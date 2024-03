Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

rjkz написав: То что выделено - это две абсолютно не имеющие между собой ничего общего вещи.

Давайте разберемся. То что выделено - это две абсолютно не имеющие между собой ничего общего вещи.Давайте разберемся.

в США есть такая тема - лидерство, ну типо когда ты лидер можно нести любую чушь и толпа идет за тобой не вникая и не думая, что ей манипулируют

вероятно я написал несколько запутанно, но я рад, что в конце концов Вы поняли эти данные верно - это действительно разные вещи, НО всякие инфоцыгане (или как они сами себя величают Лидеры общественного мнения) их отождествляют, а потом толпа цитирует цыган и вводит в заблуждение других людей которым тоже лень разобраться в США есть такая тема - лидерство, ну типо когда ты лидер можно нести любую чушь и толпа идет за тобой не вникая и не думая, что ей манипулируют

nekefer написав: в США есть такая тема - лидерство, ну типо когда ты лидер можно нести любую чушь и толпа идет за тобой не вникая и не думая, что ей манипулируют

в США есть такая тема - лидерство, ну типо когда ты лидер можно нести любую чушь и толпа идет за тобой не вникая и не думая, что ей манипулируют

Поділіться: звідки ви взяли таку маячню, від кого чули, де читали. Реально цікаво.

Справа в тому, що "Лідерство" передбачає або під "Лідерством" розуміють зовсім інше:

Leadership is the ability of an individual or a group of people to influence and guide followers or members of an organization, society or team. Leadership often is an attribute tied to a person's title, seniority or ranking in a hierarchy.

В перекладі: Лідерство — це здатність окремої людини або групи людей впливати на послідовників або членів організації, суспільства чи команди та спрямовувати їх . Лідерство часто є ознакою, пов’язаною з титулом, старшинством або рангом в ієрархії.



Тобто лідер впливає на ПОСЛІДОВНИКІВ, або членів організації, або членів команди.

Команда - це не просто спільнота. Команда тут - це група осіб, об'єднана [u]загальними мотивами, [/u]інтересами, ідеалами, що діє спільно. Учасники команди об'єднані підтримкою один одного та несуть колективну відповідальність за результат діяльності всієї команди.



Поділіться: звідки ви взяли таку маячню, від кого чули, де читали. Реально цікаво. Справа в тому, що "Лідерство" передбачає або під "Лідерством" розуміють зовсім інше: Leadership is the ability of an individual or a group of people to influence and guide followers or members of an organization, society or team. Leadership often is an attribute tied to a person's title, seniority or ranking in a hierarchy. В перекладі: Лідерство — це здатність окремої людини або групи людей впливати на послідовників або членів організації, суспільства чи команди та спрямовувати їх . Лідерство часто є ознакою, пов'язаною з титулом, старшинством або рангом в ієрархії. Тобто лідер впливає на ПОСЛІДОВНИКІВ, або членів організації, або членів команди. Команда - це не просто спільнота. Команда тут - це група осіб, об'єднана загальними мотивами, інтересами, ідеалами, що діє спільно. Учасники команди об'єднані підтримкою один одного та несуть колективну відповідальність за результат діяльності всієї команди. Тобто ЗОВСІМ протилежне тому, що Ви написали.

akurt написав: nekefer написав: в США есть такая тема - лидерство, ну типо когда ты лидер можно нести любую чушь и толпа идет за тобой не вникая и не думая, что ей манипулируют

в США есть такая тема - лидерство, ну типо когда ты лидер можноне вникая и не думая, что ей манипулируют

Поділіться: звідки ви взяли таку маячню, від кого чули, де читали. Реально цікаво.

Справа в тому, що "Лідерство" передбачає або під "Лідерством" розуміють зовсім інше:

Leadership is the ability of an individual or a group of people to influence and guide followers or members of an organization, society or team . Leadership often is an attribute tied to a person's title, seniority or ranking in a hierarchy.

В перекладі: Лідерство — це здатність окремої людини або групи людей впливати на послідовників або членів організації, суспільства чи команди та спрямовувати їх . Лідерство часто є ознакою, пов’язаною з титулом, старшинством або рангом в ієрархії.



