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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1970197119721973 Додано: Сер 20 бер, 2024 23:52 Дюрі-бачі написав: akurt В опитуванні не було питання про готівку, рахували і дебетову картку, або якийсь накопичувальний рахунок, з якого можна зняти в будь-який момент, головне що б не в кредит...

Ще 35% сказали, що зможуть із кредитки, або позичити.

21% схожі на реально бідних, адже відповіли, що то непідйомна сума.



Для українців то якийсь нонсенс не мати грошей на чорний день. До війни схоже опитування показувало, що в нас 30% бідних не має подушки безпеки (грошей, щоб прожити 3 місяці), зокрема 22% молоді і 45% пенсіонерів.

https://tsn.ua/groshi/tretina-ukrayinci ... 50279.html



Для України США то як інший світ, дивний і незрозумілий. В опитуванні не було питання про готівку, рахували і дебетову картку, або якийсь накопичувальний рахунок, з якого можна зняти в будь-який момент, головне що б не в кредит...Ще 35% сказали, що зможуть із кредитки, або позичити.схожі на реально бідних, адже відповіли, що то непідйомна сума.Для українців то якийсь нонсенс не мати грошей на чорний день. До війни схоже опитування показувало, що в насне має подушки безпеки (грошей, щоб прожити 3 місяці), зокрема 22% молоді і 45% пенсіонерів.Для України США то як інший світ, дивний і незрозумілий.



Есть такой анекдот.

"Когда еврей говорит, что у него денег в обрез, это значит, что их у него до х.я"

И вот, в подтверждение этих слов, общался как-то с пожилой парой некогда из Адесы. Не помню уже о чем шла речь, я что-то им сказал, что что-то там стоит ВСЕГО 2 тысячи долларов.

На что мадама ответила

-Так это надо их еще иметь!

Проходит несколько месяцев, и эта пара делает ремонт в ванной.

Контрактор получает....16 тысяч долларов.

И таких примеров у меня перед глазами - десятки.

Один плакался, что вышел на пенсию, после 26 лет работы в строительном магазине,в 1200 долларов и...меняет седан шевроле (который совсем не старый) на бренднью СУВ СУбару.

Еще одна бедная и несчастная пенсионерка, с которой можно писать картины "нищая старость", выкладывает 4 куе на ремонт потолка в ванной и 230 долларов на покупку светильника над раковиной.

Ну и вообще феноменальный персонаж - очень пожилая женщина, мне по секрету сказали, что она нищенствует на кладбищах, во владении 2бдрм квартира (правда убитая), за которую она мейнтаненса платит около 800 долларов в месяц.

В общем, поныть что "денехнет" - это святое.

О, что еще меня поражает, так это как они готовы рубиться за каждый доллар.

Я так не могу. Мне как-то нервы дороже. Есть такой анекдот."Когда еврей говорит, что у него денег в обрез, это значит, что их у него до х.я"И вот, в подтверждение этих слов, общался как-то с пожилой парой некогда из Адесы. Не помню уже о чем шла речь, я что-то им сказал, что что-то там стоит ВСЕГО 2 тысячи долларов.На что мадама ответила-Так это надо их еще иметь!Проходит несколько месяцев, и эта пара делает ремонт в ванной.Контрактор получает....16 тысяч долларов.И таких примеров у меня перед глазами - десятки.Один плакался, что вышел на пенсию, после 26 лет работы в строительном магазине,в 1200 долларов и...меняет седан шевроле (который совсем не старый) на бренднью СУВ СУбару.Еще одна бедная и несчастная пенсионерка, с которой можно писать картины "нищая старость", выкладывает 4 куе на ремонт потолка в ванной и 230 долларов на покупку светильника над раковиной.Ну и вообще феноменальный персонаж - очень пожилая женщина, мне по секрету сказали, что она нищенствует на кладбищах, во владении 2бдрм квартира (правда убитая), за которую она мейнтаненса платит около 800 долларов в месяц.В общем, поныть что "денехнет" - это святое.О, что еще меня поражает, так это как они готовы рубиться за каждый доллар.Я так не могу. Мне как-то нервы дороже. rjkz

Повідомлень: 16345 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8262 раз. Подякували: 5125 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 бер, 2024 00:04 Дюрі-бачі написав: .............

Для України США то як інший світ, дивний і незрозумілий. .............Для України США то як інший світ, дивний і незрозумілий.

