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#<1 ... 1970197119721973> Додано: Сер 20 бер, 2024 22:11 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: І тільки от не треба про непогрішимість китайських громадян. І тільки от не треба про непогрішимість китайських громадян.

У китайців уже в звичці, що хтось стежить за тобою і потрібно вести себе пристойно.



Faceless написав: Залежить де. У нас часто залишають консьєржу наприклад.

І теж не треба з Китаю робить країну рожевих поні Залежить де. У нас часто залишають консьєржу наприклад.І теж не треба з Китаю робить країну рожевих поні

Ну так, можливо в новобудовах, де одна інтелігентна молодь і в нас все добре, а в старих будинках, де купа робочих-алкоголіків...

Я вже писав, що 5 років тому мав офер в Китаї, але дуже не сподобались умови контракту і тому не поїхав.



Згадав одну історію ще з тих часів, коли оформляли візи в Китай (перед ковідом). Одному із колег відмовили Китайці за коментар російською мовою під російськомовним відео в Ютюбі з підтримкою протестів в Гонконзі... Так що їх великий брат стежить і за нами... У китайців уже в звичці, що хтось стежить за тобою і потрібно вести себе пристойно.Ну так, можливо в новобудовах, де одна інтелігентна молодь і в нас все добре, а в старих будинках, де купа робочих-алкоголіків...Я вже писав, що 5 років тому мав офер в Китаї, але дуже не сподобались умови контракту і тому не поїхав.Згадав одну історію ще з тих часів, коли оформляли візи в Китай (перед ковідом). Одному із колег відмовили Китайці за коментарпідвідео в Ютюбі з підтримкою протестів в Гонконзі... Так що їх великий брат стежить і за нами... Дюрі-бачі

Повідомлень: 2557 З нами з: 29.07.22 Подякував: 470 раз. Подякували: 355 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 бер, 2024 22:58 flyman написав: nekefer написав: rjkz написав:

Кто сказал?

Человек отработал на, скажем, 30 долларов в час неделю, в пятницу ему на директ депазит примерно 1000 долларов и придет, в следующую неделю опять.

А если про домохозяйство говорить, то если второй супруг/супруга работает, то в ту-же самую пятницу тоже зарплата приходит.

И это не Канада, где я не был, но по словам акурта и блогеров, зарплата в 25 САД в час - это жизнь удалась.

Поэтому я не совсем понимаю где эти 50% находятся, в какой США, чтобы не иметь 1000 долларов сбережений. То что такие люди среди почти 400 млн есть - бесспорно, но о 50% я-бы даже не думал.

Вот кто действительно есть - это люди, хоть с зарплатой 100 долларов в час, хоть 300, которые умудряются спускать все. Красиво жить не запретишь. Кто сказал?Человек отработал на, скажем, 30 долларов в час неделю, в пятницу ему на директ депазит примерно 1000 долларов и придет, в следующую неделю опять.А если про домохозяйство говорить, то если второй супруг/супруга работает, то в ту-же самую пятницу тоже зарплата приходит.И это не Канада, где я не был, но по словам акурта и блогеров, зарплата в 25 САД в час - это жизнь удалась.Поэтому я не совсем понимаю где эти 50% находятся, в какой США, чтобы не иметь 1000 долларов сбережений. То что такие люди среди почти 400 млн есть - бесспорно, но о 50% я-бы даже не думал.Вот кто действительно есть - это люди, хоть с зарплатой 100 долларов в час, хоть 300, которые умудряются спускать все. Красиво жить не запретишь.

есть статистика, имеется в виду не сбережения, а остаток на банковском счете, типа 30% банковских счетов имеет баланс менее 500 дол и еще 20% от 500 до 1000. Какое финансовое положение владельца не изучалось

общем манипуляции, "две или три недели или года" не важно, важно что "половина американцев не имеет даже 1000дол" есть статистика, имеется в виду не сбережения, а остаток на банковском счете, типа 30% банковских счетов имеет баланс менее 500 дол и еще 20% от 500 до 1000. Какое финансовое положение владельца не изучалосьобщем манипуляции, "две или три недели или года" не важно, важно что "половина американцев не имеет даже 1000дол"

а потімі ці люди, які живуть від чека до чека, виходять на пенсію мільйонерами, ага-ага а потімі ці люди, які живуть від чека до чека, виходять на пенсію мільйонерами, ага-ага



Смешно, конечно, но и такие есть.

