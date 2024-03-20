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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1970197119721973
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 23:52

  Дюрі-бачі написав:akurt В опитуванні не було питання про готівку, рахували і дебетову картку, або якийсь накопичувальний рахунок, з якого можна зняти в будь-який момент, головне що б не в кредит...
Ще 35% сказали, що зможуть із кредитки, або позичити.
21% схожі на реально бідних, адже відповіли, що то непідйомна сума.

Для українців то якийсь нонсенс не мати грошей на чорний день. До війни схоже опитування показувало, що в нас 30% бідних не має подушки безпеки (грошей, щоб прожити 3 місяці), зокрема 22% молоді і 45% пенсіонерів.
https://tsn.ua/groshi/tretina-ukrayinci ... 50279.html

Для України США то як інший світ, дивний і незрозумілий.


Есть такой анекдот.
"Когда еврей говорит, что у него денег в обрез, это значит, что их у него до х.я"
И вот, в подтверждение этих слов, общался как-то с пожилой парой некогда из Адесы. Не помню уже о чем шла речь, я что-то им сказал, что что-то там стоит ВСЕГО 2 тысячи долларов.
На что мадама ответила
-Так это надо их еще иметь!
Проходит несколько месяцев, и эта пара делает ремонт в ванной.
Контрактор получает....16 тысяч долларов.
И таких примеров у меня перед глазами - десятки.
Один плакался, что вышел на пенсию, после 26 лет работы в строительном магазине,в 1200 долларов и...меняет седан шевроле (который совсем не старый) на бренднью СУВ СУбару.
Еще одна бедная и несчастная пенсионерка, с которой можно писать картины "нищая старость", выкладывает 4 куе на ремонт потолка в ванной и 230 долларов на покупку светильника над раковиной.
Ну и вообще феноменальный персонаж - очень пожилая женщина, мне по секрету сказали, что она нищенствует на кладбищах, во владении 2бдрм квартира (правда убитая), за которую она мейнтаненса платит около 800 долларов в месяц.
В общем, поныть что "денехнет" - это святое.
О, что еще меня поражает, так это как они готовы рубиться за каждый доллар.
Я так не могу. Мне как-то нервы дороже.
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 00:04

  Дюрі-бачі написав:.............
Для України США то як інший світ, дивний і незрозумілий.

Сейчас занимался делами, а по ТВ крутился какой-то фильм "Красота по-американски" 1999 года.
Сцена - ругается мать с дочкой-старшекласницей (?). Понравилась фраза: "Неблагодарная! В твоём возрасте я жила в 2-квартирном (!) доме, потому что у нас не было денег на отдельный".
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 00:34

  akurt написав:
  Прохожий написав:Я не ищу
к сожалению они сами начинают буквально кричать о себе
ну уехал человек в 17м жить в другую страну ну и б-г с ним живи до свиданья
НО нет, через 5 лет по ситуации он вдруг вспомнил что у него украинский паспорт есть и на чужом горе можно поиметь халяву в ЕС, вот это и есть портрет колбасника-морального урода


Я гадаю, далеко підете: одним словом, точніше двійкою слів, занесли більше 6 000 000 українців, які емігрували, і які ОДНОЗНАЧНО отримують якусь допомогу від урядів інших країн - від 150 до 700 євро щомісяця - до списку ворогів народу. "Колбасники-моральні уроди".
Попереду - я думаю в списку ще не менше - а можливо і більше - 6 000 000 українців.
Колись це вже було - Закон про "дитячі 500 злотих" - в оригіналі відомий як "Закон про три колоска" було прийнято за ініціативи Сталіна 7 серпня 1932 року.

Мы с Прохожим обычно не дружим. :)
Но тут соглашусь с ним.
"6 000 000 українців, які емігрували", убежали от войны - их можно понять. Многим не за что там жить и помощь им совсем не лишняя.
Но в Вашем примере другая ситуация.
Человек давно уехал из Украины, спокойно себе жил в Анталии. Имел квартиру, хорошую работу (судя по Вашим рассказам 3000 долл. в Турции неплохо). Начинается война. Никто не требует от него бросать всё и ехать в Украину на фронт, претензий нет. Но при этом пользоваться бедой бывшей родной страны и изображать из себя "беженца от войны"...
Мелочно и подленько.
"Закон о трёх колосках" сюда никаким боком.

И да, если Вы не поняли, "павлоградський лендлорд" сдаёт квартиру за 30 долл. в сутки посуточно. В результате он может сдать квартиру суток 10 из 30, а, может, и реже. В данной ситуации ему крупно повезло, что нашлись люди, снявшие на месяц посуточно.
Те, кто сдаёт на длительный срок, такую же квартиру, уже писал, сдали бы в 5, а то и в 10 раз дешевле.
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