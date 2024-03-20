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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 бер, 2024 18:40
rjkz написав:
То что выделено - это две абсолютно не имеющие между собой ничего общего вещи.
Давайте разберемся.
в США есть такая тема - лидерство, ну типо когда ты лидер можно нести любую чушь и толпа идет за тобой не вникая и не думая, что ей манипулируют
вероятно я написал несколько запутанно, но я рад, что в конце концов Вы поняли эти данные верно - это действительно разные вещи, НО всякие инфоцыгане (или как они сами себя величают Лидеры общественного мнения) их отождествляют, а потом толпа цитирует цыган и вводит в заблуждение других людей которым тоже лень разобраться
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Додано: Сер 20 бер, 2024 18:46
nekefer написав:
в США есть такая тема - лидерство, ну типо когда ты лидер можно нести любую чушь и толпа идет за тобой не вникая и не думая, что ей манипулируют
Поділіться: звідки ви взяли таку маячню, від кого чули, де читали. Реально цікаво.
Справа в тому, що "Лідерство
" передбачає або під "Лідерством
" розуміють зовсім інше: Leadership
is the ability of an individual or a group of people to influence and guide followers or members of an organization, society or team. Leadership often is an attribute tied to a person's title, seniority or ranking in a hierarchy.
В перекладі: Лідерство — це здатність окремої людини
або групи людей впливати на послідовників
або членів організації, суспільства чи команди та спрямовувати їх
. Лідерство часто є ознакою, пов’язаною з титулом, старшинством або рангом в ієрархії.
Тобто лідер впливає на ПОСЛІДОВНИКІВ, або членів організації, або членів команди.
Команда - це не просто спільнота. Команда тут - це група осіб, об'єднана [u]загальними
мотивами, [/u]інтересами, ідеалами, що діє спільно. Учасники команди об'єднані підтримкою один одного
та несуть колективну відповідальність за результат діяльності всієї команди.
Тобто ЗОВСІМ протилежне тому, що Ви написали.
Востаннє редагувалось akurt
в Сер 20 бер, 2024 18:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 20 бер, 2024 18:51
akurt написав: nekefer написав:
в США есть такая тема - лидерство, ну типо когда ты лидер можно нести любую чушь
и толпа идет за тобой
не вникая и не думая, что ей манипулируют
Поділіться: звідки ви взяли таку маячню, від кого чули, де читали. Реально цікаво.
Справа в тому, що "Лідерство
" передбачає або під "Лідерством
" розуміють зовсім інше: Leadership
is the ability of an individual or a group of people to influence
and guide followers or members of an organization, society or team
. Leadership often is an attribute tied to a person's title, seniority or ranking in a hierarchy.
В перекладі: Лідерство — це здатність окремої людини
або групи людей впливати на послідовників
або членів організації, суспільства чи команди та спрямовувати їх
. Лідерство часто є ознакою, пов’язаною з титулом, старшинством або рангом в ієрархії.
Тобто ЗОВСІМ протилежне тому, що ви написали.
я не читал определения в интернете и немного даже удивлен насколько точно они подтверждают мною написанное, просто смотрите внимательно, я выделил
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Додано: Сер 20 бер, 2024 18:56
akurt написав: Прохожий написав:
зачем писать про таких моральных уродов мне непонятно...
Ну як незрозуміло.
Дуже зрозуміло. Гілка про що?
Правильно: про "Еміграцію, заробітчанство".
Є такий процес та є така дія.А моральних виродків Ви не там шукаєте.
Зовсім не там.
Ну ось дуже дуже не там
.
Я не ищу
к сожалению они сами начинают буквально кричать о себе
ну уехал человек в 17м жить в другую страну ну и б-г с ним живи до свиданья
НО нет, через 5 лет по ситуации он вдруг вспомнил что у него украинский паспорт есть и на чужом горе можно поиметь халяву в ЕС, вот это и есть портрет колбасника-морального урода
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Додано: Сер 20 бер, 2024 19:00
Те що ви виділили:
"впливати та направляти послідовників або членів організації, суспільства чи команди".
Де там "нести любую чудь"?
І прочитайте що таке "Команда" в розумінні спільноти людей.
