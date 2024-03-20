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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1967196819691970> Додано: Сер 20 бер, 2024 15:38 airmax78 написав: Підсумую:

Новини з еміграції: все збс, а буде ще краще.

Новини з України: всі померли, а буде ще гірше.

Тему можна закривати. Підсумую:Новини з еміграції: все збс, а буде ще краще.Новини з України: всі померли, а буде ще гірше.Тему можна закривати.

Закривати рано, поки Ви в еміграції Закривати рано, поки Ви в еміграції BIGor

Повідомлень: 8720 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1309 раз. Подякували: 1713 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 бер, 2024 16:52 akurt написав: ......

Написав так (цитата):

"Недавно приехали с командировки с Павлограда. Втроем снимали убитую двух-комнатную квартиру хрущевку за 30 долларов в сутки. Настоящий бомжатник." ......Написав так (цитата):"Недавно приехали с командировки с Павлограда. Втроем снимали убитую двух-комнатную квартиру хрущевку заНастоящий бомжатник."

Посуточная аренда всегда значительно дороже.

При долгосрочной было бы раз в 5, а то и 10 дешевле. Посуточная аренда всегда значительно дороже.При долгосрочной было бы раз в 5, а то и 10 дешевле. ЛАД 2 Повідомлень: 28488 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5276 раз. Подякували: 4857 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 бер, 2024 17:01 airmax78 написав: Підсумую:

Новини з еміграції: все збс, а буде ще краще.

Новини з України: всі померли, а буде ще гірше.

Тему можна закривати. Підсумую:Новини з еміграції: все збс, а буде ще краще.Новини з України: всі померли, а буде ще гірше.Тему можна закривати.

Та чого так сумно.

Навпаки, тема тільки буде набирати популярності.

Світ же змінюється… не тільки на стареньку бабцю бува падає негаразда… світ же рухливий…

Бува і на жовніра гречного…



Новина дня для мене на тему гілки: все починалося 2 роки тому - весною - напрочуд чудово: звичайний «тестер», який жив в Анталії та мав тут квартиру, вийшлв на рівень зарплатні в 3000$ на місяць та вирішив, що настав час пити виключно шикарне та смачне польське пиво.

Плигнув з двома дітьми в авто, завантажив якийсь скарб та досить швидко - через Болгарію та Угорщину - опинися в славетній Польщі.

Там зняв в одному чудовому місті квартиру за 900$ (за ціною згаданого вище гнидника в Павлограді, який повинен бути дешевшим, але з цим не погоджується павлоградський лендлорд.) та почав дегустувати пиво. Польське смачне. З такими тоненькими ковбасками з копченого мʼяса.

Смакувати було тим приємніше, що на кожну дитину Уряд Rzeczpospolita Polska видавав із широкої кишені по 500 злотувек.

Тобто єдну тищонцу тих злотувок…



Здавалося б, можна відкорковувати банку за банкою пива: Warka, Zywiec, Lech, Tyskie, Okоcim, Zübr…

Важко повірити, але такі самі думки виникали у громадян Китаю Сунь Вань Нянь та Не Сунь Там.

Ту роботу, яку наш герой виконував за 3000$ на місяць, погодилися виконувати за 800$.

А ви ж знаєте: часи важкі, а Warka, Zywiec, Lech, Tyskie, Okicim, Zübr на всіх не вистачає…



Ну, і куди тепер емігрувати?

«А де, де, а де?

А вже, вже нема…

Я так полюбив…

А ти - не змогла!»

Як співає в Тернополі вже знаменитий Vova Cigan…



А в Анталії квартира… 2+1… куплена ще в 2017 спокійному році за 45 000€…

Стоїть порожня…

А у Польщі треба платити по 900$ за місяць…

І не хочеш, а емігруєш з европейськоі - в ЄС - Польщі до теплої (вчора було +25, зараз квітнуть дерева помаранчів) Туреччини…

Ех часи які… турбулентні…



Так що рано гілку ховати.

