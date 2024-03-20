Закривати рано, поки Ви в еміграції
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Додано: Сер 20 бер, 2024 15:38
Додано: Сер 20 бер, 2024 16:52
Додано: Сер 20 бер, 2024 17:01
Та чого так сумно.
Навпаки, тема тільки буде набирати популярності.
Світ же змінюється… не тільки на стареньку бабцю бува падає негаразда… світ же рухливий…
Бува і на жовніра гречного…
Новина дня для мене на тему гілки: все починалося 2 роки тому - весною - напрочуд чудово: звичайний «тестер», який жив в Анталії та мав тут квартиру, вийшлв на рівень зарплатні в 3000$ на місяць та вирішив, що настав час пити виключно шикарне та смачне польське пиво.
Плигнув з двома дітьми в авто, завантажив якийсь скарб та досить швидко - через Болгарію та Угорщину - опинися в славетній Польщі.
Там зняв в одному чудовому місті квартиру за 900$ (за ціною згаданого вище гнидника в Павлограді, який повинен бути дешевшим, але з цим не погоджується павлоградський лендлорд.) та почав дегустувати пиво. Польське смачне. З такими тоненькими ковбасками з копченого мʼяса.
Смакувати було тим приємніше, що на кожну дитину Уряд Rzeczpospolita Polska видавав із широкої кишені по 500 злотувек.
Тобто єдну тищонцу тих злотувок…
Здавалося б, можна відкорковувати банку за банкою пива: Warka, Zywiec, Lech, Tyskie, Okоcim, Zübr…
Важко повірити, але такі самі думки виникали у громадян Китаю Сунь Вань Нянь та Не Сунь Там.
Ту роботу, яку наш герой виконував за 3000$ на місяць, погодилися виконувати за 800$.
А ви ж знаєте: часи важкі, а Warka, Zywiec, Lech, Tyskie, Okicim, Zübr на всіх не вистачає…
Ну, і куди тепер емігрувати?
«А де, де, а де?
А вже, вже нема…
Я так полюбив…
А ти - не змогла!»
Як співає в Тернополі вже знаменитий Vova Cigan…
А в Анталії квартира… 2+1… куплена ще в 2017 спокійному році за 45 000€…
Стоїть порожня…
А у Польщі треба платити по 900$ за місяць…
І не хочеш, а емігруєш з европейськоі - в ЄС - Польщі до теплої (вчора було +25, зараз квітнуть дерева помаранчів) Туреччини…
Ех часи які… турбулентні…
Так що рано гілку ховати.
Рано…
Додано: Сер 20 бер, 2024 17:37
Re: Еміграція, заробітчанство
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