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airmax78 написав:Підсумую: Новини з еміграції: все збс, а буде ще краще. Новини з України: всі померли, а буде ще гірше. Тему можна закривати.
Та чого так сумно. Навпаки, тема тільки буде набирати популярності. Світ же змінюється… не тільки на стареньку бабцю бува падає негаразда… світ же рухливий… Бува і на жовніра гречного…
Новина дня для мене на тему гілки: все починалося 2 роки тому - весною - напрочуд чудово: звичайний «тестер», який жив в Анталії та мав тут квартиру, вийшлв на рівень зарплатні в 3000$ на місяць та вирішив, що настав час пити виключно шикарне та смачне польське пиво. Плигнув з двома дітьми в авто, завантажив якийсь скарб та досить швидко - через Болгарію та Угорщину - опинися в славетній Польщі. Там зняв в одному чудовому місті квартиру за 900$ (за ціною згаданого вище гнидника в Павлограді, який повинен бути дешевшим, але з цим не погоджується павлоградський лендлорд.) та почав дегустувати пиво. Польське смачне. З такими тоненькими ковбасками з копченого мʼяса. Смакувати було тим приємніше, що на кожну дитину Уряд Rzeczpospolita Polska видавав із широкої кишені по 500 злотувек. Тобто єдну тищонцу тих злотувок…
Здавалося б, можна відкорковувати банку за банкою пива: Warka, Zywiec, Lech, Tyskie, Okоcim, Zübr… Важко повірити, але такі самі думки виникали у громадян Китаю Сунь Вань Нянь та Не Сунь Там. Ту роботу, яку наш герой виконував за 3000$ на місяць, погодилися виконувати за 800$. А ви ж знаєте: часи важкі, а Warka, Zywiec, Lech, Tyskie, Okicim, Zübr на всіх не вистачає…
Ну, і куди тепер емігрувати? «А де, де, а де? А вже, вже нема… Я так полюбив… А ти - не змогла!» Як співає в Тернополі вже знаменитий Vova Cigan…
А в Анталії квартира… 2+1… куплена ще в 2017 спокійному році за 45 000€… Стоїть порожня… А у Польщі треба платити по 900$ за місяць… І не хочеш, а емігруєш з европейськоі - в ЄС - Польщі до теплої (вчора було +25, зараз квітнуть дерева помаранчів) Туреччини… Ех часи які… турбулентні…
airmax78 написав:Підсумую: Новини з еміграції: все збс, а буде ще краще. Новини з України: всі померли, а буде ще гірше. Тему можна закривати.
Та чого так сумно. Навпаки, тема тільки буде набирати популярності. Світ же змінюється… не тільки на стареньку бабцю бува падає негаразда… світ же рухливий… Бува і на жовніра гречного…
Новина дня для мене на тему гілки: все починалося 2 роки тому - весною - напрочуд чудово: звичайний «тестер», який жив в Анталії та мав тут квартиру, вийшлв на рівень зарплатні в 3000$ на місяць та вирішив, що настав час пити виключно шикарне та смачне польське пиво. Плигнув з двома дітьми в авто, завантажив якийсь скарб та досить швидко - через Болгарію та Угорщину - опинися в славетній Польщі. Там зняв в одному чудовому місті квартиру за 900$ (за ціною згаданого вище гнидника в Павлограді, який повинен бути дешевшим, але з цим не погоджується павлоградський лендлорд.) та почав дегустувати пиво. Польське смачне. З такими тоненькими ковбасками з копченого мʼяса. Смакувати було тим приємніше, що на кожну дитину Уряд Rzeczpospolita Polska видавав із широкої кишені по 500 злотувек. Тобто єдну тищонцу тих злотувок…
Здавалося б, можна відкорковувати банку за банкою пива: Warka, Zywiec, Lech, Tyskie, Okоcim, Zübr… Важко повірити, але такі самі думки виникали у громадян Китаю Сунь Вань Нянь та Не Сунь Там. Ту роботу, яку наш герой виконував за 3000$ на місяць, погодилися виконувати за 800$. А ви ж знаєте: часи важкі, а Warka, Zywiec, Lech, Tyskie, Okicim, Zübr на всіх не вистачає…
Ну, і куди тепер емігрувати? «А де, де, а де? А вже, вже нема… Я так полюбив… А ти - не змогла!» Як співає в Тернополі вже знаменитий Vova Cigan…
А в Анталії квартира… 2+1… куплена ще в 2017 спокійному році за 45 000€… Стоїть порожня… А у Польщі треба платити по 900$ за місяць… І не хочеш, а емігруєш з европейськоі - в ЄС - Польщі до теплої (вчора було +25, зараз квітнуть дерева помаранчів) Туреччини… Ех часи які… турбулентні…
Так що рано гілку ховати. Рано…
ага весна 22го начиналась для вас "напрочуд чудово", оригинально...