Рано… Та чого так сумно.Навпаки, тема тільки буде набирати популярності.Світ же змінюється… не тільки на стареньку бабцю бува падає негаразда… світ же рухливий…Бува і на жовніра гречного…Новина дня для мене на тему гілки: все починалося 2 роки тому - весною - напрочуд чудово: звичайний «тестер», який жив в Анталії та мав тут квартиру, вийшлв на рівень зарплатні в 3000$ на місяць та вирішив, що настав час пити виключно шикарне та смачне польське пиво.Плигнув з двома дітьми в авто, завантажив якийсь скарб та досить швидко - через Болгарію та Угорщину - опинися в славетній Польщі.Там зняв в одному чудовому місті квартиру за 900$ (за ціною згаданого вище гнидника в Павлограді, який повинен бути дешевшим, але з цим не погоджується павлоградський лендлорд.) та почав дегустувати пиво. Польське смачне. З такими тоненькими ковбасками з копченого мʼяса.Смакувати було тим приємніше, що на кожну дитину Уряд Rzeczpospolita Polska видавав із широкої кишені по 500 злотувек.Тобто єдну тищонцу тих злотувок…Здавалося б, можна відкорковувати банку за банкою пива: Warka, Zywiec, Lech, Tyskie, Okоcim, Zübr…Важко повірити, але такі самі думки виникали у громадян Китаю Сунь Вань Нянь та Не Сунь Там.Ту роботу, яку наш герой виконував за 3000$ на місяць, погодилися виконувати за 800$.А ви ж знаєте: часи важкі, а Warka, Zywiec, Lech, Tyskie, Okicim, Zübr на всіх не вистачає…Ну, і куди тепер емігрувати?«А де, де, а де?А вже, вже нема…Я так полюбив…А ти - не змогла!»Як співає в Тернополі вже знаменитий Vova Cigan…А в Анталії квартира… 2+1… куплена ще в 2017 спокійному році за 45 000€…Стоїть порожня…А у Польщі треба платити по 900$ за місяць…І не хочеш, а емігруєш з европейськоі - в ЄС - Польщі до теплої (вчора було +25, зараз квітнуть дерева помаранчів) Туреччини…Ех часи які… турбулентні…Так що рано гілку ховати.Рано… akurt

Повідомлень: 9415 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3509 раз. Подякували: 1232 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 бер, 2024 17:37 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Навпаки, тема тільки буде набирати популярності. Навпаки, тема тільки буде набирати популярності.

да? а как холопы выедут? будут прорываться с боем? да? а как холопы выедут? будут прорываться с боем? nekefer

Повідомлень: 970 З нами з: 24.10.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 117 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 бер, 2024 17:48 Re: Еміграція, заробітчанство

https://litgazeta.com.ua/articles/iurij ... Pfi-beJ8g# Знайомий теж вирішив написати про еміграцію в Китай. Довге чтиво Дюрі-бачі

Повідомлень: 2549 З нами з: 29.07.22 Подякував: 469 раз. Подякували: 355 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 бер, 2024 17:48 akurt написав: airmax78 написав: Підсумую:

Новини з еміграції: все збс, а буде ще краще.

Новини з України: всі померли, а буде ще гірше.

Тему можна закривати. Підсумую:Новини з еміграції: все збс, а буде ще краще.Новини з України: всі померли, а буде ще гірше.Тему можна закривати.

Та чого так сумно.

Навпаки, тема тільки буде набирати популярності.

Світ же змінюється… не тільки на стареньку бабцю бува падає негаразда… світ же рухливий…

Бува і на жовніра гречного…



Новина дня для мене на тему гілки: все починалося 2 роки тому - весною - напрочуд чудово: звичайний «тестер», який жив в Анталії та мав тут квартиру, вийшлв на рівень зарплатні в 3000$ на місяць та вирішив, що настав час пити виключно шикарне та смачне польське пиво.

Плигнув з двома дітьми в авто, завантажив якийсь скарб та досить швидко - через Болгарію та Угорщину - опинися в славетній Польщі.

Там зняв в одному чудовому місті квартиру за 900$ (за ціною згаданого вище гнидника в Павлограді, який повинен бути дешевшим, але з цим не погоджується павлоградський лендлорд.) та почав дегустувати пиво. Польське смачне. З такими тоненькими ковбасками з копченого мʼяса.

Смакувати було тим приємніше, що на кожну дитину Уряд Rzeczpospolita Polska видавав із широкої кишені по 500 злотувек.

Тобто єдну тищонцу тих злотувок…



Здавалося б, можна відкорковувати банку за банкою пива: Warka, Zywiec, Lech, Tyskie, Okоcim, Zübr…

Важко повірити, але такі самі думки виникали у громадян Китаю Сунь Вань Нянь та Не Сунь Там.

