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#<1 ... 1966196719681969 Додано: Сер 20 бер, 2024 15:38 airmax78 написав: Підсумую:

Новини з еміграції: все збс, а буде ще краще.

Новини з України: всі померли, а буде ще гірше.

Тему можна закривати. Підсумую:Новини з еміграції: все збс, а буде ще краще.Новини з України: всі померли, а буде ще гірше.Тему можна закривати.

Закривати рано, поки Ви в еміграції Закривати рано, поки Ви в еміграції BIGor

Повідомлень: 8717 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1309 раз. Подякували: 1713 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 бер, 2024 16:52 akurt написав: ......

Написав так (цитата):

"Недавно приехали с командировки с Павлограда. Втроем снимали убитую двух-комнатную квартиру хрущевку за 30 долларов в сутки. Настоящий бомжатник." ......Написав так (цитата):"Недавно приехали с командировки с Павлограда. Втроем снимали убитую двух-комнатную квартиру хрущевку заНастоящий бомжатник."

Посуточная аренда всегда значительно дороже.

При долгосрочной было бы раз в 5, а то и 10 дешевле. Посуточная аренда всегда значительно дороже.При долгосрочной было бы раз в 5, а то и 10 дешевле. ЛАД 2 Повідомлень: 28488 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5276 раз. Подякували: 4857 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 бер, 2024 17:01 airmax78 написав: Підсумую:

Новини з еміграції: все збс, а буде ще краще.

Новини з України: всі померли, а буде ще гірше.

Тему можна закривати. Підсумую:Новини з еміграції: все збс, а буде ще краще.Новини з України: всі померли, а буде ще гірше.Тему можна закривати.

Та чого так сумно.

Навпаки, тема тільки буде набирати популярності.

Світ же змінюється… не тільки на стареньку бабцю бува падає негаразда… світ же рухливий…

Бува і на жовніра гречного…



Новина дня для мене на тему гілки: все починалося 2 роки тому - весною - напрочуд чудово: звичайний «тестер», який жив в Анталії та мав тут квартиру, вийшлв на рівень зарплатні в 3000$ на місяць та вирішив, що настав час пити виключно шикарне та смачне польське пиво.

Плигнув з двома дітьми в авто, завантажив якийсь скарб та досить швидко - через Болгарію та Угорщину - опинися в славетній Польщі.

Там зняв в одному чудовому місті квартиру за 900$ (за ціною згаданого вище гнидника в Павлограді, який повинен бути дешевшим, але з цим не погоджується павлоградський лендлорд.) та почав дегустувати пиво. Польське смачне. З такими тоненькими ковбасками з копченого мʼяса.

Смакувати було тим приємніше, що на кожну дитину Уряд Rzeczpospolita Polska видавав із широкої кишені по 500 злотувек.

Тобто єдну тищонцу тих злотувок…



Здавалося б, можна відкорковувати банку за банкою пива: Warka, Zywiec, Lech, Tyskie, Okоcim, Zübr…

Важко повірити, але такі самі думки виникали у громадян Китаю Сунь Вань Нянь та Не Сунь Там.

Ту роботу, яку наш герой виконував за 3000$ на місяць, погодилися виконувати за 800$.

А ви ж знаєте: часи важкі, а Warka, Zywiec, Lech, Tyskie, Okicim, Zübr на всіх не вистачає…



Ну, і куди тепер емігрувати?

«А де, де, а де?

А вже, вже нема…

Я так полюбив…

А ти - не змогла!»

Як співає в Тернополі вже знаменитий Vova Cigan…



А в Анталії квартира… 2+1… куплена ще в 2017 спокійному році за 45 000€…

Стоїть порожня…

А у Польщі треба платити по 900$ за місяць…

І не хочеш, а емігруєш з европейськоі - в ЄС - Польщі до теплої (вчора було +25, зараз квітнуть дерева помаранчів) Туреччини…

Ех часи які… турбулентні…



Так що рано гілку ховати.

Рано… Та чого так сумно.Навпаки, тема тільки буде набирати популярності.Світ же змінюється… не тільки на стареньку бабцю бува падає негаразда… світ же рухливий…Бува і на жовніра гречного…Новина дня для мене на тему гілки: все починалося 2 роки тому - весною - напрочуд чудово: звичайний «тестер», який жив в Анталії та мав тут квартиру, вийшлв на рівень зарплатні в 3000$ на місяць та вирішив, що настав час пити виключно шикарне та смачне польське пиво.Плигнув з двома дітьми в авто, завантажив якийсь скарб та досить швидко - через Болгарію та Угорщину - опинися в славетній Польщі.Там зняв в одному чудовому місті квартиру за 900$ (за ціною згаданого вище гнидника в Павлограді, який повинен бути дешевшим, але з цим не погоджується павлоградський лендлорд.) та почав дегустувати пиво. Польське смачне. З такими тоненькими ковбасками з копченого мʼяса.Смакувати було тим приємніше, що на кожну дитину Уряд Rzeczpospolita Polska видавав із широкої кишені по 500 злотувек.Тобто єдну тищонцу тих злотувок…Здавалося б, можна відкорковувати банку за банкою пива: Warka, Zywiec, Lech, Tyskie, Okоcim, Zübr…Важко повірити, але такі самі думки виникали у громадян Китаю Сунь Вань Нянь та Не Сунь Там.Ту роботу, яку наш герой виконував за 3000$ на місяць, погодилися виконувати за 800$.А ви ж знаєте: часи важкі, а Warka, Zywiec, Lech, Tyskie, Okicim, Zübr на всіх не вистачає…Ну, і куди тепер емігрувати?«А де, де, а де?А вже, вже нема…Я так полюбив…А ти - не змогла!»Як співає в Тернополі вже знаменитий Vova Cigan…А в Анталії квартира… 2+1… куплена ще в 2017 спокійному році за 45 000€…Стоїть порожня…А у Польщі треба платити по 900$ за місяць…І не хочеш, а емігруєш з европейськоі - в ЄС - Польщі до теплої (вчора було +25, зараз квітнуть дерева помаранчів) Туреччини…Ех часи які… турбулентні…Так що рано гілку ховати.Рано… akurt

Повідомлень: 9410 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3509 раз. Подякували: 1232 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 бер, 2024 17:37 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Навпаки, тема тільки буде набирати популярності. Навпаки, тема тільки буде набирати популярності.

да? а как холопы выедут? будут прорываться с боем? да? а как холопы выедут? будут прорываться с боем? nekefer

Повідомлень: 966 З нами з: 24.10.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 117 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1966196719681969 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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