Поділіться: звідки ви взяли таку маячню, від кого чули, де читали. Реально цікаво. Справа в тому, що "Лідерство" передбачає або під "Лідерством" розуміють зовсім інше: Leadership is the ability of an individual or a group of people to influence and guide followers or members of an organization, society or team. Leadership often is an attribute tied to a person's title, seniority or ranking in a hierarchy. В перекладі: Лідерство — це здатність окремої людини або групи людей впливати на послідовників або членів організації, суспільства чи команди та спрямовувати їх . Лідерство часто є ознакою, пов'язаною з титулом, старшинством або рангом в ієрархії. Тобто ЗОВСІМ протилежне тому, що ви написали.

я не читал определения в интернете и немного даже удивлен насколько точно они подтверждают мною написанное, просто смотрите внимательно, я выделил

akurt написав: Прохожий написав: зачем писать про таких моральных уродов мне непонятно...

Ну як незрозуміло.

Дуже зрозуміло. Гілка про що?

Правильно: про "Еміграцію, заробітчанство".

Є такий процес та є така дія.

А моральних виродків Ви не там шукаєте.

Зовсім не там.

Ну як незрозуміло. Дуже зрозуміло. Гілка про що? Правильно: про "Еміграцію, заробітчанство". Є такий процес та є така дія. А моральних виродків Ви не там шукаєте. Зовсім не там. Ну ось дуже дуже не там.

Я не ищу

к сожалению они сами начинают буквально кричать о себе

ну уехал человек в 17м жить в другую страну ну и б-г с ним живи до свиданья

Я не ищу к сожалению они сами начинают буквально кричать о себе ну уехал человек в 17м жить в другую страну ну и б-г с ним живи до свиданья НО нет, через 5 лет по ситуации он вдруг вспомнил что у него украинский паспорт есть и на чужом горе можно поиметь халяву в ЕС, вот это и есть портрет колбасника-морального урода

"впливати та направляти послідовників або членів організації, суспільства чи команди ".

Де там "нести любую чудь"?

І прочитайте що таке "Команда" в розумінні спільноти людей.

Повторю:

Команда - це група осіб, об'єднана загальними мотивами , інтересами, ідеалами , що діє спільно. Учасники команди об'єднані підтримкою один одного та несуть колективну відповідальність за результат діяльності всієї команди.

Це з Вікіпедії.

Де там про "чушь"?

Не хотів писати, але якщо набрати з Вашого тексту першу фразу, тор Гугл дає посилання ВИКЛЮЧНО на "Комсомольскую правду".



Да уж... Антракт... akurt

akurt написав: Те що ви виділили:

я же выделил нести любую чушь разве это не эквивалентно influence ?

или вы считаете что воздействовать не чушью, а логикой полезнее?

ну я вынужден огорчить, логика работает только у Илона Макса, с неверной логикой ракета не полетит. А когда речь о толпе, или как вы пишите о команде рулят другие вещи, которые с точки зрения логики можно смело назвать чушью, читайте чаще Маска

я же выделил нести любую чушь разве это не эквивалентно influence ? или вы считаете что воздействовать не чушью, а логикой полезнее? ну я вынужден огорчить, логика работает только у Илона Макса, с неверной логикой ракета не полетит. А когда речь о толпе, или как вы пишите о команде рулят другие вещи, которые с точки зрения логики можно смело назвать чушью, читайте чаще Маска это работает и в комсомольской правде и в CNN и в церкви одинаково

Прокурор-хабарник став моралістом? Тепер я бачив все!

Повідомлень: 8720 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1309 раз. Подякували: 1713 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 бер, 2024 19:17 Прохожий написав: Я не ищу

к сожалению они сами начинают буквально кричать о себе

ну уехал человек в 17м жить в другую страну ну и б-г с ним живи до свиданья

НО нет, через 5 лет по ситуации он вдруг вспомнил что у него украинский паспорт есть и на чужом горе можно поиметь халяву в ЕС, вот это и есть портрет колбасника-морального урода Я не ищук сожалению они сами начинают буквально кричать о себену уехал человек в 17м жить в другую страну ну и б-г с ним живи до свиданьяНО нет, через 5 лет по ситуации он вдруг вспомнил что у него украинский паспорт есть и на чужом горе можно поиметь халяву в ЕС, вот это и есть портрет колбасника-морального урода

Чудова Ви людина.

По-перше, читайте новини в "Українська правда" - там щоденно приклади таких моральних уродів, що ні Вам, ні мені не насняться... Таких моральних уродів ще шукати з вогнем і тільки днем...

Он вчора було: типу на благочінність та на ЗСУ назбирали 1,7 мільйона гривень...

А сьогодні: дефіьрілдатори з гуманітарної допомоги виставили в продаж на ОЛХ.