Повторю:
Команда - це група осіб, об'єднана загальними мотивами, інтересами, ідеалами, що діє спільно. Учасники команди об'єднані підтримкою один одного та несуть колективну відповідальність за результат діяльності всієї команди.
Це з Вікіпедії.
Де там про "чушь"?
Не хотів писати, але якщо набрати з Вашого тексту першу фразу, тор Гугл дає посилання ВИКЛЮЧНО на "Комсомольскую правду".
Да уж... Антракт...
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Додано: Сер 20 бер, 2024 19:08
akurt написав:
Те що ви виділили:
я же выделил нести любую чушь
разве это не эквивалентно influence
?
или вы считаете что воздействовать не чушью, а логикой полезнее?
ну я вынужден огорчить, логика работает только у Илона Макса, с неверной логикой ракета не полетит. А когда речь о толпе, или как вы пишите о команде рулят другие вещи, которые с точки зрения логики можно смело назвать чушью, читайте чаще Маска
это работает и в комсомольской правде и в CNN и в церкви одинаково
Востаннє редагувалось nekefer
в Сер 20 бер, 2024 19:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 20 бер, 2024 19:10
Прокурор-хабарник став моралістом? Тепер я бачив все!
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Додано: Сер 20 бер, 2024 19:17
Прохожий написав:
Я не ищу
к сожалению они сами начинают буквально кричать о себе
ну уехал человек в 17м жить в другую страну ну и б-г с ним живи до свиданья
НО нет, через 5 лет по ситуации он вдруг вспомнил что у него украинский паспорт есть и на чужом горе можно поиметь халяву в ЕС, вот это и есть портрет колбасника-морального урода
Чудова Ви людина.
По-перше, читайте новини в "Українська правда" - там щоденно приклади таких моральних уродів, що ні Вам, ні мені не насняться... Таких моральних уродів ще шукати з вогнем і тільки днем...
Он вчора було: типу на благочінність та на ЗСУ назбирали 1,7 мільйона гривень...
А сьогодні: дефібріілятори з гуманітарної допомоги (!) виставили в продаж (!) на ОЛХ.
Щось Ви там не контролювали, не "разоблачали" тих "моральних уродів"... Все мовчки...
По-друге, Ви мені нагадали історію, як була майже рік тому.
І це на тему гілки і на тему моральних уродів.
В одному колективі ми обговорювали особливості приїзду наших людей за Програмою CUAET в Канаду. Це було - мабуть - в серпня минулого року і моя головна задача була розказувати нашими людям, щоби вони НЕ робили помилок при купівлі авіаквитків (наприклад, щоби не купували через США або Велику Британію).
Зустріч була в ZOOM.
Так ось дві особи включилися в розмову - і почали розказувати як це огидно: полетіти в Канаду отримати від Уряду Канади 3000 канадських доларів (не вистачить на 2 місяця оренди квартири). Потім шукати житло та безкоштовну школу.
Майже так оті дві особи і говорили - майже Вашими словами: "Тільки моральні уроди летять в Канаду - і наживкою є 3000 канадських доларів..."
Та щось саме цікаве зараз: ми розібратися, хто ці дві особи - і Вам буде дуже цікаво.
Один "правдолюбець" та "разоблачітель" моральних уродів - як виявилося мешкає з березня 2022 року в Дубаї. Повторю: з березня 2022 - втік - та мешкає в Дубаї. Не жартую.
Другий "правдолюбець" та "разоблачітель" моральних уродів мешкає в Німеччині - він+жінка+дитина та отримує від Уряду Німеччини близько 1500 євро плюс 50% знижку на оренду житла.
ЩОМІСЯЦЯ. ЩО_МІ_СЯ_ЦЯ.
Ото такі "разоблачітєлі" моральних уродів...
Тому я і сказав: НЕ ТАМ шукаєте моральних уродів.Ой, не там...P.S.
Особа, про яку я написав вище, НЕ отримувала для себе особисто або на жінку ніякої допомоги. Житло орендує сам за свої гроші із своєї зарплатні.
А ось на дітей по 500 злотих - все вірно - отримує.
Моральний урод?
Ну-ну...
Шукайте далі... Головне: по боках не озирайтеся...
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