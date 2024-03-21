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Дюрі-бачі написав:akurt В опитуванні не було питання про готівку, рахували і дебетову картку, або якийсь накопичувальний рахунок, з якого можна зняти в будь-який момент, головне що б не в кредит... Ще 35% сказали, що зможуть із кредитки, або позичити. 21% схожі на реально бідних, адже відповіли, що то непідйомна сума.
Для України США то як інший світ, дивний і незрозумілий.
Есть такой анекдот. "Когда еврей говорит, что у него денег в обрез, это значит, что их у него до х.я" И вот, в подтверждение этих слов, общался как-то с пожилой парой некогда из Адесы. Не помню уже о чем шла речь, я что-то им сказал, что что-то там стоит ВСЕГО 2 тысячи долларов. На что мадама ответила -Так это надо их еще иметь! Проходит несколько месяцев, и эта пара делает ремонт в ванной. Контрактор получает....16 тысяч долларов. И таких примеров у меня перед глазами - десятки. Один плакался, что вышел на пенсию, после 26 лет работы в строительном магазине,в 1200 долларов и...меняет седан шевроле (который совсем не старый) на бренднью СУВ СУбару. Еще одна бедная и несчастная пенсионерка, с которой можно писать картины "нищая старость", выкладывает 4 куе на ремонт потолка в ванной и 230 долларов на покупку светильника над раковиной. Ну и вообще феноменальный персонаж - очень пожилая женщина, мне по секрету сказали, что она нищенствует на кладбищах, во владении 2бдрм квартира (правда убитая), за которую она мейнтаненса платит около 800 долларов в месяц. В общем, поныть что "денехнет" - это святое. О, что еще меня поражает, так это как они готовы рубиться за каждый доллар. Я так не могу. Мне как-то нервы дороже.
Дюрі-бачі написав:............. Для України США то як інший світ, дивний і незрозумілий.
Сейчас занимался делами, а по ТВ крутился какой-то фильм "Красота по-американски" 1999 года. Сцена - ругается мать с дочкой-старшекласницей (?). Понравилась фраза: "Неблагодарная! В твоём возрасте я жила в 2-квартирном (!) доме, потому что у нас не было денег на отдельный".
Прохожий написав:Я не ищу к сожалению они сами начинают буквально кричать о себе ну уехал человек в 17м жить в другую страну ну и б-г с ним живи до свиданья НО нет, через 5 лет по ситуации он вдруг вспомнил что у него украинский паспорт есть и на чужом горе можно поиметь халяву в ЕС, вот это и есть портрет колбасника-морального урода
Я гадаю, далеко підете: одним словом, точніше двійкою слів, занесли більше 6 000 000 українців, які емігрували, і які ОДНОЗНАЧНО отримують якусь допомогу від урядів інших країн - від 150 до 700 євро щомісяця - до списку ворогів народу. "Колбасники-моральні уроди". Попереду - я думаю в списку ще не менше - а можливо і більше - 6 000 000 українців. Колись це вже було - Закон про "дитячі 500 злотих" - в оригіналі відомий як "Закон про три колоска" було прийнято за ініціативи Сталіна 7 серпня 1932 року.
Мы с Прохожим обычно не дружим. Но тут соглашусь с ним. "6 000 000 українців, які емігрували", убежали от войны - их можно понять. Многим не за что там жить и помощь им совсем не лишняя. Но в Вашем примере другая ситуация. Человек давно уехал из Украины, спокойно себе жил в Анталии. Имел квартиру, хорошую работу (судя по Вашим рассказам 3000 долл. в Турции неплохо). Начинается война. Никто не требует от него бросать всё и ехать в Украину на фронт, претензий нет. Но при этом пользоваться бедой бывшей родной страны и изображать из себя "беженца от войны"... Мелочно и подленько. "Закон о трёх колосках" сюда никаким боком.
И да, если Вы не поняли, "павлоградський лендлорд" сдаёт квартиру за 30 долл. в сутки посуточно. В результате он может сдать квартиру суток 10 из 30, а, может, и реже. В данной ситуации ему крупно повезло, что нашлись люди, снявшие на месяц посуточно. Те, кто сдаёт на длительный срок, такую же квартиру, уже писал, сдали бы в 5, а то и в 10 раз дешевле.
Розвиток країни визначається не політичними чи економічними законами, що ці закони є лише наслідком того, яке відношення в людей до буття, до інших людей. ... Маленький приклад. І в Україні, і в Китаї практично все можна купити в Інтернеті. І все доставляється додому. Зручно? Так. Але треба бути вдома, коли привезуть товар. А в Китаї все простіше. Привозиться товар, заноситься в під’їзд, і кладеться на підлогу (чисту). Все упаковано. Підписано номер квартири. Люди приходять з роботи і забирають свої покупки. А не чужі. Немає такої думки
У нас тоже так. Или оставляют под дверью квартиры или в мейлрум. Но процветает "пиратство", то есть людей, которые этим занимаются называют "пиратами". Они едут за амазоновским веном, заходят под видом деливерщиков с якобы полными сумками (на самом деле там пустая коробка), потом пока амазонщик разносит по этажам, тырят посылки из тех, что уже разнес. Было и такое, что амазонщик положил посылку под дверь, сфоткал, отправил фото, забрал посылку и свалил. В случае неполучения, просто пишешь в саппорт, что не получил - или отправляют заново или возвращают деньги. Мы как-то купили кухонный комбайн, пришла полностью разорванная коробка. Еще и не от комбайна, а просто обычная коричневая картонная. Я ее даже не стал брать, сфоткал и отослали отправителю. Через некоторое время пришла новая посылка, с ней уже все нормально. Спрашиваем - куда выслать старую или кто-то заберет? Ответили - выбросьте ее в гарбидж. И все это время посылка с разорванной коробкой лежала в лабби под почтовыми ящиками. Никто не позарился. Это, правда, было еще до ковида. Сейчас времена поменялись.
rjkz написав:Как такого человека назвать толпой - ума не приложу.