Щось Ви там не контролювали, не "разоблачали" тих "моральних уродів"... Все мовчки...



По-друге, Ви мені нагадали історію, як була майже рік тому.

І це на тему гілки і на тему моральних уродів.



В одному колективі ми обговорювали особливості приїзду наших людей за Програмою CUAET в Канаду. Це було - мабуть - в серпня минулого року і моя головна задача була розказувати нашими людям, щоби вони НЕ робили помилок при купівлі авіаквитків (наприклад, щоби не купували через США або Велику Британію).

Зустріч була в ZOOM.

Так ось дві особи включилися в розмову - і почали розказувати як це огидно: полетіти в Канаду отримати від Уряду Канади 3000 канадських доларів (не вистачить на 2 місяця оренди квартири). Потім шукати житло та безкоштовну школу.

Майже так оті дві особи і говорили - майже Вашими словами: "Тільки моральні уроди летять в Канаду - і наживкою є 3000 канадських доларів..."



Та щось саме цікаве зараз: ми розібратися, хто ці дві особи - і Вам буде дуже цікаво.

Один "правдолюбець" та "разоблачітель" моральних уродів - як виявилося мешкає з березня 2022 року в Дубаї. Повторю: з березня 2022 - втік - та мешкає в Дубаї. Не жартую.

Другий "правдолюбець" та "разоблачітель" моральних уродів мешкає в Німеччині - він+жінка+дитина та отримує від Уряду Німеччини близько 1500 євро плюс 50% знижку на оренду житла.

ЩОМІСЯЦЯ. ЩО_МІ_СЯ_ЦЯ.

Ото такі "разоблачітєлі" моральних уродів...



Тому я і сказав: НЕ ТАМ шукаєте моральних уродів.

Ой, не там...



P.S. Особа, про яку я написав вище, НЕ отримувала для себе особисто або на жінку ніякої допомоги. Житло орендує сам за свої гроші із своєї зарплатні.

А ось на дітей по 500 злотих - все вірно - отримує.

Моральний урод?

Ну-ну...

Чудова Ви людина. По-перше, читайте новини в "Українська правда" - там щоденно приклади таких моральних уродів, що ні Вам, ні мені не насняться... Таких моральних уродів ще шукати з вогнем і тільки днем... Он вчора було: типу на благочінність та на ЗСУ назбирали 1,7 мільйона гривень... А сьогодні: дефіьрілдатори з гуманітарної допомоги виставили в продаж на ОЛХ. Щось Ви там не контролювали, не "разоблачали" тих "моральних уродів"... Все мовчки... По-друге, Ви мені нагадали історію, як була майже рік тому. І це на тему гілки і на тему моральних уродів. В одному колективі ми обговорювали особливості приїзду наших людей за Програмою CUAET в Канаду. Це було - мабуть - в серпня минулого року і моя головна задача була розказувати нашими людям, щоби вони НЕ робили помилок при купівлі авіаквитків (наприклад, щоби не купували через США або Велику Британію). Зустріч була в ZOOM. Так ось дві особи включилися в розмову - і почали розказувати як це огидно: полетіти в Канаду отримати від Уряду Канади 3000 канадських доларів (не вистачить на 2 місяця оренди квартири). Потім шукати житло та безкоштовну школу. Майже так оті дві особи і говорили - майже Вашими словами: "Тільки моральні уроди летять в Канаду - і наживкою є 3000 канадських доларів..." Та щось саме цікаве зараз: ми розібратися, хто ці дві особи - і Вам буде дуже цікаво. Один "правдолюбець" та "разоблачітель" моральних уродів - як виявилося мешкає з березня 2022 року в Дубаї. Повторю: з березня 2022 - втік - та мешкає в Дубаї. Не жартую. Другий "правдолюбець" та "разоблачітель" моральних уродів мешкає в Німеччині - він+жінка+дитина та отримує від Уряду Німеччини близько 1500 євро плюс 50% знижку на оренду житла. ЩОМІСЯЦЯ. ЩО_МІ_СЯ_ЦЯ. Ото такі "разоблачітєлі" моральних уродів... Тому я і сказав: НЕ ТАМ шукаєте моральних уродів. Ой, не там... P.S. Особа, про яку я написав вище, НЕ отримувала для себе особисто або на жінку ніякої допомоги. Житло орендує сам за свої гроші із своєї зарплатні. А ось на дітей по 500 злотих - все вірно - отримує. Моральний урод? Ну-ну... Шукайте далі... Головне: по боках не озирайтеся...

