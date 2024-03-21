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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 бер, 2024 00:04
Дюрі-бачі написав:
.............
Для України США то як інший світ, дивний і незрозумілий.
Сейчас занимался делами, а по ТВ крутился какой-то фильм "Красота по-американски" 1999 года.
Сцена - ругается мать с дочкой-старшекласницей (?). Понравилась фраза: "Неблагодарная! В твоём возрасте я жила в 2-квартирном (!) доме, потому что у нас не было денег на отдельный".
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Додано: Чет 21 бер, 2024 00:34
akurt написав: Прохожий написав:
Я не ищу
к сожалению они сами начинают буквально кричать о себе
ну уехал человек в 17м жить в другую страну ну и б-г с ним живи до свиданья
НО нет, через 5 лет по ситуации он вдруг вспомнил что у него украинский паспорт есть и на чужом горе можно поиметь халяву в ЕС, вот это и есть портрет колбасника-морального урода
Я гадаю, далеко підете: одним словом, точніше двійкою слів, занесли більше 6 000 000 українців, які емігрували, і які ОДНОЗНАЧНО отримують якусь допомогу від урядів інших країн - від 150 до 700 євро щомісяця - до списку ворогів народу. "Колбасники-моральні уроди".
Попереду - я думаю в списку ще не менше - а можливо і більше - 6 000 000 українців.
Колись це вже було - Закон про "дитячі 500 злотих
" - в оригіналі відомий як "Закон про три колоска
" було прийнято за ініціативи Сталіна 7 серпня 1932 року.
Мы с Прохожим
обычно не дружим.
Но тут соглашусь с ним.
"6 000 000 українців, які емігрували", убежали от войны - их можно понять. Многим не за что там жить и помощь им совсем не лишняя.
Но в Вашем примере другая ситуация.
Человек давно уехал из Украины, спокойно себе жил в Анталии. Имел квартиру, хорошую работу (судя по Вашим рассказам 3000 долл. в Турции неплохо). Начинается война. Никто не требует от него бросать всё и ехать в Украину на фронт, претензий нет. Но при этом пользоваться бедой бывшей родной страны и изображать из себя "беженца от войны"...
Мелочно и подленько.
"Закон о трёх колосках" сюда никаким боком.
И да, если Вы не поняли, "павлоградський лендлорд" сдаёт квартиру за 30 долл. в сутки посуточно
. В результате он может сдать квартиру суток 10 из 30, а, может, и реже. В данной ситуации ему крупно повезло, что нашлись люди, снявшие на месяц посуточно.
Те, кто сдаёт на длительный срок, такую же квартиру, уже писал, сдали бы в 5, а то и в 10 раз дешевле.
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Додано: Чет 21 бер, 2024 04:48
Дюрі-бачі написав:
Як написав колега про Китай:
Розвиток країни визначається не політичними чи економічними законами, що ці закони є лише наслідком того, яке відношення в людей до буття, до інших людей. ...
Маленький приклад. І в Україні, і в Китаї практично все можна купити в Інтернеті. І все доставляється додому. Зручно? Так. Але треба бути вдома, коли привезуть товар. А в Китаї все простіше. Привозиться товар, заноситься в під’їзд, і кладеться на підлогу (чисту). Все упаковано. Підписано номер квартири. Люди приходять з роботи і забирають свої покупки. А не чужі. Немає такої думки
У нас тоже так.
Или оставляют под дверью квартиры или в мейлрум.
Но процветает "пиратство", то есть людей, которые этим занимаются называют "пиратами".
Они едут за амазоновским веном, заходят под видом деливерщиков с якобы полными сумками (на самом деле там пустая коробка), потом пока амазонщик разносит по этажам, тырят посылки из тех, что уже разнес.
Было и такое, что амазонщик положил посылку под дверь, сфоткал, отправил фото, забрал посылку и свалил.
В случае неполучения, просто пишешь в саппорт, что не получил - или отправляют заново или возвращают деньги.
Мы как-то купили кухонный комбайн, пришла полностью разорванная коробка. Еще и не от комбайна, а просто обычная коричневая картонная.
Я ее даже не стал брать, сфоткал и отослали отправителю.
Через некоторое время пришла новая посылка, с ней уже все нормально.
Спрашиваем - куда выслать старую или кто-то заберет? Ответили - выбросьте ее в гарбидж.
И все это время посылка с разорванной коробкой лежала в лабби под почтовыми ящиками. Никто не позарился. Это, правда, было еще до ковида. Сейчас времена поменялись.
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Додано: Чет 21 бер, 2024 04:57
Дюрі-бачі написав: rjkz написав:
Как такого человека назвать толпой - ума не приложу.
Та ну, а коли хтось зробить щось "недопустиме" то одразу збігається от цей натовп і кенселить "поганого цисгендерного білого чоловіка". Мені ця поведінка нагадує булінг в школі...
