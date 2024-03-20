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akurt В опитуванні не було питання про готівку, рахували і дебетову картку, або якийсь накопичувальний рахунок, з якого можна зняти в будь-який момент, головне що б не в кредит... Ще 35% сказали, що зможуть із кредитки, або позичити. 21% схожі на реально бідних, адже відповіли, що то непідйомна сума.
Розвиток країни визначається не політичними чи економічними законами, що ці закони є лише наслідком того, яке відношення в людей до буття, до інших людей. ... Маленький приклад. І в Україні, і в Китаї практично все можна купити в Інтернеті. І все доставляється додому. Зручно? Так. Але треба бути вдома, коли привезуть товар. А в Китаї все простіше. Привозиться товар, заноситься в під’їзд, і кладеться на підлогу (чисту). Все упаковано. Підписано номер квартири. Люди приходять з роботи і забирають свої покупки. А не чужі. Немає такої думки
Розвиток країни визначається не політичними чи економічними законами, що ці закони є лише наслідком того, яке відношення в людей до буття, до інших людей. ... Маленький приклад. І в Україні, і в Китаї практично все можна купити в Інтернеті. І все доставляється додому. Зручно? Так. Але треба бути вдома, коли привезуть товар. А в Китаї все простіше. Привозиться товар, заноситься в під’їзд, і кладеться на підлогу (чисту). Все упаковано. Підписано номер квартири. Люди приходять з роботи і забирають свої покупки. А не чужі. Немає такої думки
И в Туркмении хорошо. Чем интересен Китай, выкладываете ролики в Ютуб и приходят из органов, узнать всё ли тебе нравится, всё ли чисто и опрятно. И ты уже после 2 минуты общения понимаешь как хорошо и демократично в Китае, свободный доступ к интернету особенно виден при заходе на западные сайты У всего хорошего есть цена.
Розвиток країни визначається не політичними чи економічними законами, що ці закони є лише наслідком того, яке відношення в людей до буття, до інших людей. ... Маленький приклад. І в Україні, і в Китаї практично все можна купити в Інтернеті. І все доставляється додому. Зручно? Так. Але треба бути вдома, коли привезуть товар. А в Китаї все простіше. Привозиться товар, заноситься в під’їзд, і кладеться на підлогу (чисту). Все упаковано. Підписано номер квартири. Люди приходять з роботи і забирають свої покупки. А не чужі. Немає такої думки
У нас біля будинку на прохання ОСББ НП почтомат встановила. Не під двері звичайно, але поруч.
Розвиток країни визначається не політичними чи економічними законами, що ці закони є лише наслідком того, яке відношення в людей до буття, до інших людей. ... Маленький приклад. І в Україні, і в Китаї практично все можна купити в Інтернеті. І все доставляється додому. Зручно? Так. Але треба бути вдома, коли привезуть товар. А в Китаї все простіше. Привозиться товар, заноситься в під’їзд, і кладеться на підлогу (чисту). Все упаковано. Підписано номер квартири. Люди приходять з роботи і забирають свої покупки. А не чужі. Немає такої думки
Щодо доставки якась повна дурня. В Україні є варіянти поштомат (який часто може стояти прямо в парадному), відділення Укрпошти чи Нової пошти чи якогось МістЕкспресс. І окремо для любителів - доставка кур'єром. Тобто в переважній більшості випадків не треба "чекати вдома" Щодо "занесли в під'їзд і поклали на підлогу" це явище популярне в багатьох країнах, і в США, і в Канаді, і в Італії (це просто перелік випадків з якими знайомий). А от щодо хто що забирає... Буває, плутають, не навмисне. Бувають недоброчесні кур'єри. І тільки от не треба про непогрішимість китайських громадян. Якийсь відсоток асоціальних є завжди. І тут куди краще мати вибір, ніж сподіватися на високу мораль і сусідів і кур'єрів.
Розвиток країни визначається не політичними чи економічними законами, що ці закони є лише наслідком того, яке відношення в людей до буття, до інших людей. ... Маленький приклад. І в Україні, і в Китаї практично все можна купити в Інтернеті. І все доставляється додому. Зручно? Так. Але треба бути вдома, коли привезуть товар. А в Китаї все простіше. Привозиться товар, заноситься в під’їзд, і кладеться на підлогу (чисту). Все упаковано. Підписано номер квартири. Люди приходять з роботи і забирають свої покупки. А не чужі. Немає такої думки
У нас біля будинку на прохання ОСББ НП почтомат встановила. Не під двері звичайно, але поруч.
А в нас і так в кожному парадному всередині НП, ще й тепер неподалік поштомат Епіцентру є.
Дюрі-бачі написав:Ту не в доставці була основна думка, а в тому, що в нас посилка просто в під'їзді б довго не пролежала. Зокрема в мене діти навіть квитанції за електроенергію чи воду якщо не вкрадуть, то порвуть.
Мой посыл, что в Китае прям все и всем в Китае довольны. И Вам бы всё именно внутри Китая прям очень нравилось, отвечаю. Об остальных никто не знает. Был министр обороны, и нет его и как-то зачем о человеке расспрашивать. Демократия )))
Дюрі-бачі написав:Ту не в доставці була основна думка, а в тому, що в нас посилка просто в під'їзді б довго не пролежала. Зокрема в мене діти навіть квитанції за електроенергію чи воду якщо не вкрадуть, то порвуть.
Залежить де. У нас часто залишають консьєржу наприклад. І теж не треба з Китаю робить країну рожевих поні