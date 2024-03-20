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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1966196719681969
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 15:38

  airmax78 написав:Підсумую:
Новини з еміграції: все збс, а буде ще краще.
Новини з України: всі померли, а буде ще гірше.
Тему можна закривати.

Закривати рано, поки Ви в еміграції :wink:
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  #<1 ... 1966196719681969
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