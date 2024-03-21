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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1972197319741975>
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 09:19

Еміграція, заробітчанство

News from USA

В ці дні наші українці, які мешкають в США з 4 липня 2023 року, перебувають в славетному місті Клівленд (штат Огайо).
https://maps.app.goo.gl/yTwwMde2DoUefVfY7
В Клівленді зараз дуже прохолодно. Майже зима. На днях був сніг.
Але з понеділка вже почнеться весна.
Фото надіслали таке:
Зображення
А чого ж вони там перебувають?
А все просто: думають про майбутнє.
Для звершення 4-го етапу підтвердження диплома лікаря, отриманого НЕ в США, треба пройти 1-місячне стажування в госпіталі на території США. При чому таких стажувань на протязі 4-го етапу повинно бути 3, в різних за профілем госпіталях.
Зараз в одному з госпіталів саме тут...
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 09:28

  Дюрі-бачі написав:
  nekefer написав:в чем преимущество кредитной карты перед дебетовой?

Думаю логіка така ж, як і в Україні: (користуюсь Ізі, ПУМБ, там кешбек однаковий за кредитні й свої) і поти я в пільговому періоді нічого не плачу банкам, то мої кошти лежать на депозиті і приносять %. В теорії ще рейтинг качається...

мне ПУМБ не открыл лимит, причем вначале сами прислали "уникальное предложение", потом отказали в лимите, а на следующий день пришло не меньше пяти разных СМС от гавноконтор "швидкигроши", совпадение :?: не думаю, эти сволочи мой банковский номер к которому привязано всЁ и который больше нигде не засвечен продали гавноконторам, ненавижу ПУМБ :lol:
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 09:31

  akurt написав:
  nekefer написав:
  rjkz написав:Да, везде и за все платится кредиткой.
И я так делаю.
Наличные с собой не таскаю (небольшую сумму), дебитовую карту - тем более.

а можно здесь подробнее?
в чем преимущество кредитной карты перед дебетовой?


В мене були від Bank of America 2 картки: дебетова та кредитна.
Залишив тільки кредитну.
Ніякої користі від того, що людина користується дебетовою карткою НЕМАЄ:
- по-перше, на попередній сторінці я навів фразу нашого українця щодо сплати своїми грошима або готівкою, а не кредитною карткою або за рахунок кредиту: "Тут так не принято".
- по-друге, за обслуговування дебетової картки треба платити гроші - то для банка якийсь клопіт. Можна не платити, якщо тримати на saving account не менше 500 доларів. Тобто за цією цифрою треба слідкувати - прогавив - заплатиш 25 доларів. Навіщо той клопіт?
- по-третє - і це найважче зрозуміти нашим людям: якщо ти користуєшся кредитною карткою або кредитом від банку, ти підвищуєш свій кредитний рейтинг (бажано вище за 700 умовних одиниць). Це саме важливе для людини в США, ця цифра говориить про те, що ти: порядна, чесна, працьовита та сумлінна людина. Можете скільки завгодно розказувати про себе такі приємні слоова, але дивляться на твій кредитний рейтинг: жалюгідні 300 умовних балів - і з тобою ніхто не буде мати справу. Бачите, як все просто...
- я питав у наших українців, які ліміти в них по кредитних картках. Сам здивувався цифрам.
Тільки для Вас, по секрету:
1 000 000 доларів США. Не жартую.
Звісно, не у всіх.
Є і всього 50 000 доларів.

P.S. Не впевнений, що за дебетовою картою є кешбек.
За кредитною - від 3% при розрахунках за межами США (при купівлі в магазинах - 1%) до 20% при бронюванні готелів.

да, кредит замена рабства, феодала и товарища комиссара одновременно
никто так не принуждает к труду как кредит
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 09:36

  nekefer написав:да, кредит замена рабства, феодала и товарища комиссара одновременно
никто так не принуждает к труду как кредит

Ну Ви дуже дуже помиляєтеся.
Це у Вас в середині сидить непереборне бажання вчити інші народи розуму...
Звична для мешканців України річ: вчити інших; давати поради як жити; розказувати, що інші народи роблять НЕ так...

Ех, аби ще українці себе хоч би трошки навчили...
Голова без розуму, як ліхтарня без свічки... (приказка з Полтавщини).

Про кредитний рейтинг: перебуваючи в США, поїхав з приятелями-українцями на екскурсію в автосалон Ford. Син у них студент - здається другого курсу - здав на "Водійське посвідчення" і треба було купити автівку дівчат пару раз на день катати.
Так ось, я вперше був присутній при процесі вибору авто та купівлі.
Менеджер НЕ питав, чи є у майбутнього власника гроші. НЕ ПИТАВ.
Ні. Він ввів в базу даних кредитних рейтингів прізвище ім"я та номер податковий того студента - висвітився його кредитний рейтинг - відразу комп"ютер показав, який буде перший внесок у відповідності до його кредитного рейтингу та який буде платіж в місяць.
Хвилин 20-25 - і студент виїхав на новому біленькому авто.
Бачите: все просто...
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 10:07

  akurt написав:
  nekefer написав:да, кредит замена рабства, феодала и товарища комиссара одновременно
никто так не принуждает к труду как кредит

Ну Ви дуже дуже помиляєтеся.
Це у Вас в середині сидить непереборне бажання вчити інші народи розуму...
Звична для мешканців України річ: вчити інших; давати поради як жити; розказувати, що інші народи роблять НЕ так...

