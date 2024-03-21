RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1970197119721973
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 23:52

  Дюрі-бачі написав:akurt В опитуванні не було питання про готівку, рахували і дебетову картку, або якийсь накопичувальний рахунок, з якого можна зняти в будь-який момент, головне що б не в кредит...
Ще 35% сказали, що зможуть із кредитки, або позичити.
21% схожі на реально бідних, адже відповіли, що то непідйомна сума.

Для українців то якийсь нонсенс не мати грошей на чорний день. До війни схоже опитування показувало, що в нас 30% бідних не має подушки безпеки (грошей, щоб прожити 3 місяці), зокрема 22% молоді і 45% пенсіонерів.
https://tsn.ua/groshi/tretina-ukrayinci ... 50279.html

Для України США то як інший світ, дивний і незрозумілий.


Есть такой анекдот.
"Когда еврей говорит, что у него денег в обрез, это значит, что их у него до х.я"
И вот, в подтверждение этих слов, общался как-то с пожилой парой некогда из Адесы. Не помню уже о чем шла речь, я что-то им сказал, что что-то там стоит ВСЕГО 2 тысячи долларов.
На что мадама ответила
-Так это надо их еще иметь!
Проходит несколько месяцев, и эта пара делает ремонт в ванной.
Контрактор получает....16 тысяч долларов.
И таких примеров у меня перед глазами - десятки.
Один плакался, что вышел на пенсию, после 26 лет работы в строительном магазине,в 1200 долларов и...меняет седан шевроле (который совсем не старый) на бренднью СУВ СУбару.
Еще одна бедная и несчастная пенсионерка, с которой можно писать картины "нищая старость", выкладывает 4 куе на ремонт потолка в ванной и 230 долларов на покупку светильника над раковиной.
Ну и вообще феноменальный персонаж - очень пожилая женщина, мне по секрету сказали, что она нищенствует на кладбищах, во владении 2бдрм квартира (правда убитая), за которую она мейнтаненса платит около 800 долларов в месяц.
В общем, поныть что "денехнет" - это святое.
О, что еще меня поражает, так это как они готовы рубиться за каждый доллар.
Я так не могу. Мне как-то нервы дороже.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16345
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8262 раз.
Подякували: 5125 раз.
 
Профіль
3
3
3
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 00:04

  Дюрі-бачі написав:.............
Для України США то як інший світ, дивний і незрозумілий.

Сейчас занимался делами, а по ТВ крутился какой-то фильм "Красота по-американски" 1999 года.
Сцена - ругается мать с дочкой-старшекласницей (?). Понравилась фраза: "Неблагодарная! В твоём возрасте я жила в 2-квартирном (!) доме, потому что у нас не было денег на отдельный".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 28492
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5277 раз.
Подякували: 4857 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 00:34

  akurt написав:
  Прохожий написав:Я не ищу
к сожалению они сами начинают буквально кричать о себе
ну уехал человек в 17м жить в другую страну ну и б-г с ним живи до свиданья
НО нет, через 5 лет по ситуации он вдруг вспомнил что у него украинский паспорт есть и на чужом горе можно поиметь халяву в ЕС, вот это и есть портрет колбасника-морального урода


Я гадаю, далеко підете: одним словом, точніше двійкою слів, занесли більше 6 000 000 українців, які емігрували, і які ОДНОЗНАЧНО отримують якусь допомогу від урядів інших країн - від 150 до 700 євро щомісяця - до списку ворогів народу. "Колбасники-моральні уроди".
Попереду - я думаю в списку ще не менше - а можливо і більше - 6 000 000 українців.
Колись це вже було - Закон про "дитячі 500 злотих" - в оригіналі відомий як "Закон про три колоска" було прийнято за ініціативи Сталіна 7 серпня 1932 року.

Мы с Прохожим обычно не дружим. :)
Но тут соглашусь с ним.
"6 000 000 українців, які емігрували", убежали от войны - их можно понять. Многим не за что там жить и помощь им совсем не лишняя.
Но в Вашем примере другая ситуация.
Человек давно уехал из Украины, спокойно себе жил в Анталии. Имел квартиру, хорошую работу (судя по Вашим рассказам 3000 долл. в Турции неплохо). Начинается война. Никто не требует от него бросать всё и ехать в Украину на фронт, претензий нет. Но при этом пользоваться бедой бывшей родной страны и изображать из себя "беженца от войны"...
Мелочно и подленько.
"Закон о трёх колосках" сюда никаким боком.

