Повідомлень: 9409 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3507 раз. Подякували: 1232 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 бер, 2024 12:55 akurt написав: finuser521 написав: akurt написав: Еміграція, заробітчанство

News from USA

На порядку денному імміграційна криза News from USAНа порядку денному імміграційна криза

Хто ж відмовиться від дармової живої сили перед світовою заварухою. Хто ж відмовиться від дармової живої сили перед світовою заварухою.

Ну, є такі країни. Я знаю мінімум одну.



Цікаві факти: на цій гілці наші люди періодично ховають та закопують у труну небуття інші країни та інші народи світу. Все повчають, прогнозують, обіцяють їм (!) страшне після страшного.

Здається не далі тижня тому ховали на цій гілці Єгипет...



А воно бач як повернулося...



Не буду давати посилання на першоджерела: я даю інформацію про дійових осіб та виконавців - якщо треба - шукайте самі.



1. Повідомлення турецької преси: "До Єгипту, який переживав валютну кризу, надійшла зовнішня фінансова підтримка. У той час як адміністрація президента Сісі отримувала обіцянки інвестицій від країн Перської затоки, такі організації, як ЄС, Світовий банк і МВФ оголосили пакети підтримки одна за одною."

На валютні доходи Єгипту негативно вплинув спад у туристичному секторі з жовтня, коли Ізраїль оголосив війну сектору Газа, а також зниження транзитних зборів для суден у Суецькому каналі через атаки хуситів на півдні Червоного моря.



2. Наприкінці минулого місяця Об’єднані Арабські Емірати пообіцяли, що «35 мільярдів доларів» прямих іноземних інвестицій будуть зроблені до Єгипту протягом двох місяців» у рамках двосторонньої угоди.



3. На початку березня Єгипет і Міжнародний валютний фонд (МВФ) підписали кредитну угоду на $8 млрд у рамках програми економічних реформ замість попередньої кредитної угоди на $3 млрд, підписаної в грудні 2022 року.



4. Ще одна підтримка єгипетської економіки надійшла від Європейського Союзу (ЄС). Щоб зупинити наплив іммігрантів, ЄС вчора оголосив про пакет фінансування для Єгипту вартістю 7,4 мільярда євро (8,1 мільярда доларів).



5. Крім того, з ЄС буде надано грант у розмірі 600 млн євро, 200 млн євро з яких піде на боротьбу з міграцією.



6. Світовий банк оголосив, що планує надати понад 6 мільярдів доларів на підтримку Єгипту протягом наступних трьох років.

Згідно із заявою Світового банку, з них 3 мільярди доларів підуть на державні програми, а 3 мільярди – у приватний сектор.



Так, беремо калькулятор:

35+8+8,1+7,4х1,1+0,6х1,1=....це мільярдів. Доларів.

Скільки-скільки там Байден обіцяв та Трамп не дав?

Це ж треба: точно 60 мільярдів... Ну, є такі країни. Я знаю мінімум одну.Цікаві факти: на цій гілці наші люди періодично ховають та закопують у труну небуття інші країни та інші народи світу. Все повчають, прогнозують, обіцяють(!) страшне після страшного.Здається не далі тижня тому ховали на цій гілці Єгипет...А воно бач як повернулося...Не буду давати посилання на першоджерела: я даю інформацію про дійових осіб та виконавців - якщо треба - шукайте самі.1. Повідомлення турецької преси: "До Єгипту, якийвалютну кризу, надійшла зовнішня фінансова підтримка. У той час як адміністрація президента Сісі отримувала обіцянки інвестицій від країн Перської затоки, такі організації, як ЄС, Світовий банк і МВФ оголосили пакети підтримки одна за одною."На валютні доходи Єгипту негативно вплинув спад у туристичному секторі з жовтня, коли Ізраїль оголосив війну сектору Газа, а також зниження транзитних зборів для суден у Суецькому каналі через атаки хуситів на півдні Червоного моря.2. Наприкінці минулого місяця Об’єднані Арабські Емірати пообіцяли, що «» прямих іноземних інвестицій будуть зроблені до Єгипту протягом двох місяців» у рамках двосторонньої угоди.3. На початку березня Єгипет і Міжнародний валютний фонд (МВФ) підписалиу рамках програми економічних реформ замість попередньої кредитної угоди на $3 млрд, підписаної в грудні 2022 року.4. Ще одна підтримка єгипетської економіки надійшла від Європейського Союзу (ЄС). Щоб зупинити наплив іммігрантів, ЄС вчора оголосив про пакет фінансування для Єгипту вартістю 7,4 мільярда євро ().5. Крім того, з ЄС буде надано грант у розмірі, 200 млн євро з яких піде на боротьбу з міграцією.6. Світовий банк оголосив, що планує надати понадна підтримку Єгипту протягом наступних трьох років.Згідно із заявою Світового банку, з них 3 мільярди доларів підуть на державні програми, а 3 мільярди – у приватний сектор.Так, беремо калькулятор:35+8+8,1+7,4х1,1+0,6х1,1=....це мільярдів. Доларів.Скільки-скільки там Байден обіцяв та Трамп не дав?Це ж треба: точно 60 мільярдів...

