Закривати рано, поки Ви в еміграції
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 бер, 2024 15:38
Додано: Сер 20 бер, 2024 16:52
Додано: Сер 20 бер, 2024 17:01
Та чого так сумно.
Навпаки, тема тільки буде набирати популярності.
Світ же змінюється… не тільки на стареньку бабцю бува падає негаразда… світ же рухливий…
Бува і на жовніра гречного…
Новина дня для мене на тему гілки: все починалося 2 роки тому - весною - напрочуд чудово: звичайний «тестер», який жив в Анталії та мав тут квартиру, вийшлв на рівень зарплатні в 3000$ на місяць та вирішив, що настав час пити виключно шикарне та смачне польське пиво.
Плигнув з двома дітьми в авто, завантажив якийсь скарб та досить швидко - через Болгарію та Угорщину - опинися в славетній Польщі.
Там зняв в одному чудовому місті квартиру за 900$ (за ціною згаданого вище гнидника в Павлограді, який повинен бути дешевшим, але з цим не погоджується павлоградський лендлорд.) та почав дегустувати пиво. Польське смачне. З такими тоненькими ковбасками з копченого мʼяса.
Смакувати було тим приємніше, що на кожну дитину Уряд Rzeczpospolita Polska видавав із широкої кишені по 500 злотувек.
Тобто єдну тищонцу тих злотувок…
Здавалося б, можна відкорковувати банку за банкою пива: Warka, Zywiec, Lech, Tyskie, Okоcim, Zübr…
Важко повірити, але такі самі думки виникали у громадян Китаю Сунь Вань Нянь та Не Сунь Там.
Ту роботу, яку наш герой виконував за 3000$ на місяць, погодилися виконувати за 800$.
А ви ж знаєте: часи важкі, а Warka, Zywiec, Lech, Tyskie, Okicim, Zübr на всіх не вистачає…
Ну, і куди тепер емігрувати?
«А де, де, а де?
А вже, вже нема…
Я так полюбив…
А ти - не змогла!»
Як співає в Тернополі вже знаменитий Vova Cigan…
А в Анталії квартира… 2+1… куплена ще в 2017 спокійному році за 45 000€…
Стоїть порожня…
А у Польщі треба платити по 900$ за місяць…
І не хочеш, а емігруєш з европейськоі - в ЄС - Польщі до теплої (вчора було +25, зараз квітнуть дерева помаранчів) Туреччини…
Ех часи які… турбулентні…
Так що рано гілку ховати.
Рано…
Додано: Сер 20 бер, 2024 17:37
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Сер 20 бер, 2024 17:48
Re: Еміграція, заробітчанство
Знайомий теж вирішив написати про еміграцію в Китай. Довге чтиво
Додано: Сер 20 бер, 2024 17:48
ага
весна 22го начиналась для вас "напрочуд чудово", оригинально...
а тот "тестер" уехавший в 17м вдруг вспомнил что он украинец и можно на халяву денег срубить, достал паспорт и поехал как "беженец" в РП... зачем писать про таких моральных уродов мне непонятно...
Додано: Сер 20 бер, 2024 18:00
То что выделено - это две абсолютно не имеющие между собой ничего общего вещи.
Давайте разберемся.
1. Я открывал когда аккаунт в Чейзе, там была акция "Открой аккаунт, выполни некие условия и получи 400 долларов бонуса". Я открыл и получил.
Такие акции периодически устраивают многие банки. Я не заморачивался и не открывал в других банках счета. Есть например такое предложение "Открой счет, внеси ХХХХХ , продержи их 45 дней и получи 500 долларов бонуса".
Многие в такое играются. Почему нет? потом эти счета обнуляют или почти обнуляют и они висят пустые.
Но это не говорит, что у половины американцев нет и 1000 долларов.
Это как считать население Украины по симкартам - ниочем.
2.Вот тут вы уже утверждаете, что у половины американцев нет и 1000 долларов.
Вот это можно обсудить. Ибо изначально вы утверждали, что у половины АМЕРИКАНСКИХ ДОМОХОЗЯЙСТВ нет и 1000 долларов.
А это уже как говорят в Адесе - 2 большие разницы.
Есть разница между "Папа-мама-дети" не имеют 1000 долларов и папа имеет 1000 долларов, мама имеет 1000 долларов, сын не имеет 1000 долларов и дочка не имеет 1000 долларов?
Тут все становится на свои места. Дети, обычно не имеют значительных сбережений. Особенно на банковских счетах.
У моих их сбережения в их конвертиках.
Кстати, была акция "открой для ребенка счет в Чейзе и чейз туда положит 50 долларов", нам было все некогда, когда решили открыть, акция закончилась.
ЗЫ и, возможно, сложности перевода. Сберегательный счет, то есть сбережения, это saving account, в таком случае, у меня тоже нет 1000 долларов.
Просто потому что те %%, которые чейз дает на этом счете - совсем не интересные 0,1% годовых. А вот СД - до 5% годовых.
А в Capital One на сейвинге можно получить 4,35% годовых.
У американцев есть такое выражение "Сколько ты стоишь?", которое подразумевает "Каково твое состояние (эквити)?".
И тут я сомневаюсь, что большая доля ДОМОХОЗЯЙСТВ "стоит" менее 1000 долларов.
Надо просто совсем не знать реалии США, чтобы в это поверить.
Додано: Сер 20 бер, 2024 18:08
Додано: Сер 20 бер, 2024 18:13
Пожалуй, самые шикарные и самые правильные слова, которые я читал на этой ветке.
Можно бесконечно долго любоваться падающей водой, горящим костром и рассуждениями людей, которые видели США с расстояния в 13 000 км, как ОНИ (трудно подобрать другое слово) там живут…
Додано: Сер 20 бер, 2024 18:13
Зайшов на портал з працевлаштування. Висять пропозиції на 100-150 злотих за годину (В2В). Не Турція, звичайно, але прожити якось можна.
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