И да, если Вы не поняли, "павлоградський лендлорд" сдаёт квартиру за 30 долл. в сутки посуточно. В результате он может сдать квартиру суток 10 из 30, а, может, и реже. В данной ситуации ему крупно повезло, что нашлись люди, снявшие на месяц посуточно.
Те, кто сдаёт на длительный срок, такую же квартиру, уже писал, сдали бы в 5, а то и в 10 раз дешевле.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 28492
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5277 раз.
Подякували: 4857 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 04:48

  Дюрі-бачі написав:Як написав колега про Китай:
Розвиток країни визначається не політичними чи економічними законами, що ці закони є лише наслідком того, яке відношення в людей до буття, до інших людей. ...
Маленький приклад. І в Україні, і в Китаї практично все можна купити в Інтернеті. І все доставляється додому. Зручно? Так. Але треба бути вдома, коли привезуть товар. А в Китаї все простіше. Привозиться товар, заноситься в під’їзд, і кладеться на підлогу (чисту). Все упаковано. Підписано номер квартири. Люди приходять з роботи і забирають свої покупки. А не чужі. Немає такої думки


У нас тоже так.
Или оставляют под дверью квартиры или в мейлрум.
Но процветает "пиратство", то есть людей, которые этим занимаются называют "пиратами".
Они едут за амазоновским веном, заходят под видом деливерщиков с якобы полными сумками (на самом деле там пустая коробка), потом пока амазонщик разносит по этажам, тырят посылки из тех, что уже разнес.
Было и такое, что амазонщик положил посылку под дверь, сфоткал, отправил фото, забрал посылку и свалил.
В случае неполучения, просто пишешь в саппорт, что не получил - или отправляют заново или возвращают деньги.
Мы как-то купили кухонный комбайн, пришла полностью разорванная коробка. Еще и не от комбайна, а просто обычная коричневая картонная.
Я ее даже не стал брать, сфоткал и отослали отправителю.
Через некоторое время пришла новая посылка, с ней уже все нормально.
Спрашиваем - куда выслать старую или кто-то заберет? Ответили - выбросьте ее в гарбидж.
И все это время посылка с разорванной коробкой лежала в лабби под почтовыми ящиками. Никто не позарился. Это, правда, было еще до ковида. Сейчас времена поменялись.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16345
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8262 раз.
Подякували: 5125 раз.
 
Профіль
3
3
3
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 04:57

  Дюрі-бачі написав:
  rjkz написав:Как такого человека назвать толпой - ума не приложу.

Та ну, а коли хтось зробить щось "недопустиме" то одразу збігається от цей натовп і кенселить "поганого цисгендерного білого чоловіка". Мені ця поведінка нагадує булінг в школі...


...если Вы имеете ввиду блм, то тут не толпой я-бы назвал, а эстремистским движением. Это очень организованная организация с экстремальными методами, руководители которой очень хорошо знают чего они хотят и как этого добиться.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16345
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8262 раз.
Подякували: 5125 раз.
 
Профіль
3
3
3
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 05:11

  Дюрі-бачі написав:
  rjkz написав:Да, везде и за все платится кредиткой.
И я так делаю

Так і я в Україні так же плачу більшість кредиткою і беру деякі покупки в розстрочку. Але паралельно з тим на "вільному" депозиті лежить сума достатня для погашення всіх кредиток, а в тривожній валіз - кеш...
Просто американці не лякані ще. От якщо б їх уряд при Ковіді залишив без мільярдів надрукованих доларів, то зрозуміли б що таке Зебра і що не варто жити без плану "Б"...

Ну, про то, что они непуганные, я тоже много раз писал.
Кстати, о "бедности" американцев.
Тут есть бомжи, которые клянчут доллар.
Стоит чувак и каждому "Гив ми э доллар", иногда добавляют "плиз".
Постоит, пособирает. И идет потом в забегаловку съесть бэйгл с яцом и кофе.
Долларов эдак на 15-20.
Я уж не говорю про работающих американцев, которые даже не покупают домой еду.
Да чего там американцы? Мои знакомые, приехали примерно в то-же время что и мы.
Без детей. Моложе нас лет на 15. Кофе пьют на ходу или в кафе, обедают в кафе, по выходным, пока жена спит, муж сбегает, купит ей готовое что-то на завтрак.
Доход примерно на 20% выше чем нащей семьи. Сбережения есть, но могли-бы быть намного выше.
Американцы в очень небольшом %% умеют готовить.
Когда-то на онлайн занятии по Инглишу, когда тема зашла о кукинге, жена начал рассказывать что она готовит - у народа ступор был, группа в основном из Латинской Америки. "Как? Ты сама умеешь суп варить? ...И не один? Как и картофель? ...Ты еще и торты печешь?".
Ну, а если люди привыкли есть только в кафе и ресторанах, если покупают в кредит точило по желанию, а не возможностям, если берут мортгидж на максимум, что даст банк, то....
Но это ведь не о бедности, а о финансовой безграмотности и отсутствию финдисциплины.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16345
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8262 раз.
Подякували: 5125 раз.
 
Профіль
3
3
3
  #<1 ... 1970197119721973
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5131)
21.03.2024 01:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.