Сейчас занимался делами, а по ТВ крутился какой-то фильм "Красота по-американски" 1999 года.

Сцена - ругается мать с дочкой-старшекласницей (?). Понравилась фраза: "Неблагодарная! В твоём возрасте я жила в 2-квартирном (!) доме, потому что у нас не было денег на отдельный". Сейчас занимался делами, а по ТВ крутился какой-то фильм "Красота по-американски" 1999 года.Сцена - ругается мать с дочкой-старшекласницей (?). Понравилась фраза: "Неблагодарная! В твоём возрасте я жила в 2-квартирном (!) доме, потому что у нас не было денег на отдельный". ЛАД 2 Повідомлень: 28492 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5277 раз. Подякували: 4857 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 бер, 2024 00:34 akurt написав: Прохожий написав: Я не ищу

к сожалению они сами начинают буквально кричать о себе

ну уехал человек в 17м жить в другую страну ну и б-г с ним живи до свиданья

НО нет, через 5 лет по ситуации он вдруг вспомнил что у него украинский паспорт есть и на чужом горе можно поиметь халяву в ЕС, вот это и есть портрет колбасника-морального урода Я не ищук сожалению они сами начинают буквально кричать о себену уехал человек в 17м жить в другую страну ну и б-г с ним живи до свиданьяНО нет, через 5 лет по ситуации он вдруг вспомнил что у него украинский паспорт есть и на чужом горе можно поиметь халяву в ЕС, вот это и есть портрет колбасника-морального урода



Я гадаю, далеко підете: одним словом, точніше двійкою слів, занесли більше 6 000 000 українців, які емігрували, і які ОДНОЗНАЧНО отримують якусь допомогу від урядів інших країн - від 150 до 700 євро щомісяця - до списку ворогів народу. "Колбасники-моральні уроди".

Попереду - я думаю в списку ще не менше - а можливо і більше - 6 000 000 українців.

Колись це вже було - Закон про "дитячі 500 злотих" - в оригіналі відомий як "Закон про три колоска" було прийнято за ініціативи Сталіна 7 серпня 1932 року. Я гадаю, далеко підете: одним словом, точніше двійкою слів, занесли більше 6 000 000 українців, які емігрували, і які ОДНОЗНАЧНО отримують якусь допомогу від урядів інших країн - від 150 до 700 євро щомісяця - до списку ворогів народу. "Колбасники-моральні уроди".Попереду - я думаю в списку ще не менше - а можливо і більше - 6 000 000 українців.Колись це вже було - Закон про "дитячі 500 злотих" - в оригіналі відомий як "Закон про три колоска" було прийнято за ініціативи Сталіна 7 серпня 1932 року.

Мы с Прохожим обычно не дружим.

Но тут соглашусь с ним.

"6 000 000 українців, які емігрували", убежали от войны - их можно понять. Многим не за что там жить и помощь им совсем не лишняя.

Но в Вашем примере другая ситуация.

Человек давно уехал из Украины, спокойно себе жил в Анталии. Имел квартиру, хорошую работу (судя по Вашим рассказам 3000 долл. в Турции неплохо). Начинается война. Никто не требует от него бросать всё и ехать в Украину на фронт, претензий нет. Но при этом пользоваться бедой бывшей родной страны и изображать из себя "беженца от войны"...

Мелочно и подленько.

"Закон о трёх колосках" сюда никаким боком.



И да, если Вы не поняли, "павлоградський лендлорд" сдаёт квартиру за 30 долл. в сутки посуточно. В результате он может сдать квартиру суток 10 из 30, а, может, и реже. В данной ситуации ему крупно повезло, что нашлись люди, снявшие на месяц посуточно.

Те, кто сдаёт на длительный срок, такую же квартиру, уже писал, сдали бы в 5, а то и в 10 раз дешевле. Мы собычно не дружим.Но тут соглашусь с ним."6 000 000 українців, які емігрували", убежали от войны - их можно понять. Многим не за что там жить и помощь им совсем не лишняя.Но в Вашем примере другая ситуация.Человек давно уехал из Украины, спокойно себе жил в Анталии. Имел квартиру, хорошую работу (судя по Вашим рассказам 3000 долл. в Турции неплохо). Начинается война. Никто не требует от него бросать всё и ехать в Украину на фронт, претензий нет. Но при этом пользоваться бедой бывшей родной страны и изображать из себя "беженца от войны"...Мелочно и подленько."Закон о трёх колосках" сюда никаким боком.И да, если Вы не поняли, "павлоградський лендлорд" сдаёт квартиру за 30 долл. в сутки. В результате он может сдать квартиру суток 10 из 30, а, может, и реже. В данной ситуации ему крупно повезло, что нашлись люди, снявшие на месяц посуточно.Те, кто сдаёт на длительный срок, такую же квартиру, уже писал, сдали бы в 5, а то и в 10 раз дешевле. ЛАД 2 Повідомлень: 28492 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5277 раз. Подякували: 4857 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 бер, 2024 04:48 Дюрі-бачі написав: Як написав колега про Китай:

Розвиток країни визначається не політичними чи економічними законами, що ці закони є лише наслідком того, яке відношення в людей до буття, до інших людей. ...

Маленький приклад. І в Україні, і в Китаї практично все можна купити в Інтернеті. І все доставляється додому. Зручно? Так. Але треба бути вдома, коли привезуть товар. А в Китаї все простіше. Привозиться товар, заноситься в під’їзд, і кладеться на підлогу (чисту). Все упаковано. Підписано номер квартири. Люди приходять з роботи і забирають свої покупки. А не чужі. Немає такої думки Як написав колега про Китай:



У нас тоже так.

Или оставляют под дверью квартиры или в мейлрум.

Но процветает "пиратство", то есть людей, которые этим занимаются называют "пиратами".

Они едут за амазоновским веном, заходят под видом деливерщиков с якобы полными сумками (на самом деле там пустая коробка), потом пока амазонщик разносит по этажам, тырят посылки из тех, что уже разнес.

Было и такое, что амазонщик положил посылку под дверь, сфоткал, отправил фото, забрал посылку и свалил.

В случае неполучения, просто пишешь в саппорт, что не получил - или отправляют заново или возвращают деньги.

Мы как-то купили кухонный комбайн, пришла полностью разорванная коробка. Еще и не от комбайна, а просто обычная коричневая картонная.

Я ее даже не стал брать, сфоткал и отослали отправителю.

Через некоторое время пришла новая посылка, с ней уже все нормально.

Спрашиваем - куда выслать старую или кто-то заберет? Ответили - выбросьте ее в гарбидж.

И все это время посылка с разорванной коробкой лежала в лабби под почтовыми ящиками. Никто не позарился. Это, правда, было еще до ковида. Сейчас времена поменялись. У нас тоже так.Или оставляют под дверью квартиры или в мейлрум.Но процветает "пиратство", то есть людей, которые этим занимаются называют "пиратами".Они едут за амазоновским веном, заходят под видом деливерщиков с якобы полными сумками (на самом деле там пустая коробка), потом пока амазонщик разносит по этажам, тырят посылки из тех, что уже разнес.Было и такое, что амазонщик положил посылку под дверь, сфоткал, отправил фото, забрал посылку и свалил.В случае неполучения, просто пишешь в саппорт, что не получил - или отправляют заново или возвращают деньги.Мы как-то купили кухонный комбайн, пришла полностью разорванная коробка. Еще и не от комбайна, а просто обычная коричневая картонная.Я ее даже не стал брать, сфоткал и отослали отправителю.Через некоторое время пришла новая посылка, с ней уже все нормально.Спрашиваем - куда выслать старую или кто-то заберет? Ответили - выбросьте ее в гарбидж.И все это время посылка с разорванной коробкой лежала в лабби под почтовыми ящиками. Никто не позарился. Это, правда, было еще до ковида. Сейчас времена поменялись. rjkz

Повідомлень: 16345 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8262 раз. Подякували: 5125 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 бер, 2024 04:57 Дюрі-бачі написав: rjkz написав: Как такого человека назвать толпой - ума не приложу. Как такого человека назвать толпой - ума не приложу.

Та ну, а коли хтось зробить щось "недопустиме" то одразу збігається от цей натовп і кенселить "поганого цисгендерного білого чоловіка". Мені ця поведінка нагадує булінг в школі... Та ну, а коли хтось зробить щось "недопустиме" то одразу збігається от цей натовп і кенселить "поганого цисгендерного білого чоловіка". Мені ця поведінка нагадує булінг в школі...



