|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 бер, 2024 15:38
airmax78 написав:
Підсумую:
Новини з еміграції: все збс, а буде ще краще.
Новини з України: всі померли, а буде ще гірше.
Тему можна закривати.
Закривати рано, поки Ви в еміграції
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 8717
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1309 раз.
- Подякували: 1713 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему