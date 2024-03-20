Я досить багато спілкувався з китайцями і от в них уже в звичці, що хтось стежить за тобою і потрібно вести себе пристойно.
Ну так, можливо в новобудовах, де одна інтелігентна молодь і в нас все добре, а в старих будинках, де купа робочих-алкоголіків...
Я вже писав, що 5 років тому мав офер в Китаї, але дуже не сподобались умови контракту і тому не поїхав.
Ну і ще з тих часів, коли оформляли візи в Китай, то одному із колег відмовили Китайці, за коментар під відео в Ютюбі з підтримкою протестів в Гонконзі... Так що їх великий брат стежить і за нами...