...если Вы имеете ввиду блм, то тут не толпой я-бы назвал, а эстремистским движением. Это очень организованная организация с экстремальными методами, руководители которой очень хорошо знают чего они хотят и как этого добиться. ...если Вы имеете ввиду блм, то тут не толпой я-бы назвал, а эстремистским движением. Это очень организованная организация с экстремальными методами, руководители которой очень хорошо знают чего они хотят и как этого добиться. rjkz

Повідомлень: 16345 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8262 раз. Подякували: 5125 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 бер, 2024 05:11 Дюрі-бачі написав: rjkz написав: Да, везде и за все платится кредиткой.

И я так делаю Да, везде и за все платится кредиткой.И я так делаю

Так і я в Україні так же плачу більшість кредиткою і беру деякі покупки в розстрочку. Але паралельно з тим на "вільному" депозиті лежить сума достатня для погашення всіх кредиток, а в тривожній валіз - кеш...

Просто американці не лякані ще. От якщо б їх уряд при Ковіді залишив без мільярдів надрукованих доларів, то зрозуміли б що таке Зебра і що не варто жити без плану "Б"... Так і я в Україні так же плачу більшість кредиткою і беру деякі покупки в розстрочку. Але паралельно з тим на "вільному" депозиті лежить сума достатня для погашення всіх кредиток, а в тривожній валіз - кеш...Просто американці не лякані ще. От якщо б їх уряд при Ковіді залишив без мільярдів надрукованих доларів, то зрозуміли б що таке Зебра і що не варто жити без плану "Б"...

Ну, про то, что они непуганные, я тоже много раз писал.

Кстати, о "бедности" американцев.

Тут есть бомжи, которые клянчут доллар.

Стоит чувак и каждому "Гив ми э доллар", иногда добавляют "плиз".

Постоит, пособирает. И идет потом в забегаловку съесть бэйгл с яцом и кофе.

Долларов эдак на 15-20.

Я уж не говорю про работающих американцев, которые даже не покупают домой еду.

Да чего там американцы? Мои знакомые, приехали примерно в то-же время что и мы.

Без детей. Моложе нас лет на 15. Кофе пьют на ходу или в кафе, обедают в кафе, по выходным, пока жена спит, муж сбегает, купит ей готовое что-то на завтрак.

Доход примерно на 20% выше чем нащей семьи. Сбережения есть, но могли-бы быть намного выше.

Американцы в очень небольшом %% умеют готовить.

Когда-то на онлайн занятии по Инглишу, когда тема зашла о кукинге, жена начал рассказывать что она готовит - у народа ступор был, группа в основном из Латинской Америки. "Как? Ты сама умеешь суп варить? ...И не один? Как и картофель? ...Ты еще и торты печешь?".

Ну, а если люди привыкли есть только в кафе и ресторанах, если покупают в кредит точило по желанию, а не возможностям, если берут мортгидж на максимум, что даст банк, то....

Но это ведь не о бедности, а о финансовой безграмотности и отсутствию финдисциплины. Ну, про то, что они непуганные, я тоже много раз писал.Кстати, о "бедности" американцев.Тут есть бомжи, которые клянчут доллар.Стоит чувак и каждому "Гив ми э доллар", иногда добавляют "плиз".Постоит, пособирает. И идет потом в забегаловку съесть бэйгл с яцом и кофе.Долларов эдак на 15-20.Я уж не говорю про работающих американцев, которые даже не покупают домой еду.Да чего там американцы? Мои знакомые, приехали примерно в то-же время что и мы.Без детей. Моложе нас лет на 15. Кофе пьют на ходу или в кафе, обедают в кафе, по выходным, пока жена спит, муж сбегает, купит ей готовое что-то на завтрак.Доход примерно на 20% выше чем нащей семьи. Сбережения есть, но могли-бы быть намного выше.Американцы в очень небольшом %% умеют готовить.Когда-то на онлайн занятии по Инглишу, когда тема зашла о кукинге, жена начал рассказывать что она готовит - у народа ступор был, группа в основном из Латинской Америки. "Как? Ты сама умеешь суп варить? ...И не один? Как и картофель? ...Ты еще и торты печешь?".Ну, а если люди привыкли есть только в кафе и ресторанах, если покупают в кредит точило по желанию, а не возможностям, если берут мортгидж на максимум, что даст банк, то....Но это ведь не о бедности, а о финансовой безграмотности и отсутствию финдисциплины. rjkz

Повідомлень: 16345 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8262 раз. Подякували: 5125 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1970197119721973 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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