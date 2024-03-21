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В ці дні наші українці, які мешкають в США з 4 липня 2023 року, перебувають в славетному місті Клівленд (штат Огайо). https://maps.app.goo.gl/yTwwMde2DoUefVfY7 В Клівленді зараз дуже прохолодно. Майже зима. На днях був сніг. Але з понеділка вже почнеться весна. Фото надіслали таке: А чого ж вони там перебувають? А все просто: думають про майбутнє. Для звершення 4-го етапу підтвердження диплома лікаря, отриманого НЕ в США, треба пройти 1-місячне стажування в госпіталі на території США. При чому таких стажувань на протязі 4-го етапу повинно бути 3, в різних за профілем госпіталях. Зараз в одному з госпіталів саме тут...
nekefer написав:в чем преимущество кредитной карты перед дебетовой?
Думаю логіка така ж, як і в Україні: (користуюсь Ізі, ПУМБ, там кешбек однаковий за кредитні й свої) і поти я в пільговому періоді нічого не плачу банкам, то мої кошти лежать на депозиті і приносять %. В теорії ще рейтинг качається...
мне ПУМБ не открыл лимит, причем вначале сами прислали "уникальное предложение", потом отказали в лимите, а на следующий день пришло не меньше пяти разных СМС от гавноконтор "швидкигроши", совпадение не думаю, эти сволочи мой банковский номер к которому привязано всЁ и который больше нигде не засвечен продали гавноконторам, ненавижу ПУМБ
rjkz написав:Да, везде и за все платится кредиткой. И я так делаю. Наличные с собой не таскаю (небольшую сумму), дебитовую карту - тем более.
а можно здесь подробнее? в чем преимущество кредитной карты перед дебетовой?
В мене були від Bank of America 2 картки: дебетова та кредитна. Залишив тільки кредитну. Ніякої користі від того, що людина користується дебетовою карткою НЕМАЄ: - по-перше, на попередній сторінці я навів фразу нашого українця щодо сплати своїми грошима або готівкою, а не кредитною карткою або за рахунок кредиту: "Тут так не принято". - по-друге, за обслуговування дебетової картки треба платити гроші - то для банка якийсь клопіт. Можна не платити, якщо тримати на saving account не менше 500 доларів. Тобто за цією цифрою треба слідкувати - прогавив - заплатиш 25 доларів. Навіщо той клопіт? - по-третє - і це найважче зрозуміти нашим людям: якщо ти користуєшся кредитною карткою або кредитом від банку, ти підвищуєш свій кредитний рейтинг (бажано вище за 700 умовних одиниць). Це саме важливе для людини в США, ця цифра говориить про те, що ти: порядна, чесна, працьовита та сумлінна людина. Можете скільки завгодно розказувати про себе такі приємні слоова, але дивляться на твій кредитний рейтинг: жалюгідні 300 умовних балів - і з тобою ніхто не буде мати справу. Бачите, як все просто... - я питав у наших українців, які ліміти в них по кредитних картках. Сам здивувався цифрам. Тільки для Вас, по секрету: 1 000 000 доларів США. Не жартую. Звісно, не у всіх. Є і всього 50 000 доларів.
P.S. Не впевнений, що за дебетовою картою є кешбек. За кредитною - від 3% при розрахунках за межами США (при купівлі в магазинах - 1%) до 20% при бронюванні готелів.
да, кредит замена рабства, феодала и товарища комиссара одновременно никто так не принуждает к труду как кредит
nekefer написав:да, кредит замена рабства, феодала и товарища комиссара одновременно никто так не принуждает к труду как кредит
Ну Ви дуже дуже помиляєтеся. Це у Вас в середині сидить непереборне бажання вчити інші народи розуму... Звична для мешканців України річ: вчити інших; давати поради як жити; розказувати, що інші народи роблять НЕ так...
Ех, аби ще українці себе хоч би трошки навчили... Голова без розуму, як ліхтарня без свічки... (приказка з Полтавщини).
Про кредитний рейтинг: перебуваючи в США, поїхав з приятелями-українцями на екскурсію в автосалон Ford. Син у них студент - здається другого курсу - здав на "Водійське посвідчення" і треба було купити автівку дівчат пару раз на день катати. Так ось, я вперше був присутній при процесі вибору авто та купівлі. Менеджер НЕ питав, чи є у майбутнього власника гроші. НЕ ПИТАВ. Ні. Він ввів в базу даних кредитних рейтингів прізвище ім"я та номер податковий того студента - висвітився його кредитний рейтинг - відразу комп"ютер показав, який буде перший внесок у відповідності до його кредитного рейтингу та який буде платіж в місяць. Хвилин 20-25 - і студент виїхав на новому біленькому авто. Бачите: все просто...
nekefer написав:да, кредит замена рабства, феодала и товарища комиссара одновременно никто так не принуждает к труду как кредит
Ну Ви дуже дуже помиляєтеся. Це у Вас в середині сидить непереборне бажання вчити інші народи розуму... Звична для мешканців України річ: вчити інших; давати поради як жити; розказувати, що інші народи роблять НЕ так...
Ех, аби ще українці себе хоч би трошки навчили... Голова без розуму, як ліхтарня без свічки... (приказка з Полтавщини).
Про кредитний рейтинг: перебуваючи в США, поїхав з приятелями-українцями на екскурсію в автосалон Ford. Син у них студент - здається другого курсу - здав на "Водійське посвідчення" і треба було купити автівку дівчат пару раз на день катати. Так ось, я вперше був присутній при процесі вибору авто та купівлі. Менеджер НЕ питав, чи є у майбутнього власника гроші. НЕ ПИТАВ. Ні. Він ввів в базу даних кредитних рейтингів прізвище ім"я та номер податковий того студента - висвітився його кредитний рейтинг - відразу комп"ютер показав, який буде перший внесок у відповідності до його кредитного рейтингу та який буде платіж в місяць. Хвилин 20-25 - і студент виїхав на новому біленькому авто. Бачите: все просто...
вы в очередной раз подтвердили мною сказанное, просто не осознали китайцы пошли еще дальше, у них принуждают социальным рейтингом, который включает в себя кредитный рейтинг плюс другие дисциплинирующие фишки
Востаннє редагувалось nekefer в Чет 21 бер, 2024 10:11, всього редагувалось 1 раз.
akurt а тереба було в того студента запитати чи може він собі дозволити хоча б раз в 5 років на 3 місяці, а краще на 6, поїхати в інший штат і побити байдики, або звільнитись з роботи і піти шукати іншу роботу. Якщо так, то він успішний і ніякого кредитного рабства.