Как это работает?

Получает, например, человек зп и по настройкам все "лишние" деньги закидывает на 401К, IRA и тп.

Таким образом, они минимизируют свои налоги. Абсолютно законно.

В момент выхода на пенсию, они получают доступ к этим деньгам и это вполне могут быть миллион и более. Смешно, конечно, но и такие есть.Как это работает?Получает, например, человек зп и по настройкам все "лишние" деньги закидывает на 401К, IRA и тп.Таким образом, они минимизируют свои налоги. Абсолютно законно.В момент выхода на пенсию, они получают доступ к этим деньгам и это вполне могут быть миллион и более. rjkz

Повідомлень: 16342 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8262 раз. Подякували: 5125 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 бер, 2024 23:07 Key findings:

17% of Americans have had a package stolen in the past three months. The typical stolen parcel was worth about $50. Forty-four percent have had a package taken at some point in their life.

Package thieves poached more than $8 billion in merchandise over the past year.

18% of adults said they’d had a package stolen that contained a gift for someone else.

Ahead of the holiday season, 88 percent of adults are worried about theft of online purchases. More than a quarter are “extremely” or “very” concerned.

18% of online shoppers take no precautions to ensure safe delivery of their parcels, and fewer than one-in-seven package thefts are reported to the police. Gastarbaiter Повідомлень: 3130 З нами з: 26.02.18 Подякував: 666 раз. Подякували: 522 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 бер, 2024 23:15 Дюрі-бачі написав: Знайомий теж вирішив написати про еміграцію в Китай. Довге чтиво

https://litgazeta.com.ua/articles/iurij ... Pfi-beJ8g# Знайомий теж вирішив написати про еміграцію в Китай. Довге чтиво

Так і є, пізній СРСР.

А ще китайці в обід (линає дзвоник як в школі) і поївши потім на столі складають лапки хрестиком і лягають спати. Потім лунає дзвоник, протирають очі і до праці.

Долари приймають в готелі, можуть взяти на зберігання. Номери кожної купюри записують.

Чи хотів би в Китай ще раз, ну хіба якщо платитимуть х2 або х3, але перший раз цікаво, другий хочеться втікти поскоріше з того Китаю. По поверненню з Китаю в Київ столиця здається майже вимерлим містом: "люди, ау, де ви?" Так і є, пізній СРСР.А ще китайці в обід (линає дзвоник як в школі) і поївши потім на столі складають лапки хрестиком і лягають спати. Потім лунає дзвоник, протирають очі і до праці.Долари приймають в готелі, можуть взяти на зберігання. Номери кожної купюри записують.Чи хотів би в Китай ще раз, ну хіба якщо платитимуть х2 або х3, але перший раз цікаво, другий хочеться втікти поскоріше з того Китаю. По поверненню з Китаю в Київ столиця здається майже вимерлим містом: "люди, ау, де ви?" flyman

Повідомлень: 34322 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1579 раз. Подякували: 2754 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 бер, 2024 23:19 nekefer написав: rjkz написав: То что выделено - это две абсолютно не имеющие между собой ничего общего вещи.

Давайте разберемся. То что выделено - это две абсолютно не имеющие между собой ничего общего вещи.Давайте разберемся.

в США есть такая тема - лидерство, ну типо когда ты лидер можно нести любую чушь и толпа идет за тобой не вникая и не думая, что ей манипулируют

вероятно я написал несколько запутанно, но я рад, что в конце концов Вы поняли эти данные верно - это действительно разные вещи, НО всякие инфоцыгане (или как они сами себя величают Лидеры общественного мнения) их отождествляют, а потом толпа цитирует цыган и вводит в заблуждение других людей которым тоже лень разобраться , ну типо когда ты лидер можно нести любую чушь и толпа идет за тобой не вникая и не думая, что ей манипулируютвероятно я написал несколько запутанно, но я рад, что в конце концов Вы поняли эти данные верно - это действительно разные вещи, НО всякие инфоцыгане (или как они сами себя величают Лидеры общественного мнения) их отождествляют, а потом толпа цитирует цыган и вводит в заблуждение других людей которым тоже лень разобраться



Не знаю, не видел.

