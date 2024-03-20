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rjkz написав:То что выделено - это две абсолютно не имеющие между собой ничего общего вещи. Давайте разберемся.
в США есть такая тема - лидерство, ну типо когда ты лидер можно нести любую чушь и толпа идет за тобой не вникая и не думая, что ей манипулируют вероятно я написал несколько запутанно, но я рад, что в конце концов Вы поняли эти данные верно - это действительно разные вещи, НО всякие инфоцыгане (или как они сами себя величают Лидеры общественного мнения) их отождествляют, а потом толпа цитирует цыган и вводит в заблуждение других людей которым тоже лень разобраться
nekefer написав:в США есть такая тема - лидерство, ну типо когда ты лидер можно нести любую чушь и толпа идет за тобой не вникая и не думая, что ей манипулируют
Поділіться: звідки ви взяли таку маячню, від кого чули, де читали. Реально цікаво. Справа в тому, що "Лідерство" передбачає або під "Лідерством" розуміють зовсім інше: Leadership is the ability of an individual or a group of people to influence and guide followers or members of an organization, society or team. Leadership often is an attribute tied to a person's title, seniority or ranking in a hierarchy. В перекладі: Лідерство — це здатність окремої людини або групи людей впливати на послідовників або членів організації, суспільства чи команди та спрямовувати їх. Лідерство часто є ознакою, пов’язаною з титулом, старшинством або рангом в ієрархії.
Тобто лідер впливає на ПОСЛІДОВНИКІВ, або членів організації, або членів команди. Команда - це не просто спільнота. Команда тут - це група осіб, об'єднана [u]загальними мотивами, [/u]інтересами, ідеалами, що діє спільно.Учасники команди об'єднані підтримкою один одного та несуть колективну відповідальність за результат діяльності всієї команди.
Тобто ЗОВСІМ протилежне тому, що Ви написали.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 20 бер, 2024 18:53, всього редагувалось 1 раз.
nekefer написав:в США есть такая тема - лидерство, ну типо когда ты лидер можно нести любую чушь и толпа идет за тобой не вникая и не думая, что ей манипулируют
Поділіться: звідки ви взяли таку маячню, від кого чули, де читали. Реально цікаво. Справа в тому, що "Лідерство" передбачає або під "Лідерством" розуміють зовсім інше: Leadership is the ability of an individual or a group of people to influence and guide followers or members of an organization, society or team. Leadership often is an attribute tied to a person's title, seniority or ranking in a hierarchy. В перекладі: Лідерство — це здатність окремої людини або групи людей впливати на послідовників або членів організації, суспільства чи команди та спрямовувати їх. Лідерство часто є ознакою, пов’язаною з титулом, старшинством або рангом в ієрархії.
Тобто ЗОВСІМ протилежне тому, що ви написали.
я не читал определения в интернете и немного даже удивлен насколько точно они подтверждают мною написанное, просто смотрите внимательно, я выделил
Прохожий написав:зачем писать про таких моральных уродов мне непонятно...
Ну як незрозуміло. Дуже зрозуміло. Гілка про що? Правильно: про "Еміграцію, заробітчанство". Є такий процес та є така дія. А моральних виродків Ви не там шукаєте. Зовсім не там. Ну ось дуже дуже не там.
Я не ищу к сожалению они сами начинают буквально кричать о себе ну уехал человек в 17м жить в другую страну ну и б-г с ним живи до свиданья НО нет, через 5 лет по ситуации он вдруг вспомнил что у него украинский паспорт есть и на чужом горе можно поиметь халяву в ЕС, вот это и есть портрет колбасника-морального урода
Те що ви виділили: "впливати та направляти послідовників або членів організації, суспільства чи команди". Де там "нести любую чудь"? І прочитайте що таке "Команда" в розумінні спільноти людей. Повторю: Команда - це група осіб, об'єднана загальними мотивами, інтересами, ідеалами, що діє спільно. Учасники команди об'єднані підтримкою один одного та несуть колективну відповідальність за результат діяльності всієї команди. Це з Вікіпедії. Де там про "чушь"? Не хотів писати, але якщо набрати з Вашого тексту першу фразу, тор Гугл дає посилання ВИКЛЮЧНО на "Комсомольскую правду".
я же выделил нести любую чушь разве это не эквивалентно influence ? или вы считаете что воздействовать не чушью, а логикой полезнее? ну я вынужден огорчить, логика работает только у Илона Макса, с неверной логикой ракета не полетит. А когда речь о толпе, или как вы пишите о команде рулят другие вещи, которые с точки зрения логики можно смело назвать чушью, читайте чаще Маска это работает и в комсомольской правде и в CNN и в церкви одинаково
Востаннє редагувалось nekefer в Сер 20 бер, 2024 19:10, всього редагувалось 1 раз.
