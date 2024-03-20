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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1969197019711972>
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 20:01

akurt В опитуванні не було питання про готівку, рахували і дебетову картку, або якийсь накопичувальний рахунок, з якого можна зняти в будь-який момент, головне що б не в кредит...
Ще 35% сказали, що зможуть із кредитки, або позичити.
21% схожі на реально бідних, адже відповіли, що то непідйомна сума.

Для українців то якийсь нонсенс не мати грошей на чорний день. До війни схоже опитування показувало, що в нас 30% бідних не має подушки безпеки (грошей, щоб прожити 3 місяці), зокрема 22% молоді і 45% пенсіонерів.
https://tsn.ua/groshi/tretina-ukrayinci ... 50279.html

Для України США то як інший світ, дивний і незрозумілий.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 20:32

  Дюрі-бачі написав:Для України США то як інший світ, дивний і незрозумілий.

Сьогодні за день аж два геніальних вислови: один від rjkz, а інший - від Вас.

P.S. До речі - я ретельно перечитав текст про Китай.
Реально цікаво. Крім фактів з китайського життя вразила гарна українська дуже грамотна мова.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 20:36

Re: Еміграція, заробітчанство

Як написав колега про Китай:
Розвиток країни визначається не політичними чи економічними законами, що ці закони є лише наслідком того, яке відношення в людей до буття, до інших людей. ...
Маленький приклад. І в Україні, і в Китаї практично все можна купити в Інтернеті. І все доставляється додому. Зручно? Так. Але треба бути вдома, коли привезуть товар. А в Китаї все простіше. Привозиться товар, заноситься в під’їзд, і кладеться на підлогу (чисту). Все упаковано. Підписано номер квартири. Люди приходять з роботи і забирають свої покупки. А не чужі. Немає такої думки
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 20:57

  Дюрі-бачі написав:Як написав колега про Китай:
Розвиток країни визначається не політичними чи економічними законами, що ці закони є лише наслідком того, яке відношення в людей до буття, до інших людей. ...
Маленький приклад. І в Україні, і в Китаї практично все можна купити в Інтернеті. І все доставляється додому. Зручно? Так. Але треба бути вдома, коли привезуть товар. А в Китаї все простіше. Привозиться товар, заноситься в під’їзд, і кладеться на підлогу (чисту). Все упаковано. Підписано номер квартири. Люди приходять з роботи і забирають свої покупки. А не чужі. Немає такої думки

И в Туркмении хорошо. Чем интересен Китай, выкладываете ролики в Ютуб и приходят из органов, узнать всё ли тебе нравится, всё ли чисто и опрятно. И ты уже после 2 минуты общения понимаешь как хорошо и демократично в Китае, свободный доступ к интернету особенно виден при заходе на западные сайты :)
У всего хорошего есть цена.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 21:41

  Дюрі-бачі написав:Як написав колега про Китай:
Розвиток країни визначається не політичними чи економічними законами, що ці закони є лише наслідком того, яке відношення в людей до буття, до інших людей. ...
Маленький приклад. І в Україні, і в Китаї практично все можна купити в Інтернеті. І все доставляється додому. Зручно? Так. Але треба бути вдома, коли привезуть товар. А в Китаї все простіше. Привозиться товар, заноситься в під’їзд, і кладеться на підлогу (чисту). Все упаковано. Підписано номер квартири. Люди приходять з роботи і забирають свої покупки. А не чужі. Немає такої думки

У нас біля будинку на прохання ОСББ НП почтомат встановила. Не під двері звичайно, але поруч.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 21:50

Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:Як написав колега про Китай:
Розвиток країни визначається не політичними чи економічними законами, що ці закони є лише наслідком того, яке відношення в людей до буття, до інших людей. ...
Маленький приклад. І в Україні, і в Китаї практично все можна купити в Інтернеті. І все доставляється додому. Зручно? Так. Але треба бути вдома, коли привезуть товар. А в Китаї все простіше. Привозиться товар, заноситься в під’їзд, і кладеться на підлогу (чисту). Все упаковано. Підписано номер квартири. Люди приходять з роботи і забирають свої покупки. А не чужі. Немає такої думки
Щодо доставки якась повна дурня.
В Україні є варіянти поштомат (який часто може стояти прямо в парадному), відділення Укрпошти чи Нової пошти чи якогось МістЕкспресс. І окремо для любителів - доставка кур'єром. Тобто в переважній більшості випадків не треба "чекати вдома"
Щодо "занесли в під'їзд і поклали на підлогу" це явище популярне в багатьох країнах, і в США, і в Канаді, і в Італії (це просто перелік випадків з якими знайомий). А от щодо хто що забирає... Буває, плутають, не навмисне. Бувають недоброчесні кур'єри. І тільки от не треба про непогрішимість китайських громадян. Якийсь відсоток асоціальних є завжди. І тут куди краще мати вибір, ніж сподіватися на високу мораль і сусідів і кур'єрів.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 21:52

Re: Еміграція, заробітчанство

Bolt написав:
  Дюрі-бачі написав:Як написав колега про Китай:
Розвиток країни визначається не політичними чи економічними законами, що ці закони є лише наслідком того, яке відношення в людей до буття, до інших людей. ...
Маленький приклад. І в Україні, і в Китаї практично все можна купити в Інтернеті. І все доставляється додому. Зручно? Так. Але треба бути вдома, коли привезуть товар. А в Китаї все простіше. Привозиться товар, заноситься в під’їзд, і кладеться на підлогу (чисту). Все упаковано. Підписано номер квартири. Люди приходять з роботи і забирають свої покупки. А не чужі. Немає такої думки

У нас біля будинку на прохання ОСББ НП почтомат встановила. Не під двері звичайно, але поруч.
А в нас і так в кожному парадному всередині НП, ще й тепер неподалік поштомат Епіцентру є.
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 21:55

Re: Еміграція, заробітчанство

Ту не в доставці була основна думка, а в тому, що в нас посилка просто в під'їзді б довго не пролежала. Зокрема в мене діти навіть квитанції за електроенергію чи воду якщо не вкрадуть, то порвуть.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 22:02

  Дюрі-бачі написав:Ту не в доставці була основна думка, а в тому, що в нас посилка просто в під'їзді б довго не пролежала. Зокрема в мене діти навіть квитанції за електроенергію чи воду якщо не вкрадуть, то порвуть.

Мой посыл, что в Китае прям все и всем в Китае довольны. И Вам бы всё именно внутри Китая прям очень нравилось, отвечаю. Об остальных никто не знает. Был министр обороны, и нет его и как-то зачем о человеке расспрашивать. Демократия )))
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 22:07

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:Ту не в доставці була основна думка, а в тому, що в нас посилка просто в під'їзді б довго не пролежала. Зокрема в мене діти навіть квитанції за електроенергію чи воду якщо не вкрадуть, то порвуть.
Залежить де. У нас часто залишають консьєржу наприклад.
І теж не треба з Китаю робить країну рожевих поні
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