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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1970197119721973 Додано: Сер 20 бер, 2024 23:52 Дюрі-бачі написав: akurt В опитуванні не було питання про готівку, рахували і дебетову картку, або якийсь накопичувальний рахунок, з якого можна зняти в будь-який момент, головне що б не в кредит...

Ще 35% сказали, що зможуть із кредитки, або позичити.

21% схожі на реально бідних, адже відповіли, що то непідйомна сума.



Для українців то якийсь нонсенс не мати грошей на чорний день. До війни схоже опитування показувало, що в нас 30% бідних не має подушки безпеки (грошей, щоб прожити 3 місяці), зокрема 22% молоді і 45% пенсіонерів.

https://tsn.ua/groshi/tretina-ukrayinci ... 50279.html



Для України США то як інший світ, дивний і незрозумілий. В опитуванні не було питання про готівку, рахували і дебетову картку, або якийсь накопичувальний рахунок, з якого можна зняти в будь-який момент, головне що б не в кредит...Ще 35% сказали, що зможуть із кредитки, або позичити.схожі на реально бідних, адже відповіли, що то непідйомна сума.Для українців то якийсь нонсенс не мати грошей на чорний день. До війни схоже опитування показувало, що в насне має подушки безпеки (грошей, щоб прожити 3 місяці), зокрема 22% молоді і 45% пенсіонерів.Для України США то як інший світ, дивний і незрозумілий.



Есть такой анекдот.

"Когда еврей говорит, что у него денег в обрез, это значит, что их у него до х.я"

И вот, в подтверждение этих слов, общался как-то с пожилой парой некогда из Адесы. Не помню уже о чем шла речь, я что-то им сказал, что что-то там стоит ВСЕГО 2 тысячи долларов.

На что мадама ответила

-Так это надо их еще иметь!

Проходит несколько месяцев, и эта пара делает ремонт в ванной.

Контрактор получает....16 тысяч долларов.

И таких примеров у меня перед глазами - десятки.

Один плакался, что вышел на пенсию, после 26 лет работы в строительном магазине,в 1200 долларов и...меняет седан шевроле (который совсем не старый) на бренднью СУВ СУбару.

Еще одна бедная и несчастная пенсионерка, с которой можно писать картины "нищая старость", выкладывает 4 куе на ремонт потолка в ванной и 230 долларов на покупку светильника над раковиной.

Ну и вообще феноменальный персонаж - очень пожилая женщина, мне по секрету сказали, что она нищенствует на кладбищах, во владении 2бдрм квартира (правда убитая), за которую она мейнтаненса платит около 800 долларов в месяц.

В общем, поныть что "денехнет" - это святое.

О, что еще меня поражает, так это как они готовы рубиться за каждый доллар.

Я так не могу. Мне как-то нервы дороже. Есть такой анекдот."Когда еврей говорит, что у него денег в обрез, это значит, что их у него до х.я"И вот, в подтверждение этих слов, общался как-то с пожилой парой некогда из Адесы. Не помню уже о чем шла речь, я что-то им сказал, что что-то там стоит ВСЕГО 2 тысячи долларов.На что мадама ответила-Так это надо их еще иметь!Проходит несколько месяцев, и эта пара делает ремонт в ванной.Контрактор получает....16 тысяч долларов.И таких примеров у меня перед глазами - десятки.Один плакался, что вышел на пенсию, после 26 лет работы в строительном магазине,в 1200 долларов и...меняет седан шевроле (который совсем не старый) на бренднью СУВ СУбару.Еще одна бедная и несчастная пенсионерка, с которой можно писать картины "нищая старость", выкладывает 4 куе на ремонт потолка в ванной и 230 долларов на покупку светильника над раковиной.Ну и вообще феноменальный персонаж - очень пожилая женщина, мне по секрету сказали, что она нищенствует на кладбищах, во владении 2бдрм квартира (правда убитая), за которую она мейнтаненса платит около 800 долларов в месяц.В общем, поныть что "денехнет" - это святое.О, что еще меня поражает, так это как они готовы рубиться за каждый доллар.Я так не могу. Мне как-то нервы дороже. rjkz

Повідомлень: 16342 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8262 раз. Подякували: 5125 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 бер, 2024 00:04 Дюрі-бачі написав: .............

Для України США то як інший світ, дивний і незрозумілий. .............Для України США то як інший світ, дивний і незрозумілий.

Сейчас занимался делами, а по ТВ крутился какой-то фильм "Красота по-американски" 1999 года.

