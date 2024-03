Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 1972197319741975> Додано: Чет 21 бер, 2024 09:19 Еміграція, заробітчанство



News from USA



В ці дні наші українці, які мешкають в США з 4 липня 2023 року, перебувають в славетному місті Клівленд (штат Огайо).

https://maps.app.goo.gl/yTwwMde2DoUefVfY7

В Клівленді зараз дуже прохолодно. Майже зима. На днях був сніг.

Але з понеділка вже почнеться весна.

Фото надіслали таке:



А чого ж вони там перебувають?

А все просто: думають про майбутнє.

Для звершення 4-го етапу підтвердження диплома лікаря, отриманого НЕ в США , треба пройти 1-місячне стажування в госпіталі на території США. При чому таких стажувань на протязі 4-го етапу повинно бути 3, в різних за профілем госпіталях.

News from USA

В ці дні наші українці, які мешкають в США з 4 липня 2023 року, перебувають в славетному місті Клівленд (штат Огайо).

https://maps.app.goo.gl/yTwwmde2DoUefVfY7

В Клівленді зараз дуже прохолодно. Майже зима. На днях був сніг.

Але з понеділка вже почнеться весна.

Фото надіслали таке:

А чого ж вони там перебувають?

А все просто: думають про майбутнє.

Для звершення 4-го етапу підтвердження диплома лікаря, отриманого НЕ в США , треба пройти 1-місячне стажування в госпіталі на території США. При чому таких стажувань на протязі 4-го етапу повинно бути 3, в різних за профілем госпіталях.

Зараз в одному з госпіталів саме тут...

Повідомлень: 9423 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3509 раз. Подякували: 1233 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 бер, 2024 09:28 Дюрі-бачі написав: nekefer написав: в чем преимущество кредитной карты перед дебетовой? в чем преимущество кредитной карты перед дебетовой?

Думаю логіка така ж, як і в Україні: (користуюсь Ізі, ПУМБ, там кешбек однаковий за кредитні й свої) і поти я в пільговому періоді нічого не плачу банкам, то мої кошти лежать на депозиті і приносять %. В теорії ще рейтинг качається... Думаю логіка така ж, як і в Україні: (користуюсь Ізі, ПУМБ, там кешбек однаковий за кредитні й свої) і поти я в пільговому періоді нічого не плачу банкам, то мої кошти лежать на депозиті і приносять %. В теорії ще рейтинг качається...

мне ПУМБ не открыл лимит, причем вначале сами прислали "уникальное предложение", потом отказали в лимите, а на следующий день пришло не меньше пяти разных СМС от гавноконтор "швидкигроши", совпадение не думаю, эти сволочи мой банковский номер к которому привязано всЁ и который больше нигде не засвечен продали гавноконторам, ненавижу ПУМБ

Повідомлень: 976 З нами з: 24.10.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 118 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 бер, 2024 09:31 akurt написав: nekefer написав: rjkz написав: Да, везде и за все платится кредиткой.

И я так делаю.

Наличные с собой не таскаю (небольшую сумму), дебитовую карту - тем более. Да, везде и за все платится кредиткой.И я так делаю.Наличные с собой не таскаю (небольшую сумму), дебитовую карту - тем более.

а можно здесь подробнее?

в чем преимущество кредитной карты перед дебетовой?

а можно здесь подробнее?в чем преимущество кредитной карты перед дебетовой?



В мене були від Bank of America 2 картки: дебетова та кредитна.

Залишив тільки кредитну.

Ніякої користі від того, що людина користується дебетовою карткою НЕМАЄ:

- по-перше, на попередній сторінці я навів фразу нашого українця щодо сплати своїми грошима або готівкою, а не кредитною карткою або за рахунок кредиту: "Тут так не принято".

- по-друге, за обслуговування дебетової картки треба платити гроші - то для банка якийсь клопіт. Можна не платити, якщо тримати на saving account не менше 500 доларів. Тобто за цією цифрою треба слідкувати - прогавив - заплатиш 25 доларів. Навіщо той клопіт?