Видел людей, каждый из которых живет своей собственной жизнью и абсолютно не интересующихся жизнью своих соседей по этажу/улице/городу/штату/стране/континенту/планете.

Как такого человека назвать толпой - ума не приложу.

Толпа, я-бы так сказал - это в авторитарных режимах. В развитых или почти развитых демократиях - сообщество индивидуумов.

Как тут говорят, самое главное слово "I". Не знаю, не видел.Видел людей, каждый из которых живет своей собственной жизнью и абсолютно не интересующихся жизнью своих соседей по этажу/улице/городу/штату/стране/континенту/планете.Как такого человека назвать толпой - ума не приложу.Толпа, я-бы так сказал - это в авторитарных режимах. В развитых или почти развитых демократиях - сообщество индивидуумов.Как тут говорят, самое главное слово "I". rjkz

Повідомлень: 16342 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8262 раз. Подякували: 5125 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 бер, 2024 23:20 Дюрі-бачі написав: От чим не подобається цей форму: буть 10 сторінок гадати, замість того, щоб пошукати першоджерело

https://www.foxbusiness.com/economy/mos ... cy-expense

Якщо коротко, то результати отримані в результаті опитували Американців "чи змогли б Ви зараз витратити 1000$ на термінові потреби, наприклад лікування чи ремонт техніки" 56% відповіли, що без кредитки не змогли б.

Особливо вразило, що молоді (до 27 років) таких 69%, а пенсіонерів - всього навсього 41% От чим не подобається цей форму: буть 10 сторінок гадати, замість того, щоб пошукати першоджерелоЯкщо коротко, то результати отримані в результаті опитували Американців "чи змогли б Ви зараз витратити 1000$ на термінові потреби, наприклад лікування чи ремонт техніки" 56% відповіли, що без кредитки не змогли б.Особливо вразило, що молоді (до 27 років) таких 69%, а пенсіонерів - всього навсього 41%

не заважайте пропаганді США, опитані просто прибідняються, насправді вони там як вареники в маслі купаються в нікомунепотрібних (як Скрудж МакДак у мультику в сховищі), навіть бомжі не заважайте пропаганді США, опитані просто прибідняються, насправді вони там як вареники в маслі купаються в нікомунепотрібних (як Скрудж МакДак у мультику в сховищі), навіть бомжі flyman

Повідомлень: 34322 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1579 раз. Подякували: 2754 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 бер, 2024 23:27 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Как такого человека назвать толпой - ума не приложу. Как такого человека назвать толпой - ума не приложу.

Та ну, а коли хтось зробить щось "недопустиме" то одразу збігається от цей натовп і кенселить "поганого цисгендерного білого чоловіка". Мені ця поведінка нагадує булінг в школі... Та ну, а коли хтось зробить щось "недопустиме" то одразу збігається от цей натовп і кенселить "поганого цисгендерного білого чоловіка". Мені ця поведінка нагадує булінг в школі... Дюрі-бачі

Повідомлень: 2557 З нами з: 29.07.22 Подякував: 470 раз. Подякували: 355 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 бер, 2024 23:36 Дюрі-бачі написав: От чим не подобається цей форму: буть 10 сторінок гадати, замість того, щоб пошукати першоджерело

https://www.foxbusiness.com/economy/mos ... cy-expense

Якщо коротко, то результати отримані в результаті опитували Американців "чи змогли б Ви зараз витратити 1000$ на термінові потреби, наприклад лікування чи ремонт техніки" 56% відповіли, що без кредитки не змогли б.