Ту роботу, яку наш герой виконував за 3000$ на місяць, погодилися виконувати за 800$.

А ви ж знаєте: часи важкі, а Warka, Zywiec, Lech, Tyskie, Okicim, Zübr на всіх не вистачає…



Ну, і куди тепер емігрувати?

«А де, де, а де?

А вже, вже нема…

Я так полюбив…

А ти - не змогла!»

Як співає в Тернополі вже знаменитий Vova Cigan…



А в Анталії квартира… 2+1… куплена ще в 2017 спокійному році за 45 000€…

Стоїть порожня…

А у Польщі треба платити по 900$ за місяць…

І не хочеш, а емігруєш з европейськоі - в ЄС - Польщі до теплої (вчора було +25, зараз квітнуть дерева помаранчів) Туреччини…

Ех часи які… турбулентні…



Так що рано гілку ховати.

Рано… Та чого так сумно.Навпаки, тема тільки буде набирати популярності.Світ же змінюється… не тільки на стареньку бабцю бува падає негаразда… світ же рухливий…Бува і на жовніра гречного…Новина дня для мене на тему гілки:: звичайний «тестер», який жив в Анталії та мав тут квартиру, вийшлв на рівень зарплатні в 3000$ на місяць та вирішив, що настав час пити виключно шикарне та смачне польське пиво.Плигнув з двома дітьми в авто, завантажив якийсь скарб та досить швидко - через Болгарію та Угорщину - опинися в славетній Польщі.Там зняв в одному чудовому місті квартиру за 900$ (за ціною згаданого вище гнидника в Павлограді, який повинен бути дешевшим, але з цим не погоджується павлоградський лендлорд.) та почав дегустувати пиво. Польське смачне. З такими тоненькими ковбасками з копченого мʼяса.Тобто єдну тищонцу тих злотувок…Здавалося б, можна відкорковувати банку за банкою пива: Warka, Zywiec, Lech, Tyskie, Okоcim, Zübr…Важко повірити, але такі самі думки виникали у громадян Китаю Сунь Вань Нянь та Не Сунь Там.Ту роботу, яку наш герой виконував за 3000$ на місяць, погодилися виконувати за 800$.А ви ж знаєте: часи важкі, а Warka, Zywiec, Lech, Tyskie, Okicim, Zübr на всіх не вистачає…Ну, і куди тепер емігрувати?«А де, де, а де?А вже, вже нема…Я так полюбив…А ти - не змогла!»Як співає в Тернополі вже знаменитий Vova Cigan…А в Анталії квартира… 2+1… куплена ще в 2017 спокійному році за 45 000€…Стоїть порожня…А у Польщі треба платити по 900$ за місяць…І не хочеш, а емігруєш з европейськоі - в ЄС - Польщі до теплої (вчора було +25, зараз квітнуть дерева помаранчів) Туреччини…Ех часи які… турбулентні…Так що рано гілку ховати.Рано…

ага

весна 22го начиналась для вас "напрочуд чудово", оригинально...



а тот "тестер" уехавший в 17м вдруг вспомнил что он украинец и можно на халяву денег срубить, достал паспорт и поехал как "беженец" в РП... зачем писать про таких моральных уродов мне непонятно... агавесна 22го начиналась для вас "напрочуд чудово", оригинально...а тот "тестер" уехавший в 17м вдруг вспомнил что он украинец и можно на халяву денег срубить, достал паспорт и поехал как "беженец" в РП... зачем писать про таких моральных уродов мне непонятно... Прохожий Повідомлень: 13527 З нами з: 05.06.13 Подякував: 911 раз. Подякували: 1439 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 бер, 2024 18:00 nekefer написав: rjkz написав: flyman написав: В США більше 50% домогосподарств не має збережень більше $1000 В США більше 50% домогосподарств не має збережень більше $1000



Кто сказал?

Человек отработал на, скажем, 30 долларов в час неделю, в пятницу ему на директ депазит примерно 1000 долларов и придет, в следующую неделю опять.

А если про домохозяйство говорить, то если второй супруг/супруга работает, то в ту-же самую пятницу тоже зарплата приходит.

И это не Канада, где я не был, но по словам акурта и блогеров, зарплата в 25 САД в час - это жизнь удалась.