...если Вы имеете ввиду блм, то тут не толпой я-бы назвал, а эстремистским движением. Это очень организованная организация с экстремальными методами, руководители которой очень хорошо знают чего они хотят и как этого добиться.
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Додано: Чет 21 бер, 2024 05:11
Дюрі-бачі написав: rjkz написав:
Да, везде и за все платится кредиткой.
И я так делаю
Так і я в Україні так же плачу більшість кредиткою і беру деякі покупки в розстрочку. Але паралельно з тим на "вільному" депозиті лежить сума достатня для погашення всіх кредиток, а в тривожній валіз - кеш...
Просто американці не лякані ще. От якщо б їх уряд при Ковіді залишив без мільярдів надрукованих доларів, то зрозуміли б що таке Зебра і що не варто жити без плану "Б"...
Ну, про то, что они непуганные, я тоже много раз писал.
Кстати, о "бедности" американцев.
Тут есть бомжи, которые клянчут доллар.
Стоит чувак и каждому "Гив ми э доллар", иногда добавляют "плиз".
Постоит, пособирает. И идет потом в забегаловку съесть бэйгл с яцом и кофе.
Долларов эдак на 15-20.
Я уж не говорю про работающих американцев, которые даже не покупают домой еду.
Да чего там американцы? Мои знакомые, приехали примерно в то-же время что и мы.
Без детей. Моложе нас лет на 15. Кофе пьют на ходу или в кафе, обедают в кафе, по выходным, пока жена спит, муж сбегает, купит ей готовое что-то на завтрак.
Доход примерно на 20% выше чем нащей семьи. Сбережения есть, но могли-бы быть намного выше.
Американцы в очень небольшом %% умеют готовить.
Когда-то на онлайн занятии по Инглишу, когда тема зашла о кукинге, жена начал рассказывать что она готовит - у народа ступор был, группа в основном из Латинской Америки. "Как? Ты сама умеешь суп варить? ...И не один? Как и картофель? ...Ты еще и торты печешь?".
Ну, а если люди привыкли есть только в кафе и ресторанах, если покупают в кредит точило по желанию, а не возможностям, если берут мортгидж на максимум, что даст банк, то....
Но это ведь не о бедности, а о финансовой безграмотности и отсутствию финдисциплины.
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Додано: Чет 21 бер, 2024 07:57
rjkz написав: Дюрі-бачі написав:
Як написав колега про Китай:
Розвиток країни визначається не політичними чи економічними законами, що ці закони є лише наслідком того, яке відношення в людей до буття, до інших людей. ...
Маленький приклад. І в Україні, і в Китаї практично все можна купити в Інтернеті. І все доставляється додому. Зручно? Так. Але треба бути вдома, коли привезуть товар. А в Китаї все простіше. Привозиться товар, заноситься в під’їзд, і кладеться на підлогу (чисту). Все упаковано. Підписано номер квартири. Люди приходять з роботи і забирають свої покупки. А не чужі. Немає такої думки
У нас тоже так.
Или оставляют под дверью квартиры или в мейлрум.
Но процветает "пиратство", то есть людей, которые этим занимаются называют "пиратами".
Они едут за амазоновским веном, заходят под видом деливерщиков с якобы полными сумками (на самом деле там пустая коробка), потом пока амазонщик разносит по этажам, тырят посылки из тех, что уже разнес.
Было и такое, что амазонщик положил посылку под дверь, сфоткал, отправил фото, забрал посылку и свалил.
В случае неполучения, просто пишешь в саппорт, что не получил - или отправляют заново или возвращают деньги.
Мы как-то купили кухонный комбайн, пришла полностью разорванная коробка. Еще и не от комбайна, а просто обычная коричневая картонная.
Я ее даже не стал брать, сфоткал и отослали отправителю.
Через некоторое время пришла новая посылка, с ней уже все нормально.
Спрашиваем - куда выслать старую или кто-то заберет? Ответили - выбросьте ее в гарбидж.
И все это время посылка с разорванной коробкой лежала в лабби под почтовыми ящиками. Никто не позарился. Это, правда, было еще до ковида. Сейчас времена поменялись.
Так, porch pirates
вже не ті, коли це стало масовим явищем і до негрів які біжать 100 метрівку за 20 сек додалось біле населення. Знайомі кажуть, що Амазон бориться з цим - толкає людям камери відеонагляду - або гаражні системи коли посилку лишають в гаражі, я хз як це робить, напевно через мобільну аппку доставщик відкриває разово гараж і лишає там покупку.
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Додано: Чет 21 бер, 2024 08:33
rjkz написав:
Да, везде и за все платится кредиткой.
И я так делаю.
Наличные с собой не таскаю (небольшую сумму), дебитовую карту - тем более.
а можно здесь подробнее?
в чем преимущество кредитной карты перед дебетовой?
мне почему-то казалось единственная разница это кешбек, например монобанк за кредитные деньги дает 0,75% а за свои деньги больше, 1-2-5%
т.е. товары с высоким кешбеком НАМНОГО выгоднее брать за свои деньги
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Додано: Чет 21 бер, 2024 09:04
nekefer написав:
в чем преимущество кредитной карты перед дебетовой?