таке можна було провернути із ЮБК, навіть зараз можна таке можна було провернути із ЮБК, навіть зараз можна flyman

Повідомлень: 34315 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1579 раз. Подякували: 2751 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 бер, 2024 12:57 nekefer написав: rjkz написав: flyman написав: В США більше 50% домогосподарств не має збережень більше $1000 В США більше 50% домогосподарств не має збережень більше $1000



Кто сказал?

Человек отработал на, скажем, 30 долларов в час неделю, в пятницу ему на директ депазит примерно 1000 долларов и придет, в следующую неделю опять.

А если про домохозяйство говорить, то если второй супруг/супруга работает, то в ту-же самую пятницу тоже зарплата приходит.

И это не Канада, где я не был, но по словам акурта и блогеров, зарплата в 25 САД в час - это жизнь удалась.

Поэтому я не совсем понимаю где эти 50% находятся, в какой США, чтобы не иметь 1000 долларов сбережений. То что такие люди среди почти 400 млн есть - бесспорно, но о 50% я-бы даже не думал.

Вот кто действительно есть - это люди, хоть с зарплатой 100 долларов в час, хоть 300, которые умудряются спускать все. Красиво жить не запретишь. Кто сказал?Человек отработал на, скажем, 30 долларов в час неделю, в пятницу ему на директ депазит примерно 1000 долларов и придет, в следующую неделю опять.А если про домохозяйство говорить, то если второй супруг/супруга работает, то в ту-же самую пятницу тоже зарплата приходит.И это не Канада, где я не был, но по словам акурта и блогеров, зарплата в 25 САД в час - это жизнь удалась.Поэтому я не совсем понимаю где эти 50% находятся, в какой США, чтобы не иметь 1000 долларов сбережений. То что такие люди среди почти 400 млн есть - бесспорно, но о 50% я-бы даже не думал.Вот кто действительно есть - это люди, хоть с зарплатой 100 долларов в час, хоть 300, которые умудряются спускать все. Красиво жить не запретишь.

есть статистика, имеется в виду не сбережения, а остаток на банковском счете, типа 30% банковских счетов имеет баланс менее 500 дол и еще 20% от 500 до 1000. Какое финансовое положение владельца не изучалось

общем манипуляции, "две или три недели или года" не важно, важно что "половина американцев не имеет даже 1000дол" есть статистика, имеется в виду не сбережения, а остаток на банковском счете, типа 30% банковских счетов имеет баланс менее 500 дол и еще 20% от 500 до 1000. Какое финансовое положение владельца не изучалосьобщем манипуляции, "две или три недели или года" не важно, важно что "половина американцев не имеет даже 1000дол"

а потімі ці люди, які живуть від чека до чека, виходять на пенсію мільйонерами, ага-ага а потімі ці люди, які живуть від чека до чека, виходять на пенсію мільйонерами, ага-ага flyman

Повідомлень: 34315 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1579 раз. Подякували: 2751 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 бер, 2024 12:59 akurt написав: А чого би і не потренувати думку:

«Будь-яка європейська держава, яка поважає цінності, зазначені в ст. 2, та віддана їх поширенню, може подати заявку на набуття членства у Союзі."



Ой, і ризикую я: камінням закидають... ногами затопчуть...



По пунктах:

- стабільність інституцій, що гарантують демократію, верховенство права, права людини та повагу і захист меншин (політичний критерій);

Тут у нас в кошиках: нелегітимний, або умовно легітимний. або легітимний - так ніхто на сьогодні і не розуміє - з травня президент, Голова Конституційного суду, який роками проживає в іншій державі і здається під судом чи слідством, голова Верховного суду, якого з місяць тому випустили з тюрми... під заставу...



– наявність діючої ринкової економіки, а також здатність протистояти конкурентному тиску й ринковим силам у межах ЄС (економічний критерій);

Ну, про ринкову економіку я мовчу, бо до неї не мав, не маю і не буду мати відношення; про інше краще спитати у польських друзів... Можна у словацьких... можна у угорських...