Особливо вразило, що молоді (до 27 років) таких 69%, а пенсіонерів - всього навсього 41% От чим не подобається цей форму: буть 10 сторінок гадати, замість того, щоб пошукати першоджерелоЯкщо коротко, то результати отримані в результаті опитували Американців "чи змогли б Ви зараз витратити 1000$ на термінові потреби, наприклад лікування чи ремонт техніки" 56% відповіли, що без кредитки не змогли б.Особливо вразило, що молоді (до 27 років) таких 69%, а пенсіонерів - всього навсього 41%



Не имею времени и желкния читать, потому что понимаю подсмысл.

Да, везде и за все платится кредиткой.

И я так делаю.

Наличные с собой не таскаю (небольшую сумму), дебитовую карту - тем более.

Только кредитка. Это безопасно и выгодно. Имею постоянный кэшбек на почти все покупки и траты. И за оплату щколы и курсов и тюторинга и телефоны и ...всего.

Знакомые, у которых 4 квартиры и 2 дома тоже платят за все кредиткой.

Думать, что кредитные деньги на 1000 долларов - это не свои, немного неумно, так как после истечения льготного периода начинают тикать очень некислые %%. Не имею времени и желкния читать, потому что понимаю подсмысл.Да, везде и за все платится кредиткой.И я так делаю.Наличные с собой не таскаю (небольшую сумму), дебитовую карту - тем более.Только кредитка. Это безопасно и выгодно. Имею постоянный кэшбек на почти все покупки и траты. И за оплату щколы и курсов и тюторинга и телефоны и ...всего.Знакомые, у которых 4 квартиры и 2 дома тоже платят за все кредиткой.Думать, что кредитные деньги на 1000 долларов - это не свои, немного неумно, так как после истечения льготного периода начинают тикать очень некислые %%. rjkz

Повідомлень: 16342 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8262 раз. Подякували: 5125 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 бер, 2024 23:37 Faceless написав: Дюрі-бачі написав: Ту не в доставці була основна думка, а в тому, що в нас посилка просто в під'їзді б довго не пролежала. Зокрема в мене діти навіть квитанції за електроенергію чи воду якщо не вкрадуть, то порвуть. Залежить де. У нас часто залишають консьєржу наприклад.

І теж не треба з Китаю робить країну рожевих поні Залежить де. У нас часто залишають консьєржу наприклад.І теж не треба з Китаю робить країну рожевих поні

Не треба робити з китайців гоблінів, а з Китаю пекло.

Люди живуть. І живуть непогано. Є обмеження. Вони до них привчені. Для них це норма, і їх це не напрягає прямо так щоб не могли терпіти. Якщо ви захочете принести їм західні цінності, вони вас не зрозуміють, з них досить опійних воєн заради демократії. Не треба робити з китайців гоблінів, а з Китаю пекло.Люди живуть. І живуть непогано. Є обмеження. Вони до них привчені. Для них це норма, і їх це не напрягає прямо так щоб не могли терпіти. Якщо ви захочете принести їм західні цінності, вони вас не зрозуміють, з них досить опійних воєн заради демократії. flyman

Повідомлень: 34322 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1579 раз. Подякували: 2754 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 бер, 2024 23:42 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Да, везде и за все платится кредиткой.

И я так делаю Да, везде и за все платится кредиткой.И я так делаю

Так і я в Україні так же плачу більшість кредиткою і беру деякі покупки в розстрочку. Але паралельно з тим на "вільному" депозиті лежить сума достатня для погашення всіх кредиток, а в тривожній валіз - кеш...

Просто американці не лякані ще. От якщо б їх уряд при Ковіді залишив без мільярдів надрукованих доларів, то зрозуміли б що таке Зебра і що не варто жити без плану "Б"... Так і я в Україні так же плачу більшість кредиткою і беру деякі покупки в розстрочку. Але паралельно з тим на "вільному" депозиті лежить сума достатня для погашення всіх кредиток, а в тривожній валіз - кеш...Просто американці не лякані ще. От якщо б їх уряд при Ковіді залишив без мільярдів надрукованих доларів, то зрозуміли б що таке Зебра і що не варто жити без плану "Б"... Дюрі-бачі

Повідомлень: 2557 З нами з: 29.07.22 Подякував: 470 раз. Подякували: 355 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1970197119721973> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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