Поэтому я не совсем понимаю где эти 50% находятся, в какой США, чтобы не иметь 1000 долларов сбережений. То что такие люди среди почти 400 млн есть - бесспорно, но о 50% я-бы даже не думал.

Вот кто действительно есть - это люди, хоть с зарплатой 100 долларов в час, хоть 300, которые умудряются спускать все. Красиво жить не запретишь. Кто сказал?Человек отработал на, скажем, 30 долларов в час неделю, в пятницу ему на директ депазит примерно 1000 долларов и придет, в следующую неделю опять.А если про домохозяйство говорить, то если второй супруг/супруга работает, то в ту-же самую пятницу тоже зарплата приходит.И это не Канада, где я не был, но по словам акурта и блогеров, зарплата в 25 САД в час - это жизнь удалась.Поэтому я не совсем понимаю где эти 50% находятся, в какой США, чтобы не иметь 1000 долларов сбережений. То что такие люди среди почти 400 млн есть - бесспорно, но о 50% я-бы даже не думал.Вот кто действительно есть - это люди, хоть с зарплатой 100 долларов в час, хоть 300, которые умудряются спускать все. Красиво жить не запретишь.

есть статистика, имеется в виду не сбережения, а остаток на банковском счете, типа 30% банковских счетов имеет баланс менее 500 дол и еще 20% от 500 до 1000. Какое финансовое положение владельца не изучалось

общем манипуляции, "две или три недели или года" не важно, важно что "половина американцев не имеет даже 1000дол" есть статистика, имеется в виду не сбережения, а остаток на банковском счете, типаобщем манипуляции, "две или три недели или года" не важно, важно что



То что выделено - это две абсолютно не имеющие между собой ничего общего вещи.

Давайте разберемся.

1. Я открывал когда аккаунт в Чейзе, там была акция "Открой аккаунт, выполни некие условия и получи 400 долларов бонуса". Я открыл и получил.

Такие акции периодически устраивают многие банки. Я не заморачивался и не открывал в других банках счета. Есть например такое предложение "Открой счет, внеси ХХХХХ , продержи их 45 дней и получи 500 долларов бонуса".

Многие в такое играются. Почему нет? потом эти счета обнуляют или почти обнуляют и они висят пустые.

Но это не говорит, что у половины американцев нет и 1000 долларов.

Это как считать население Украины по симкартам - ниочем.

2.Вот тут вы уже утверждаете, что у половины американцев нет и 1000 долларов.

Вот это можно обсудить. Ибо изначально вы утверждали, что у половины АМЕРИКАНСКИХ ДОМОХОЗЯЙСТВ нет и 1000 долларов.

А это уже как говорят в Адесе - 2 большие разницы.

Есть разница между "Папа-мама-дети" не имеют 1000 долларов и папа имеет 1000 долларов, мама имеет 1000 долларов, сын не имеет 1000 долларов и дочка не имеет 1000 долларов?

Тут все становится на свои места. Дети, обычно не имеют значительных сбережений. Особенно на банковских счетах.

У моих их сбережения в их конвертиках.

Кстати, была акция "открой для ребенка счет в Чейзе и чейз туда положит 50 долларов", нам было все некогда, когда решили открыть, акция закончилась.



ЗЫ и, возможно, сложности перевода. Сберегательный счет, то есть сбережения, это saving account, в таком случае, у меня тоже нет 1000 долларов.

Просто потому что те %%, которые чейз дает на этом счете - совсем не интересные 0,1% годовых. А вот СД - до 5% годовых.

А в Capital One на сейвинге можно получить 4,35% годовых.



У американцев есть такое выражение "Сколько ты стоишь?", которое подразумевает "Каково твое состояние (эквити)?".

И тут я сомневаюсь, что большая доля ДОМОХОЗЯЙСТВ "стоит" менее 1000 долларов.