а тот "тестер" уехавший в 17м вдруг вспомнил что он украинец и можно на халяву денег срубить, достал паспорт и поехал как "беженец" в РП... зачем писать про таких моральных уродов мне непонятно...
flyman написав:В США більше 50% домогосподарств не має збережень більше $1000
Кто сказал? Человек отработал на, скажем, 30 долларов в час неделю, в пятницу ему на директ депазит примерно 1000 долларов и придет, в следующую неделю опять. А если про домохозяйство говорить, то если второй супруг/супруга работает, то в ту-же самую пятницу тоже зарплата приходит. И это не Канада, где я не был, но по словам акурта и блогеров, зарплата в 25 САД в час - это жизнь удалась. Поэтому я не совсем понимаю где эти 50% находятся, в какой США, чтобы не иметь 1000 долларов сбережений. То что такие люди среди почти 400 млн есть - бесспорно, но о 50% я-бы даже не думал. Вот кто действительно есть - это люди, хоть с зарплатой 100 долларов в час, хоть 300, которые умудряются спускать все. Красиво жить не запретишь.
есть статистика, имеется в виду не сбережения, а остаток на банковском счете, типа 30% банковских счетов имеет баланс менее 500 дол и еще 20% от 500 до 1000. Какое финансовое положение владельца не изучалось общем манипуляции, "две или три недели или года" не важно, важно что "половина американцев не имеет даже 1000дол"
То что выделено - это две абсолютно не имеющие между собой ничего общего вещи. Давайте разберемся. 1. Я открывал когда аккаунт в Чейзе, там была акция "Открой аккаунт, выполни некие условия и получи 400 долларов бонуса". Я открыл и получил. Такие акции периодически устраивают многие банки. Я не заморачивался и не открывал в других банках счета. Есть например такое предложение "Открой счет, внеси ХХХХХ , продержи их 45 дней и получи 500 долларов бонуса". Многие в такое играются. Почему нет? потом эти счета обнуляют или почти обнуляют и они висят пустые. Но это не говорит, что у половины американцев нет и 1000 долларов. Это как считать население Украины по симкартам - ниочем. 2.Вот тут вы уже утверждаете, что у половины американцев нет и 1000 долларов. Вот это можно обсудить. Ибо изначально вы утверждали, что у половины АМЕРИКАНСКИХ ДОМОХОЗЯЙСТВ нет и 1000 долларов. А это уже как говорят в Адесе - 2 большие разницы. Есть разница между "Папа-мама-дети" не имеют 1000 долларов и папа имеет 1000 долларов, мама имеет 1000 долларов, сын не имеет 1000 долларов и дочка не имеет 1000 долларов? Тут все становится на свои места. Дети, обычно не имеют значительных сбережений. Особенно на банковских счетах. У моих их сбережения в их конвертиках. Кстати, была акция "открой для ребенка счет в Чейзе и чейз туда положит 50 долларов", нам было все некогда, когда решили открыть, акция закончилась.
ЗЫ и, возможно, сложности перевода. Сберегательный счет, то есть сбережения, это saving account, в таком случае, у меня тоже нет 1000 долларов. Просто потому что те %%, которые чейз дает на этом счете - совсем не интересные 0,1% годовых. А вот СД - до 5% годовых. А в Capital One на сейвинге можно получить 4,35% годовых.
У американцев есть такое выражение "Сколько ты стоишь?", которое подразумевает "Каково твое состояние (эквити)?". И тут я сомневаюсь, что большая доля ДОМОХОЗЯЙСТВ "стоит" менее 1000 долларов. Надо просто совсем не знать реалии США, чтобы в это поверить.
Прохожий написав:зачем писать про таких моральных уродов мне непонятно...
Ну як незрозуміло. Дуже зрозуміло. Гілка про що? Правильно: про "Еміграцію, заробітчанство". Є такий процес та є така дія. А моральних виродків Ви не там шукаєте. Зовсім не там. Ну ось дуже дуже не там.
rjkz написав:Надо просто совсем не знать реалии США, чтобы в это поверить.
Пожалуй, самые шикарные и самые правильные слова, которые я читал на этой ветке. Можно бесконечно долго любоваться падающей водой, горящим костром и рассуждениями людей, которые видели США с расстояния в 13 000 км, как ОНИ (трудно подобрать другое слово) там живут…