- по-третє - і це найважче зрозуміти нашим людям: якщо ти користуєшся кредитною карткою або кредитом від банку, ти підвищуєш свій кредитний рейтинг (бажано вище за 700 умовних одиниць). Це саме важливе для людини в США, ця цифра говориить про те, що ти: порядна, чесна, працьовита та сумлінна людина. Можете скільки завгодно розказувати про себе такі приємні слоова, але дивляться на твій кредитний рейтинг: жалюгідні 300 умовних балів - і з тобою ніхто не буде мати справу. Бачите, як все просто...

- я питав у наших українців, які ліміти в них по кредитних картках. Сам здивувався цифрам.

Тільки для Вас, по секрету:

1 000 000 доларів США. Не жартую.

Звісно, не у всіх.

Є і всього 50 000 доларів.



P.S. Не впевнений, що за дебетовою картою є кешбек.

За кредитною - від 3% при розрахунках за межами США (при купівлі в магазинах - 1%) до 20% при бронюванні готелів. В мене були від Bank of America 2 картки: дебетова та кредитна.Залишив тільки кредитну.Ніякої користі від того, що людина користується дебетовою карткою НЕМАЄ:- по-перше, на попередній сторінці я навів фразу нашого українця щодо сплати своїми грошима або готівкою, а не кредитною карткою або за рахунок кредиту: "Тут так не принято".- по-друге, за обслуговування дебетової картки треба платити гроші - то для банка якийсь клопіт. Можна не платити, якщо тримати на saving account не менше 500 доларів. Тобто за цією цифрою треба слідкувати - прогавив - заплатиш 25 доларів. Навіщо той клопіт?- по-третє - і це найважче зрозуміти нашим людям: якщо ти користуєшся кредитною карткою або кредитом від банку, ти підвищуєш свій кредитний рейтинг (бажано вище за 700 умовних одиниць). Це саме важливе для людини в США, ця цифра говориить про те, щоМожете скільки завгодно розказувати про себе такі приємні слоова, але дивляться на твій кредитний рейтинг: жалюгідні 300 умовних балів -Бачите, як все просто...- я питав у наших українців, які ліміти в них по кредитних картках. Сам здивувався цифрам.Тільки для Вас, по секрету:1 000 000 доларів США. Не жартую.Звісно, не у всіх.Є і всього 50 000 доларів.Не впевнений, що за дебетовою картою є кешбек.За кредитною - від 3% при розрахунках за межами США (при купівлі в магазинах - 1%) до 20% при бронюванні готелів.

да, кредит замена рабства, феодала и товарища комиссара одновременно

да, кредит замена рабства, феодала и товарища комиссара одновременно

никто так не принуждает к труду как кредит

Повідомлень: 976 З нами з: 24.10.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 118 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 бер, 2024 09:36 nekefer написав: да, кредит замена рабства, феодала и товарища комиссара одновременно

никто так не принуждает к труду как кредит да, кредит замена рабства, феодала и товарища комиссара одновременноникто так не принуждает к труду как кредит

Ну Ви дуже дуже помиляєтеся.

Це у Вас в середині сидить непереборне бажання вчити інші народи розуму...

Звична для мешканців України річ: вчити інших; давати поради як жити; розказувати, що інші народи роблять НЕ так...



Ех, аби ще українці себе хоч би трошки навчили...

Голова без розуму, як ліхтарня без свічки... (приказка з Полтавщини).



Про кредитний рейтинг: перебуваючи в США, поїхав з приятелями-українцями на екскурсію в автосалон Ford. Син у них студент - здається другого курсу - здав на "Водійське посвідчення" і треба було купити автівку дівчат пару раз на день катати.

Так ось, я вперше був присутній при процесі вибору авто та купівлі.

Менеджер НЕ питав, чи є у майбутнього власника гроші. НЕ ПИТАВ.

Ні. Він ввів в базу даних кредитних рейтингів прізвище ім"я та номер податковий того студента - висвітився його кредитний рейтинг - відразу комп"ютер показав, який буде перший внесок у відповідності до його кредитного рейтингу та який буде платіж в місяць.