Надо просто совсем не знать реалии США, чтобы в это поверить. То что выделено - это две абсолютно не имеющие между собой ничего общего вещи.Давайте разберемся.1. Я открывал когда аккаунт в Чейзе, там была акция "Открой аккаунт, выполни некие условия и получи 400 долларов бонуса". Я открыл и получил.Такие акции периодически устраивают многие банки. Я не заморачивался и не открывал в других банках счета. Есть например такое предложение "Открой счет, внеси ХХХХХ , продержи их 45 дней и получи 500 долларов бонуса".Многие в такое играются. Почему нет? потом эти счета обнуляют или почти обнуляют и они висят пустые.Но это не говорит, что у половины американцев нет и 1000 долларов.Это как считать население Украины по симкартам - ниочем.2.Вот тут вы уже утверждаете, что у половины американцев нет и 1000 долларов.Вот это можно обсудить. Ибо изначально вы утверждали, что у половины АМЕРИКАНСКИХ ДОМОХОЗЯЙСТВ нет и 1000 долларов.А это уже как говорят в Адесе - 2 большие разницы.Есть разница между "Папа-мама-дети" не имеют 1000 долларов и папа имеет 1000 долларов, мама имеет 1000 долларов, сын не имеет 1000 долларов и дочка не имеет 1000 долларов?Тут все становится на свои места. Дети, обычно не имеют значительных сбережений. Особенно на банковских счетах.У моих их сбережения в их конвертиках.Кстати, была акция "открой для ребенка счет в Чейзе и чейз туда положит 50 долларов", нам было все некогда, когда решили открыть, акция закончилась.ЗЫ и, возможно, сложности перевода. Сберегательный счет, то есть сбережения, это saving account, в таком случае, у меня тоже нет 1000 долларов.Просто потому что те %%, которые чейз дает на этом счете - совсем не интересные 0,1% годовых. А вот СД - до 5% годовых.А в Capital One на сейвинге можно получить 4,35% годовых.У американцев есть такое выражение "Сколько ты стоишь?", которое подразумевает "Каково твое состояние (эквити)?".И тут я сомневаюсь, что большая доля ДОМОХОЗЯЙСТВ "стоит" менее 1000 долларов.Надо просто совсем не знать реалии США, чтобы в это поверить. rjkz

Повідомлень: 16338 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8262 раз. Подякували: 5125 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 бер, 2024 18:08 Прохожий написав: зачем писать про таких моральных уродов мне непонятно... зачем писать про таких моральных уродов мне непонятно...

Ну як незрозуміло.

Дуже зрозуміло. Гілка про що?

Правильно: про "Еміграцію, заробітчанство".

Є такий процес та є така дія.

А моральних виродків Ви не там шукаєте.

Зовсім не там.

Ну ось дуже дуже не там. Ну як незрозуміло.Дуже зрозуміло. Гілка про що?Правильно: про "Еміграцію, заробітчанство".Є такий процес та є така дія.А моральних виродків Ви не там шукаєте.Зовсім не там.Ну ось дуже дуже не там. akurt

Повідомлень: 9415 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3509 раз. Подякували: 1232 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 бер, 2024 18:13 rjkz написав: Надо просто совсем не знать реалии США, чтобы в это поверить. Надо просто совсем не знать реалии США, чтобы в это поверить.

Пожалуй, самые шикарные и самые правильные слова, которые я читал на этой ветке.

Можно бесконечно долго любоваться падающей водой, горящим костром и рассуждениями людей, которые видели США с расстояния в 13 000 км, как ОНИ (трудно подобрать другое слово) там живут… Пожалуй, самые шикарные и самые правильные слова, которые я читал на этой ветке.Можно бесконечно долго любоваться падающей водой, горящим костром и рассуждениями людей, которые видели США с расстояния в 13 000 км, как ОНИ (трудно подобрать другое слово) там живут… akurt

Повідомлень: 9415 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3509 раз. Подякували: 1232 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 бер, 2024 18:13 akurt написав: Ту роботу, яку наш герой виконував за 3000$ на місяць, погодилися виконувати за 800$.

А ви ж знаєте: часи важкі, а Warka, Zywiec, Lech, Tyskie, Okicim, Zübr на всіх не вистачає… Ту роботу, яку наш герой виконував за 3000$ на місяць, погодилися виконувати за 800$.А ви ж знаєте: часи важкі, а Warka, Zywiec, Lech, Tyskie, Okicim, Zübr на всіх не вистачає…

Зайшов на портал з працевлаштування. Висять пропозиції на 100-150 злотих за годину (В2В). Не Турція, звичайно, але прожити якось можна. Зайшов на портал з працевлаштування. Висять пропозиції на 100-150 злотих за годину (В2В). Не Турція, звичайно, але прожити якось можна. Gastarbaiter Повідомлень: 3127 З нами з: 26.02.18 Подякував: 666 раз. Подякували: 522 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1967196819691970> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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