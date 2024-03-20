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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 1970197119721973>
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 22:11

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:І тільки от не треба про непогрішимість китайських громадян.

У китайців уже в звичці, що хтось стежить за тобою і потрібно вести себе пристойно.

  Faceless написав:Залежить де. У нас часто залишають консьєржу наприклад.
І теж не треба з Китаю робить країну рожевих поні

Ну так, можливо в новобудовах, де одна інтелігентна молодь і в нас все добре, а в старих будинках, де купа робочих-алкоголіків...
Я вже писав, що 5 років тому мав офер в Китаї, але дуже не сподобались умови контракту і тому не поїхав.

Згадав одну історію ще з тих часів, коли оформляли візи в Китай (перед ковідом). Одному із колег відмовили Китайці за коментар російською мовою під російськомовним відео в Ютюбі з підтримкою протестів в Гонконзі... Так що їх великий брат стежить і за нами...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 22:58

  flyman написав:
  nekefer написав:
  rjkz написав:
Кто сказал?
Человек отработал на, скажем, 30 долларов в час неделю, в пятницу ему на директ депазит примерно 1000 долларов и придет, в следующую неделю опять.
А если про домохозяйство говорить, то если второй супруг/супруга работает, то в ту-же самую пятницу тоже зарплата приходит.
И это не Канада, где я не был, но по словам акурта и блогеров, зарплата в 25 САД в час - это жизнь удалась.
Поэтому я не совсем понимаю где эти 50% находятся, в какой США, чтобы не иметь 1000 долларов сбережений. То что такие люди среди почти 400 млн есть - бесспорно, но о 50% я-бы даже не думал.
Вот кто действительно есть - это люди, хоть с зарплатой 100 долларов в час, хоть 300, которые умудряются спускать все. Красиво жить не запретишь.

есть статистика, имеется в виду не сбережения, а остаток на банковском счете, типа 30% банковских счетов имеет баланс менее 500 дол и еще 20% от 500 до 1000. Какое финансовое положение владельца не изучалось
общем манипуляции, "две или три недели или года" не важно, важно что "половина американцев не имеет даже 1000дол" :wink:

а потімі ці люди, які живуть від чека до чека, виходять на пенсію мільйонерами, ага-ага


Смешно, конечно, но и такие есть.
Как это работает?
Получает, например, человек зп и по настройкам все "лишние" деньги закидывает на 401К, IRA и тп.
Таким образом, они минимизируют свои налоги. Абсолютно законно.
В момент выхода на пенсию, они получают доступ к этим деньгам и это вполне могут быть миллион и более.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 23:07

Key findings:
17% of Americans have had a package stolen in the past three months. The typical stolen parcel was worth about $50. Forty-four percent have had a package taken at some point in their life.
Package thieves poached more than $8 billion in merchandise over the past year.
18% of adults said they’d had a package stolen that contained a gift for someone else.
Ahead of the holiday season, 88 percent of adults are worried about theft of online purchases. More than a quarter are “extremely” or “very” concerned.
18% of online shoppers take no precautions to ensure safe delivery of their parcels, and fewer than one-in-seven package thefts are reported to the police.
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 23:15

  Дюрі-бачі написав:Знайомий теж вирішив написати про еміграцію в Китай. Довге чтиво
https://litgazeta.com.ua/articles/iurij ... Pfi-beJ8g#

Так і є, пізній СРСР.
А ще китайці в обід (линає дзвоник як в школі) і поївши потім на столі складають лапки хрестиком і лягають спати. Потім лунає дзвоник, протирають очі і до праці.
Долари приймають в готелі, можуть взяти на зберігання. Номери кожної купюри записують.
Чи хотів би в Китай ще раз, ну хіба якщо платитимуть х2 або х3, але перший раз цікаво, другий хочеться втікти поскоріше з того Китаю. По поверненню з Китаю в Київ столиця здається майже вимерлим містом: "люди, ау, де ви?"
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 23:19

  nekefer написав:
  rjkz написав:То что выделено - это две абсолютно не имеющие между собой ничего общего вещи.
Давайте разберемся.