Прохожий написав:Я не ищу к сожалению они сами начинают буквально кричать о себе ну уехал человек в 17м жить в другую страну ну и б-г с ним живи до свиданья НО нет, через 5 лет по ситуации он вдруг вспомнил что у него украинский паспорт есть и на чужом горе можно поиметь халяву в ЕС, вот это и есть портрет колбасника-морального урода
Чудова Ви людина. По-перше, читайте новини в "Українська правда" - там щоденно приклади таких моральних уродів, що ні Вам, ні мені не насняться... Таких моральних уродів ще шукати з вогнем і тільки днем... Он вчора було: типу на благочінність та на ЗСУ шахраї назбирали 1,7 мільйона гривень... А сьогодні: дефібрілятори з гуманітарної допомоги (!) виставили в продаж (!) на ОЛХ. То ваші сусіди по будинку або вулиці, або місту... З українським паспортом...
Щось Ви там не контролювали, не "разоблачали" тих "моральних уродів"... Все мовчки...
По-друге, Ви мені нагадали історію, яка була майже рік тому. І це на тему гілки і на тему моральних уродів.
В одному колективі ми обговорювали особливості приїзду наших людей за Програмою CUAET в Канаду. Це було - мабуть - в серпні минулого року і моя головна задача була розказувати нашими людям, щоби вони НЕ робили помилок при купівлі авіаквитків (наприклад, щоби не купували з пересадкою через США або Велику Британію). Зустріч була в ZOOM. Так ось, дві особи включилися в розмову - і почали розказувати, як це огидно: полетіти в Канаду отримати від Уряду Канади 3000 канадських доларів (не вистачить на 2 місяця оренди квартири). Потім шукати житло та ще й безкоштовну школу, щоби - жах - діти вчилися безкоштовно. Сором! Майже так оті дві особи і говорили - майже Вашими словами: "Тільки моральні уроди летять в Канаду - і наживкою є 3000 канадських доларів..."
Та щось саме цікаве - це зараз: ми розібратися, хто ці дві особи - і Вам буде дуже цікаво.
Один "правдолюбець" та "разоблачітель" моральних уродів - як виявилося - мешкає з березня 2022 року в Дубаї. Повторю: з березня 2022 - втік - та мешкає в Дубаї. Не жартую. Дуже був агресивним, правдолюбець такий... Другий "правдолюбець" та "разоблачітель" моральних уродів мешкає з кінця 2022 чи з початку 2023 в Німеччині - він+жінка+дитина та отримує від Уряду Німеччини близько 1500 євро плюс 50% знижку на оренду житла. ЩОМІСЯЦЯ. ЩО_МІ_СЯ_ЦЯ. Ото такі "разоблачітєлі" моральних уродів... Разоблачітєлі. З першим втратив зв"язок, а другого "підкалував" після Нового року - коли він отримав підвищення від німців в 12%. Так і питав сміливо я: "Ну так що, "разоблачітель" моральних уродів, тисячі німецьких євро щомісяця не жмуть кишеню???" Не жмуть...
Тому я і сказав: НЕ ТАМ шукаєте моральних уродів. Ой, не там...
P.S. Особа, про яку я написав вище, НЕ отримувала для себе особисто або на жінку ніякої допомоги. Житло орендує сам за свої гроші зі своєї зарплатні. Сам з 2017 року НЕ проживає в Україні. А ось на дітей по 500 злотих - все вірно - немає обману - отримує. В Польщу переїхав в тому числі для того, щоби старша дитина пішла в школу. Моральний урод? Ну-ну... Шукайте далі... Головне: по боках не озирайтеся... а то не помітите тисячі і десятки тисяч... а то - не дай Боже озирнутися - та побачите наводчика російських ракет на Харків... З українським паспортом такі наводчики...
P.P.S. Ну я ж сказав пану airmax78, що гілку ховати рано. Так правда... Бачите які питання "вилазять"... Еміграція, заробітчанство... складна штука...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 20 бер, 2024 19:39, всього редагувалось 2 разів.
От чим не подобається цей форму: буть 10 сторінок гадати, замість того, щоб пошукати першоджерело https://www.foxbusiness.com/economy/mos ... cy-expense Якщо коротко, то результати отримані в результаті опитували Американців "чи змогли б Ви зараз витратити 1000$ на термінові потреби, наприклад лікування чи ремонт техніки" 56% відповіли, що без кредитки не змогли б. Особливо вразило, що молоді (до 27 років) таких 69%, а пенсіонерів - всього навсього 41%
Дюрі-бачі написав:56% відповіли, що без кредитки не змогли б. Особливо вразило, що молоді (до 27 років) таких 69%, а пенсіонерів - тільки 41%
Абсолютно вірно. Три дні тому говорив з нашими людьми в США з приводу одного бізнес-проєкту. Обговорювали питання про гроші. Коли прозвучало від мене слово "готівка" - замість пропозиції про "кредит" - то у відповідь від нашого українця, який вже років 10 живе в США, пролунало (цитую): "Тут так не принято..." Реальна цитата. Я запам"ятав. Все - в кредит. Тільки так. Це реальна щоденна достовірна перевірка платежоспроможності та серйозності намірів людини.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 20 бер, 2024 20:02, всього редагувалось 1 раз.