Сцена - ругается мать с дочкой-старшекласницей (?). Понравилась фраза: "Неблагодарная! В твоём возрасте я жила в 2-квартирном (!) доме, потому что у нас не было денег на отдельный". Сейчас занимался делами, а по ТВ крутился какой-то фильм "Красота по-американски" 1999 года.Сцена - ругается мать с дочкой-старшекласницей (?). Понравилась фраза: "Неблагодарная! В твоём возрасте я жила в 2-квартирном (!) доме, потому что у нас не было денег на отдельный". ЛАД 2 Повідомлень: 28490 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5277 раз. Подякували: 4857 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 бер, 2024 00:34 akurt написав: Прохожий написав: Я не ищу

к сожалению они сами начинают буквально кричать о себе

ну уехал человек в 17м жить в другую страну ну и б-г с ним живи до свиданья

НО нет, через 5 лет по ситуации он вдруг вспомнил что у него украинский паспорт есть и на чужом горе можно поиметь халяву в ЕС, вот это и есть портрет колбасника-морального урода Я не ищук сожалению они сами начинают буквально кричать о себену уехал человек в 17м жить в другую страну ну и б-г с ним живи до свиданьяНО нет, через 5 лет по ситуации он вдруг вспомнил что у него украинский паспорт есть и на чужом горе можно поиметь халяву в ЕС, вот это и есть портрет колбасника-морального урода



Я гадаю, далеко підете: одним словом, точніше двійкою слів, занесли більше 6 000 000 українців, які емігрували, і які ОДНОЗНАЧНО отримують якусь допомогу від урядів інших країн - від 150 до 700 євро щомісяця - до списку ворогів народу. "Колбасники-моральні уроди".

Попереду - я думаю в списку ще не менше - а можливо і більше - 6 000 000 українців.

Колись це вже було - Закон про "дитячі 500 злотих" - в оригіналі відомий як "Закон про три колоска" було прийнято за ініціативи Сталіна 7 серпня 1932 року. Я гадаю, далеко підете: одним словом, точніше двійкою слів, занесли більше 6 000 000 українців, які емігрували, і які ОДНОЗНАЧНО отримують якусь допомогу від урядів інших країн - від 150 до 700 євро щомісяця - до списку ворогів народу. "Колбасники-моральні уроди".Попереду - я думаю в списку ще не менше - а можливо і більше - 6 000 000 українців.Колись це вже було - Закон про "дитячі 500 злотих" - в оригіналі відомий як "Закон про три колоска" було прийнято за ініціативи Сталіна 7 серпня 1932 року.

Мы с Прохожим обычно не дружим.

Но тут соглашусь с ним.

"6 000 000 українців, які емігрували", убежали от войны - их можно понять. Многим не за что там жить и помощь им совсем не лишняя.

Но в Вашем примере другая ситуация.

Человек давно уехал из Украины, спокойно себе жил в Анталии. Имел квартиру, хорошую работу (судя по Вашим рассказам 3000 долл. в Турции неплохо). Начинается война. Никто не требует от него бросать всё и ехать в Украину на фронт, претензий нет. Но при этом пользоваться бедой бывшей родной страны и изображать из себя "беженца от войны"...

Мелочно и подленько.

"Закон о трёх колосках" сюда никаким боком.



И да, если Вы не поняли, "павлоградський лендлорд" сдаёт квартиру за 30 долл. в сутки посуточно. В результате он может сдать квартиру суток 10 из 30, а, может, и реже. В данной ситуации ему крупно повезло, что нашлись люди, снявшие на месяц посуточно.

Те, кто сдаёт на длительный срок, такую же квартиру, уже писал, сдали бы в 5, а то и в 10 раз дешевле. Мы собычно не дружим.Но тут соглашусь с ним."6 000 000 українців, які емігрували", убежали от войны - их можно понять. Многим не за что там жить и помощь им совсем не лишняя.Но в Вашем примере другая ситуация.Человек давно уехал из Украины, спокойно себе жил в Анталии. Имел квартиру, хорошую работу (судя по Вашим рассказам 3000 долл. в Турции неплохо). Начинается война. Никто не требует от него бросать всё и ехать в Украину на фронт, претензий нет. Но при этом пользоваться бедой бывшей родной страны и изображать из себя "беженца от войны"...Мелочно и подленько."Закон о трёх колосках" сюда никаким боком.И да, если Вы не поняли, "павлоградський лендлорд" сдаёт квартиру за 30 долл. в сутки. В результате он может сдать квартиру суток 10 из 30, а, может, и реже. В данной ситуации ему крупно повезло, что нашлись люди, снявшие на месяц посуточно.Те, кто сдаёт на длительный срок, такую же квартиру, уже писал, сдали бы в 5, а то и в 10 раз дешевле. ЛАД 2 Повідомлень: 28490 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5277 раз. Подякували: 4857 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 1970197119721973 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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