в США есть такая тема - лидерство, ну типо когда ты лидер можно нести любую чушь и толпа идет за тобой не вникая и не думая, что ей манипулируют
вероятно я написал несколько запутанно, но я рад, что в конце концов Вы поняли эти данные верно - это действительно разные вещи, НО всякие инфоцыгане (или как они сами себя величают Лидеры общественного мнения) их отождествляют, а потом толпа цитирует цыган и вводит в заблуждение других людей которым тоже лень разобраться


Не знаю, не видел.
Видел людей, каждый из которых живет своей собственной жизнью и абсолютно не интересующихся жизнью своих соседей по этажу/улице/городу/штату/стране/континенту/планете.
Как такого человека назвать толпой - ума не приложу.
Толпа, я-бы так сказал - это в авторитарных режимах. В развитых или почти развитых демократиях - сообщество индивидуумов.
Как тут говорят, самое главное слово "I".
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 23:20

  Дюрі-бачі написав:От чим не подобається цей форму: буть 10 сторінок гадати, замість того, щоб пошукати першоджерело
https://www.foxbusiness.com/economy/mos ... cy-expense
Якщо коротко, то результати отримані в результаті опитували Американців "чи змогли б Ви зараз витратити 1000$ на термінові потреби, наприклад лікування чи ремонт техніки" 56% відповіли, що без кредитки не змогли б.
Особливо вразило, що молоді (до 27 років) таких 69%, а пенсіонерів - всього навсього 41%

не заважайте пропаганді США, опитані просто прибідняються, насправді вони там як вареники в маслі купаються в нікомунепотрібних (як Скрудж МакДак у мультику в сховищі), навіть бомжі
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 23:27

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Как такого человека назвать толпой - ума не приложу.

Та ну, а коли хтось зробить щось "недопустиме" то одразу збігається от цей натовп і кенселить "поганого цисгендерного білого чоловіка". Мені ця поведінка нагадує булінг в школі...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 23:36

  Дюрі-бачі написав:От чим не подобається цей форму: буть 10 сторінок гадати, замість того, щоб пошукати першоджерело
https://www.foxbusiness.com/economy/mos ... cy-expense
Якщо коротко, то результати отримані в результаті опитували Американців "чи змогли б Ви зараз витратити 1000$ на термінові потреби, наприклад лікування чи ремонт техніки" 56% відповіли, що без кредитки не змогли б.
Особливо вразило, що молоді (до 27 років) таких 69%, а пенсіонерів - всього навсього 41%


Не имею времени и желкния читать, потому что понимаю подсмысл.
Да, везде и за все платится кредиткой.
И я так делаю.
Наличные с собой не таскаю (небольшую сумму), дебитовую карту - тем более.
Только кредитка. Это безопасно и выгодно. Имею постоянный кэшбек на почти все покупки и траты. И за оплату щколы и курсов и тюторинга и телефоны и ...всего.
Знакомые, у которых 4 квартиры и 2 дома тоже платят за все кредиткой.
Думать, что кредитные деньги на 1000 долларов - это не свои, немного неумно, так как после истечения льготного периода начинают тикать очень некислые %%.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 23:37

  Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:Ту не в доставці була основна думка, а в тому, що в нас посилка просто в під'їзді б довго не пролежала. Зокрема в мене діти навіть квитанції за електроенергію чи воду якщо не вкрадуть, то порвуть.
Залежить де. У нас часто залишають консьєржу наприклад.
І теж не треба з Китаю робить країну рожевих поні

Не треба робити з китайців гоблінів, а з Китаю пекло.
Люди живуть. І живуть непогано. Є обмеження. Вони до них привчені. Для них це норма, і їх це не напрягає прямо так щоб не могли терпіти. Якщо ви захочете принести їм західні цінності, вони вас не зрозуміють, з них досить опійних воєн заради демократії.
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 23:42

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Да, везде и за все платится кредиткой.
И я так делаю

Так і я в Україні так же плачу більшість кредиткою і беру деякі покупки в розстрочку. Але паралельно з тим на "вільному" депозиті лежить сума достатня для погашення всіх кредиток, а в тривожній валіз - кеш...
Просто американці не лякані ще. От якщо б їх уряд при Ковіді залишив без мільярдів надрукованих доларів, то зрозуміли б що таке Зебра і що не варто жити без плану "Б"...
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