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Дюрі-бачі написав:akurt В опитуванні не було питання про готівку, рахували і дебетову картку, або якийсь накопичувальний рахунок, з якого можна зняти в будь-який момент, головне що б не в кредит... Ще 35% сказали, що зможуть із кредитки, або позичити. 21% схожі на реально бідних, адже відповіли, що то непідйомна сума.
Для України США то як інший світ, дивний і незрозумілий.
Есть такой анекдот. "Когда еврей говорит, что у него денег в обрез, это значит, что их у него до х.я" И вот, в подтверждение этих слов, общался как-то с пожилой парой некогда из Адесы. Не помню уже о чем шла речь, я что-то им сказал, что что-то там стоит ВСЕГО 2 тысячи долларов. На что мадама ответила -Так это надо их еще иметь! Проходит несколько месяцев, и эта пара делает ремонт в ванной. Контрактор получает....16 тысяч долларов. И таких примеров у меня перед глазами - десятки. Один плакался, что вышел на пенсию, после 26 лет работы в строительном магазине,в 1200 долларов и...меняет седан шевроле (который совсем не старый) на бренднью СУВ СУбару. Еще одна бедная и несчастная пенсионерка, с которой можно писать картины "нищая старость", выкладывает 4 куе на ремонт потолка в ванной и 230 долларов на покупку светильника над раковиной. Ну и вообще феноменальный персонаж - очень пожилая женщина, мне по секрету сказали, что она нищенствует на кладбищах, во владении 2бдрм квартира (правда убитая), за которую она мейнтаненса платит около 800 долларов в месяц. В общем, поныть что "денехнет" - это святое. О, что еще меня поражает, так это как они готовы рубиться за каждый доллар. Я так не могу. Мне как-то нервы дороже.
Дюрі-бачі написав:............. Для України США то як інший світ, дивний і незрозумілий.
Сейчас занимался делами, а по ТВ крутился какой-то фильм "Красота по-американски" 1999 года. Сцена - ругается мать с дочкой-старшекласницей (?). Понравилась фраза: "Неблагодарная! В твоём возрасте я жила в 2-квартирном (!) доме, потому что у нас не было денег на отдельный".
Прохожий написав:Я не ищу к сожалению они сами начинают буквально кричать о себе ну уехал человек в 17м жить в другую страну ну и б-г с ним живи до свиданья НО нет, через 5 лет по ситуации он вдруг вспомнил что у него украинский паспорт есть и на чужом горе можно поиметь халяву в ЕС, вот это и есть портрет колбасника-морального урода
Я гадаю, далеко підете: одним словом, точніше двійкою слів, занесли більше 6 000 000 українців, які емігрували, і які ОДНОЗНАЧНО отримують якусь допомогу від урядів інших країн - від 150 до 700 євро щомісяця - до списку ворогів народу. "Колбасники-моральні уроди". Попереду - я думаю в списку ще не менше - а можливо і більше - 6 000 000 українців. Колись це вже було - Закон про "дитячі 500 злотих" - в оригіналі відомий як "Закон про три колоска" було прийнято за ініціативи Сталіна 7 серпня 1932 року.
Мы с Прохожим обычно не дружим. Но тут соглашусь с ним. "6 000 000 українців, які емігрували", убежали от войны - их можно понять. Многим не за что там жить и помощь им совсем не лишняя. Но в Вашем примере другая ситуация. Человек давно уехал из Украины, спокойно себе жил в Анталии. Имел квартиру, хорошую работу (судя по Вашим рассказам 3000 долл. в Турции неплохо). Начинается война. Никто не требует от него бросать всё и ехать в Украину на фронт, претензий нет. Но при этом пользоваться бедой бывшей родной страны и изображать из себя "беженца от войны"... Мелочно и подленько. "Закон о трёх колосках" сюда никаким боком.
И да, если Вы не поняли, "павлоградський лендлорд" сдаёт квартиру за 30 долл. в сутки посуточно. В результате он может сдать квартиру суток 10 из 30, а, может, и реже. В данной ситуации ему крупно повезло, что нашлись люди, снявшие на месяц посуточно. Те, кто сдаёт на длительный срок, такую же квартиру, уже писал, сдали бы в 5, а то и в 10 раз дешевле.