Ех, аби ще українці себе хоч би трошки навчили...
Голова без розуму, як ліхтарня без свічки... (приказка з Полтавщини).

Про кредитний рейтинг: перебуваючи в США, поїхав з приятелями-українцями на екскурсію в автосалон Ford. Син у них студент - здається другого курсу - здав на "Водійське посвідчення" і треба було купити автівку дівчат пару раз на день катати.
Так ось, я вперше був присутній при процесі вибору авто та купівлі.
Менеджер НЕ питав, чи є у майбутнього власника гроші. НЕ ПИТАВ.
Ні. Він ввів в базу даних кредитних рейтингів прізвище ім"я та номер податковий того студента - висвітився його кредитний рейтинг - відразу комп"ютер показав, який буде перший внесок у відповідності до його кредитного рейтингу та який буде платіж в місяць.
Хвилин 20-25 - і студент виїхав на новому біленькому авто.
Бачите: все просто...

вы в очередной раз подтвердили мною сказанное, просто не осознали
китайцы пошли еще дальше, у них принуждают социальным рейтингом, который включает в себя кредитный рейтинг плюс другие дисциплинирующие фишки
Востаннє редагувалось nekefer в Чет 21 бер, 2024 10:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 10:11

akurt а тереба було в того студента запитати чи може він собі дозволити хоча б раз в 5 років на 3 місяці, а краще на 6, поїхати в інший штат і побити байдики, або звільнитись з роботи і піти шукати іншу роботу. Якщо так, то він успішний і ніякого кредитного рабства.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 11:02

Re: Еміграція, заробітчанство

  Дюрі-бачі написав:Так і я в Україні так же плачу більшість кредиткою і беру деякі покупки в розстрочку. Але паралельно з тим на "вільному" депозиті лежить сума достатня для погашення всіх кредиток, а в тривожній валіз - кеш...
Просто американці не лякані ще. От якщо б їх уряд при Ковіді залишив без мільярдів надрукованих доларів, то зрозуміли б що таке Зебра і що не варто жити без плану "Б"...

Я теж бавився грою з кредиткою у 2015 році, коли депозити були по 25-30%, а зрозумів що девальвації не буде. Для віку 30-35 - то нормально.
Як нормально в 30+ купити велосипед.
Але гртися в таке серйозним дядькам в 40-50+ - то таке.
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 11:05

Якщо би він поїхав в інший штат та взяв би авто в кредит, то були б сплачені інші податки, або взагалі не платив би податків (є штати де податки=0).
Але потім при подаванні декларації про доходи/витрати він однаково б доплатив.
Крім того, мав би проблеми із зміною номерів авто.
Тому на практиці так не роблять. Навіщо той клопіт…
Востаннє редагувалось akurt в Чет 21 бер, 2024 11:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 11:08

  akurt написав:
  Прохожий написав:Я не ищу
к сожалению они сами начинают буквально кричать о себе
ну уехал человек в 17м жить в другую страну ну и б-г с ним живи до свиданья
НО нет, через 5 лет по ситуации он вдруг вспомнил что у него украинский паспорт есть и на чужом горе можно поиметь халяву в ЕС, вот это и есть портрет колбасника-морального урода


Я гадаю, далеко підете: одним словом, точніше двійкою слів, занесли більше 6 000 000 українців, які емігрували, і які ОДНОЗНАЧНО отримують якусь допомогу від урядів інших країн - від 150 до 700 євро щомісяця - до списку ворогів народу. "Колбасники-моральні уроди".
Попереду - я думаю в списку ще не менше - а можливо і більше - 6 000 000 українців.
Колись це вже було - Закон про "дитячі 500 злотих" - в оригіналі відомий як "Закон про три колоска" було прийнято за ініціативи Сталіна 7 серпня 1932 року.

читать мееедленннно шевеля губами
где там про 6000000???
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 11:13

Там якраз про 6 000 000.
Ну, на сьогодні, мабуть, 7 000 000.
То вас просто жаба тисне, що повз пролетіли 500 злотих. 100 $. Це буває.
Зазвичай не пролітають повз, а тут ось так вийшло.

Я ваше жабенятко ще підгодую.
Зараз одна українська родина перебуває в Фінляндіі.
Вони втекли з Херсона. Збиралися під пулями виїхали майже голі та босі реально.
Якийсь час жили у родичів в Ізмаїлі, там всіх замучили. Чого - скажу пізніше.
Тоді виїхали в Литву. Жили в Клайпеді - платили за оренду будинка без опалення 700 €.
Там литовці їх замучили. Цінами та платою за оренду, 700€ реально да будинок літній на пляжі.
Виїхали у Фінляндію. Жінка плюс 4 (четверо) дітей.
Справа в тому, що молодшій дитині 6 років і від народження вона перебуває у вегетативному стані.
Тобто тіло існує, а більше нічого не існує. Тільки кричить несамовито цілодобово.
Ось зараз надія що фінська медицина зʼясує, є у тієї дитини якийсь мозок чи немає. Моде відновиться, чи зʼявиться.
То ваша задача написати їм щоб не згадували, що вони українці та повернули Литві ті 140 € на дитину, що отримували майже рік.
Ну і фінам нехай повертають.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 21 бер, 2024 11:26, всього редагувалось 2 разів.
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