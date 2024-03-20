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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1969197019711972
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 22:11

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:І тільки от не треба про непогрішимість китайських громадян.

Я досить багато спілкувався з китайцями і от в них уже в звичці, що хтось стежить за тобою і потрібно вести себе пристойно.

  Faceless написав:Залежить де. У нас часто залишають консьєржу наприклад.
І теж не треба з Китаю робить країну рожевих поні

Ну так, можливо в новобудовах, де одна інтелігентна молодь і в нас все добре, а в старих будинках, де купа робочих-алкоголіків...
Я вже писав, що 5 років тому мав офер в Китаї, але дуже не сподобались умови контракту і тому не поїхав.

Ну і ще з тих часів, коли оформляли візи в Китай, то одному із колег відмовили Китайці, за коментар під відео в Ютюбі з підтримкою протестів в Гонконзі... Так що їх великий брат стежить і за нами...
Дюрі-бачі
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