Тут ногами шпиняли турків - а вони відсьогодні відновлюють поромне сполучення через Чорне море "порт Карасу - порт Чорноморськ" - єдині, хто старається для економіки України...



– спроможність взяти зобов’язання щодо членства, включаючи відданість цілям політичного, економічного та валютного союзу (правовий критерій).

От відданість у нас є. Це точно...



Ну дійсно, питання цікаве... А чого би і недумку:«Будь-яка європейська держава, яка поважає цінності, зазначені в ст. 2, та віддана їх поширенню, може подати заявку на набуття членства у Союзі."Ой, і ризикую я: камінням закидають... ногами затопчуть...По пунктах:Тут у нас в кошиках: нелегітимний, або умовно легітимний. або легітимний - так ніхто на сьогодні і не розуміє - з травня президент, Голова Конституційного суду, який роками проживає в іншій державі і здається під судом чи слідством, голова Верховного суду, якого з місяць тому випустили з тюрми... під заставу...Ну, про ринкову економіку я мовчу, бо до неї не мав, не маю і не буду мати відношення; про інше краще спитати у польських друзів... Можна у словацьких... можна у угорських...Тут ногами шпиняли турків - а вони відсьогодні відновлюють поромне сполучення через Чорне море "порт Карасу - порт Чорноморськ" -От відданість у нас є. Це точно...Ну дійсно, питання цікаве...

в мене в коридорі розсміялися капці і качалися по підлозі півгодини, прийшлося вгамувати в мене в коридорі розсміялися капці і качалися по підлозі півгодини, прийшлося вгамувати flyman

Повідомлень: 34315 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1579 раз. Подякували: 2751 раз. Профіль 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 бер, 2024 13:02 flyman написав: а потімі ці люди, які живуть від чека до чека, виходять на пенсію мільйонерами, ага-ага а потімі ці люди, які живуть від чека до чека, виходять на пенсію мільйонерами, ага-ага



В машинах вини потім доживають. В машинах вини потім доживають. finuser521

Повідомлень: 72 З нами з: 29.06.22 Подякував: 16 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 бер, 2024 13:10 finuser521 написав: flyman написав: а потімі ці люди, які живуть від чека до чека, виходять на пенсію мільйонерами, ага-ага а потімі ці люди, які живуть від чека до чека, виходять на пенсію мільйонерами, ага-ага



В машинах, вони потім доживають. В машинах, вони потім доживають.

Тут один дописувач спокійненько живе в дерев,яній хаті за 50 км від столиці.

І все економить, економить, економить на всьому, починаючи від м,яса і закінчуючи пристойними ремонтами і машиною для себе Тут один дописувач спокійненько живе в дерев,яній хаті за 50 км від столиці.І все економить, економить, економить на всьому, починаючи від м,яса і закінчуючи пристойними ремонтами і машиною для себе Frant

Повідомлень: 23780 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1652 раз. Подякували: 2531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 бер, 2024 13:31 flyman написав: а потімі ці люди, які живуть від чека до чека, виходять на пенсію мільйонерами, ага-ага а потімі ці люди, які живуть від чека до чека, виходять на пенсію мільйонерами, ага-ага

Саме смішне, що так і є: мільйонерами.

Справа в тому, що починають собі відкладувати на пенсію із студентських років.

Наприклад, студент влітку працював на практиці - інтерном - на якійсь фірмі. Нараховують йому зарплатню - якщо фірма пристойна - та студент розумний - зазвичай 7500$ на місяць.

Варіанти: а) витратити на дівчат та танці голяком; б) … в) покласти їх - всі 7500 - на спеціальний рахунок - податком НЕ ОБКЛАДАЄТЬСЯ, якщо ти не знімеш ці гроші з рахунка на витрати за пунктом а), а - наприклад - витратиш на купівлю акцій ARM.

Тоді звичайна арифметика: було на рахунку 7500 за один місяць студентської практики, ці гроші НЕ МОЖНА БРАТИ АЖ ДО ПЕНСІЇ - інакше нарахують податки.

Але можна восени 2023 купити 7500/50=150 акцій (так можна) та продати, а 7500 - цілі!

Так ось їдемо далі: з 18 років щомісяця відраховують відсоток з зарплатні добровільно (!) на пенсійний рахунок.

В результаті при виході на пенсію на спеціальному рахунку стають доступними не менше 1/2 мільйона доларів.

Можете «погуглити» ті розрахунки.