Та ну, а коли хтось зробить щось "недопустиме" то одразу збігається от цей натовп і кенселить "поганого цисгендерного білого чоловіка". Мені ця поведінка нагадує булінг в школі...
...если Вы имеете ввиду блм, то тут не толпой я-бы назвал, а эстремистским движением. Это очень организованная организация с экстремальными методами, руководители которой очень хорошо знают чего они хотят и как этого добиться.
rjkz написав:Да, везде и за все платится кредиткой. И я так делаю
Так і я в Україні так же плачу більшість кредиткою і беру деякі покупки в розстрочку. Але паралельно з тим на "вільному" депозиті лежить сума достатня для погашення всіх кредиток, а в тривожній валіз - кеш... Просто американці не лякані ще. От якщо б їх уряд при Ковіді залишив без мільярдів надрукованих доларів, то зрозуміли б що таке Зебра і що не варто жити без плану "Б"...
Ну, про то, что они непуганные, я тоже много раз писал. Кстати, о "бедности" американцев. Тут есть бомжи, которые клянчут доллар. Стоит чувак и каждому "Гив ми э доллар", иногда добавляют "плиз". Постоит, пособирает. И идет потом в забегаловку съесть бэйгл с яцом и кофе. Долларов эдак на 15-20. Я уж не говорю про работающих американцев, которые даже не покупают домой еду. Да чего там американцы? Мои знакомые, приехали примерно в то-же время что и мы. Без детей. Моложе нас лет на 15. Кофе пьют на ходу или в кафе, обедают в кафе, по выходным, пока жена спит, муж сбегает, купит ей готовое что-то на завтрак. Доход примерно на 20% выше чем нащей семьи. Сбережения есть, но могли-бы быть намного выше. Американцы в очень небольшом %% умеют готовить. Когда-то на онлайн занятии по Инглишу, когда тема зашла о кукинге, жена начал рассказывать что она готовит - у народа ступор был, группа в основном из Латинской Америки. "Как? Ты сама умеешь суп варить? ...И не один? Как и картофель? ...Ты еще и торты печешь?". Ну, а если люди привыкли есть только в кафе и ресторанах, если покупают в кредит точило по желанию, а не возможностям, если берут мортгидж на максимум, что даст банк, то.... Но это ведь не о бедности, а о финансовой безграмотности и отсутствию финдисциплины.
Розвиток країни визначається не політичними чи економічними законами, що ці закони є лише наслідком того, яке відношення в людей до буття, до інших людей. ... Маленький приклад. І в Україні, і в Китаї практично все можна купити в Інтернеті. І все доставляється додому. Зручно? Так. Але треба бути вдома, коли привезуть товар. А в Китаї все простіше. Привозиться товар, заноситься в під’їзд, і кладеться на підлогу (чисту). Все упаковано. Підписано номер квартири. Люди приходять з роботи і забирають свої покупки. А не чужі. Немає такої думки
У нас тоже так. Или оставляют под дверью квартиры или в мейлрум. Но процветает "пиратство", то есть людей, которые этим занимаются называют "пиратами". Они едут за амазоновским веном, заходят под видом деливерщиков с якобы полными сумками (на самом деле там пустая коробка), потом пока амазонщик разносит по этажам, тырят посылки из тех, что уже разнес. Было и такое, что амазонщик положил посылку под дверь, сфоткал, отправил фото, забрал посылку и свалил. В случае неполучения, просто пишешь в саппорт, что не получил - или отправляют заново или возвращают деньги. Мы как-то купили кухонный комбайн, пришла полностью разорванная коробка. Еще и не от комбайна, а просто обычная коричневая картонная. Я ее даже не стал брать, сфоткал и отослали отправителю. Через некоторое время пришла новая посылка, с ней уже все нормально. Спрашиваем - куда выслать старую или кто-то заберет? Ответили - выбросьте ее в гарбидж. И все это время посылка с разорванной коробкой лежала в лабби под почтовыми ящиками. Никто не позарился. Это, правда, было еще до ковида. Сейчас времена поменялись.
Так, porch pirates вже не ті, коли це стало масовим явищем і до негрів які біжать 100 метрівку за 20 сек додалось біле населення. Знайомі кажуть, що Амазон бориться з цим - толкає людям камери відеонагляду - або гаражні системи коли посилку лишають в гаражі, я хз як це робить, напевно через мобільну аппку доставщик відкриває разово гараж і лишає там покупку.
rjkz написав:Да, везде и за все платится кредиткой. И я так делаю. Наличные с собой не таскаю (небольшую сумму), дебитовую карту - тем более.
а можно здесь подробнее? в чем преимущество кредитной карты перед дебетовой? мне почему-то казалось единственная разница это кешбек, например монобанк за кредитные деньги дает 0,75% а за свои деньги больше, 1-2-5% т.е. товары с высоким кешбеком НАМНОГО выгоднее брать за свои деньги