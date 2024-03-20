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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1966196719681969
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 15:38

  airmax78 написав:Підсумую:
Новини з еміграції: все збс, а буде ще краще.
Новини з України: всі померли, а буде ще гірше.
Тему можна закривати.

Закривати рано, поки Ви в еміграції :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 16:52

  akurt написав:......
Написав так (цитата):
"Недавно приехали с командировки с Павлограда. Втроем снимали убитую двух-комнатную квартиру хрущевку за 30 долларов в сутки. Настоящий бомжатник."

Посуточная аренда всегда значительно дороже.
При долгосрочной было бы раз в 5, а то и 10 дешевле.
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 17:01

  airmax78 написав:Підсумую:
Новини з еміграції: все збс, а буде ще краще.
Новини з України: всі померли, а буде ще гірше.
Тему можна закривати.

Та чого так сумно.
Навпаки, тема тільки буде набирати популярності.
Світ же змінюється… не тільки на стареньку бабцю бува падає негаразда… світ же рухливий…
Бува і на жовніра гречного…

Новина дня для мене на тему гілки: все починалося 2 роки тому - весною - напрочуд чудово: звичайний «тестер», який жив в Анталії та мав тут квартиру, вийшлв на рівень зарплатні в 3000$ на місяць та вирішив, що настав час пити виключно шикарне та смачне польське пиво.
Плигнув з двома дітьми в авто, завантажив якийсь скарб та досить швидко - через Болгарію та Угорщину - опинися в славетній Польщі.
Там зняв в одному чудовому місті квартиру за 900$ (за ціною згаданого вище гнидника в Павлограді, який повинен бути дешевшим, але з цим не погоджується павлоградський лендлорд.) та почав дегустувати пиво. Польське смачне. З такими тоненькими ковбасками з копченого мʼяса.
Смакувати було тим приємніше, що на кожну дитину Уряд Rzeczpospolita Polska видавав із широкої кишені по 500 злотувек.
Тобто єдну тищонцу тих злотувок…

Здавалося б, можна відкорковувати банку за банкою пива: Warka, Zywiec, Lech, Tyskie, Okоcim, Zübr…
Важко повірити, але такі самі думки виникали у громадян Китаю Сунь Вань Нянь та Не Сунь Там.
Ту роботу, яку наш герой виконував за 3000$ на місяць, погодилися виконувати за 800$.
А ви ж знаєте: часи важкі, а Warka, Zywiec, Lech, Tyskie, Okicim, Zübr на всіх не вистачає…

Ну, і куди тепер емігрувати?
«А де, де, а де?
А вже, вже нема…
Я так полюбив…
А ти - не змогла!»
Як співає в Тернополі вже знаменитий Vova Cigan…

А в Анталії квартира… 2+1… куплена ще в 2017 спокійному році за 45 000€…
Стоїть порожня…
А у Польщі треба платити по 900$ за місяць…
І не хочеш, а емігруєш з европейськоі - в ЄС - Польщі до теплої (вчора було +25, зараз квітнуть дерева помаранчів) Туреччини…
Ех часи які… турбулентні…

Так що рано гілку ховати.
Рано…
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 17:37

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Навпаки, тема тільки буде набирати популярності.

да? а как холопы выедут? будут прорываться с боем?
nekefer
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