Ще важливо: от у Вас, пане Флаймане, ніякої пенсії припустимо і не буде (ну хіба що Ви не відкладували щось, коли були студентом) - але ось, ну припустимо/помірємо, б і було якісь там пенсійні 2800 чи 2830 гривень.

Так ті 2800 чи 2830 зможуть ваші спадкоємці отримати тільки за 2 місяця.

А 1/2 мільйона залишаються половиною мільйона весь час. Дітям.

Така ось справа, прямо як для малят.

В смислі, студентів…



P.S. Погоджуюсь з паном finuser521 вище: а хтось буде "доживати в машині".

Саме перед цим текстом розмірковували з приятелем.

Біда велика і важка: біля славетного міста Вроцлав вже 2 роки на якомусь там пустирі стоїть його найкоштовніша та найулюбленіша річ: Tavria 1999 року. Ювілейна: їй як раз 25 років виповнюється, сумує Таврія: він на ній не тільки всю Україну обʼіхав, але і пів-Європи.

Ось що з нею робити? Жінка авто НЕ водить.

Він в Польщі НЕ живе. В Україні НЕ живе з 2020. Роботу в ці дні запропонували нову в Німеччині.

От що з нею робити: або подарувати якомусь пенсіонеру (це моя думка - я йому зараз підказую - якийсь би пенсіонер і "доживав би в машині"), чи раз на рік приїжджати в славетне місто Вроцлав (колись - німецьке) та всередині спати, згадуючи свої 43-25=18 років. Саме смішне, що так і є: мільйонерами.Справа в тому, що починають собі відкладувати на пенсію із студентських років.Наприклад, студент влітку працював на практиці - інтерном - на якійсь фірмі. Нараховують йому зарплатню - якщо фірма пристойна - та студент розумний - зазвичай 7500$ на місяць.Варіанти: а) витратити на дівчат та танці голяком; б) … в) покласти їх - всі 7500 - на спеціальний рахунок - податком НЕ ОБКЛАДАЄТЬСЯ, якщо ти не знімеш ці гроші з рахунка на витрати за пунктом а), а - наприклад - витратиш на купівлю акцій ARM.Тоді звичайна арифметика: було на рахунку 7500 за один місяць студентської практики, ці гроші НЕ МОЖНА БРАТИ АЖ ДО ПЕНСІЇ - інакше нарахують податки.Але можна восени 2023 купити 7500/50=150 акцій (так можна) та продати, а 7500 - цілі!Так ось їдемо далі: з 18 років щомісяця відраховують відсоток з зарплатні добровільно (!) на пенсійний рахунок.В результаті при виході на пенсію на спеціальному рахунку стають доступними не менше 1/2 мільйона доларів.Можете «погуглити» ті розрахунки.Ще важливо: от у Вас, пане Флаймане, ніякої пенсії припустимо і не буде (ну хіба що Ви не відкладували щось, коли були студентом) - але ось, ну припустимо/помірємо, б і було якісь там пенсійні 2800 чи 2830 гривень.Так ті 2800 чи 2830 зможуть ваші спадкоємці отримати тільки за 2 місяця.А 1/2 мільйона залишаються половиною мільйона весь час. Дітям.Така ось справа, прямо як для малят.В смислі, студентів…Погоджуюсь з паномвище: а хтось буде "доживати в машині".Саме перед цим текстом розмірковували з приятелем.Біда велика і важка: біля славетного міста Вроцлав вже 2 роки на якомусь там пустирі стоїть його найкоштовніша та найулюбленіша річ: Tavria 1999 року. Ювілейна: їй як раз 25 років виповнюється, сумує Таврія: він на ній не тільки всю Україну обʼіхав, але і пів-Європи.Ось що з нею робити? Жінка авто НЕ водить.Він в Польщі НЕ живе. В Україні НЕ живе з 2020. Роботу в ці дні запропонували нову в Німеччині.От що з нею робити: або подарувати якомусь пенсіонеру (це моя думка - я йому зараз підказую - якийсь би пенсіонер і "доживав би в машині"), чи раз на рік приїжджати в славетне місто Вроцлав (колись - німецьке) та всередині спати, згадуючи свої 43-25=18 років. akurt

Повідомлень: 9409 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3507 раз. Подякували: 1232 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 бер, 2024 14:02 Re: Еміграція, заробітчанство Підсумую:

Новини з еміграції: все збс.

Новини з України: всі померли.

Тему можна закривати. airmax78 Повідомлень: 42817 З нами з: 25.10.12 Подякував: 971 раз. Подякували: 5283 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1965196619671968 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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