Думаю логіка така ж, як і в Україні: (користуюсь Ізі, ПУМБ, там кешбек однаковий за кредитні й свої) і поти я в пільговому періоді нічого не плачу банкам, то мої кошти лежать на депозиті і приносять %. В теорії ще рейтинг качається...
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Додано: Чет 21 бер, 2024 09:16
nekefer написав: rjkz написав:
Да, везде и за все платится кредиткой.
И я так делаю.
Наличные с собой не таскаю (небольшую сумму), дебитовую карту - тем более.
а можно здесь подробнее?
в чем преимущество кредитной карты перед дебетовой?
В мене були від Bank of America
2 картки: дебетова та кредитна.
Залишив тільки кредитну.
Ніякої користі від того, що людина користується дебетовою карткою НЕМАЄ:
- по-перше, на попередній сторінці я навів фразу нашого українця щодо сплати своїми грошима або готівкою, а не кредитною карткою або за рахунок кредиту: "Тут так не принято"
.
- по-друге, за обслуговування дебетової картки треба платити гроші - то для банка якийсь клопіт. Можна не платити, якщо тримати на saving account
не менше 500 доларів. Тобто за цією цифрою треба слідкувати - прогавив - заплатиш 25 доларів. Навіщо той клопіт?
- по-третє - і це найважче зрозуміти нашим людям: якщо ти користуєшся кредитною карткою або кредитом від банку, ти підвищуєш свій кредитний рейтинг (бажано вище за 700 умовних одиниць). Це саме важливе для людини в США, ця цифра говориить про те, що ти: порядна, чесна, працьовита та сумлінна людина.
Можете скільки завгодно розказувати про себе такі приємні слоова, але дивляться на твій кредитний рейтинг: жалюгідні 300 умовних балів - і з тобою ніхто не буде мати справу.
Бачите, як все просто...
- я питав у наших українців, які ліміти в них по кредитних картках. Сам здивувався цифрам.
Тільки для Вас, по секрету:
1 000 000 доларів США. Не жартую.
Звісно, не у всіх.
Є і всього 50 000 доларів.P.S.
Не впевнений, що за дебетовою картою є кешбек.
За кредитною - від 3% при розрахунках за межами США (при купівлі в магазинах - 1%) до 20% при бронюванні готелів.
Востаннє редагувалось akurt
в Чет 21 бер, 2024 09:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 21 бер, 2024 09:17
rjkz написав: Дюрі-бачі написав: rjkz написав:
Да, везде и за все платится кредиткой.
И я так делаю
Так і я в Україні так же плачу більшість кредиткою і беру деякі покупки в розстрочку. Але паралельно з тим на "вільному" депозиті лежить сума достатня для погашення всіх кредиток, а в тривожній валіз - кеш...
Просто американці не лякані ще. От якщо б їх уряд при Ковіді залишив без мільярдів надрукованих доларів, то зрозуміли б що таке Зебра і що не варто жити без плану "Б"...
Ну, про то, что они непуганные, я тоже много раз писал.
Кстати, о "бедности" американцев.
Тут есть бомжи, которые клянчут доллар.
Стоит чувак и каждому "Гив ми э доллар", иногда добавляют "плиз".
Постоит, пособирает. И идет потом в забегаловку съесть бэйгл с яцом и кофе.
Долларов эдак на 15-20.
Я уж не говорю про работающих американцев, которые даже не покупают домой еду.
Да чего там американцы? Мои знакомые, приехали примерно в то-же время что и мы.
Без детей. Моложе нас лет на 15. Кофе пьют на ходу или в кафе, обедают в кафе, по выходным, пока жена спит, муж сбегает, купит ей готовое что-то на завтрак.
Доход примерно на 20% выше чем нащей семьи. Сбережения есть, но могли-бы быть намного выше.
Американцы в очень небольшом %% умеют готовить.
Когда-то на онлайн занятии по Инглишу, когда тема зашла о кукинге, жена начал рассказывать что она готовит - у народа ступор был, группа в основном из Латинской Америки. "Как? Ты сама умеешь суп варить? ...И не один? Как и картофель? ...Ты еще и торты печешь?".
Ну, а если люди привыкли есть только в кафе и ресторанах, если покупают в кредит точило по желанию, а не возможностям, если берут мортгидж на максимум, что даст банк, то....
Но это ведь не о бедности, а о финансовой безграмотности и отсутствию финдисциплины.
Алекс Брежнева з божественная яичницей, там шеф кухар.
А якщо вдруг який українець приїхав без свого самовара, і вирішить закадрити місцеву, то про борщі прийдеться забути. Дивіться щоб хитрі американці не поцупили вашу дружину, а то вона почне активне соціальне життя, і зрозуміє, що rjkz їй не по масті.
До речі, ви там ніяк по єврейській лінії не емігрували, ні по своїй, ні пари?
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