Хвилин 20-25 - і студент виїхав на новому біленькому авто.

Бачите: все просто... Ну Ви дуже дуже помиляєтеся.Це у Вас в середині сидить непереборне бажання вчити інші народи розуму...Звична для мешканців України річ: вчити інших; давати поради як жити; розказувати, що інші народи роблять НЕ так...Ех, аби ще українці себе хоч би трошки навчили...(приказка з Полтавщини).Про кредитний рейтинг: перебуваючи в США, поїхав з приятелями-українцями на екскурсію в автосалон Ford. Син у них студент - здається другого курсу - здав на "Водійське посвідчення" і треба було купити автівку дівчат пару раз на день катати.Так ось, я вперше був присутній при процесі вибору авто та купівлі.Менеджер НЕ питав, чи є у майбутнього власника гроші. НЕ ПИТАВ.Ні. Він ввів в базу даних кредитних рейтингів прізвище ім"я та номер податковий того студента - висвітився його кредитний рейтинг - відразу комп"ютер показав, який буде перший внесок у відповідності до його кредитного рейтингу та який буде платіж в місяць.Хвилин 20-25 - і студент виїхав на новому біленькому авто.Бачите: все просто... akurt

Повідомлень: 9423 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3509 раз. Подякували: 1233 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 бер, 2024 10:07 akurt написав: nekefer написав: да, кредит замена рабства, феодала и товарища комиссара одновременно

никто так не принуждает к труду как кредит да, кредит замена рабства, феодала и товарища комиссара одновременноникто так не принуждает к труду как кредит

Ну Ви дуже дуже помиляєтеся.

Це у Вас в середині сидить непереборне бажання вчити інші народи розуму...

Звична для мешканців України річ: вчити інших; давати поради як жити; розказувати, що інші народи роблять НЕ так...



Ех, аби ще українці себе хоч би трошки навчили...

Голова без розуму, як ліхтарня без свічки... (приказка з Полтавщини).



Про кредитний рейтинг: перебуваючи в США, поїхав з приятелями-українцями на екскурсію в автосалон Ford. Син у них студент - здається другого курсу - здав на "Водійське посвідчення" і треба було купити автівку дівчат пару раз на день катати.

Так ось, я вперше був присутній при процесі вибору авто та купівлі.

Менеджер НЕ питав, чи є у майбутнього власника гроші. НЕ ПИТАВ.

Ні. Він ввів в базу даних кредитних рейтингів прізвище ім"я та номер податковий того студента - висвітився його кредитний рейтинг - відразу комп"ютер показав, який буде перший внесок у відповідності до його кредитного рейтингу та який буде платіж в місяць.

Хвилин 20-25 - і студент виїхав на новому біленькому авто.

Бачите: все просто... Ну Ви дуже дуже помиляєтеся.Це у Вас в середині сидить непереборне бажання вчити інші народи розуму...Звична для мешканців України річ: вчити інших; давати поради як жити; розказувати, що інші народи роблять НЕ так...Ех, аби ще українці себе хоч би трошки навчили...(приказка з Полтавщини).Про кредитний рейтинг: перебуваючи в США, поїхав з приятелями-українцями на екскурсію в автосалон Ford. Син у них студент - здається другого курсу - здав на "Водійське посвідчення" і треба було купити автівку дівчат пару раз на день катати.Так ось, я вперше був присутній при процесі вибору авто та купівлі.Менеджер НЕ питав, чи є у майбутнього власника гроші. НЕ ПИТАВ.Ні. Він ввів в базу даних кредитних рейтингів прізвище ім"я та номер податковий того студента - висвітився його кредитний рейтинг - відразу комп"ютер показав, який буде перший внесок у відповідності до його кредитного рейтингу та який буде платіж в місяць.Хвилин 20-25 - і студент виїхав на новому біленькому авто.Бачите: все просто...

вы в очередной раз подтвердили мною сказанное, просто не осознали

китайцы пошли еще дальше, у них принуждают социальным рейтингом, который включает в себя кредитный рейтинг плюс другие дисциплинирующие фишки вы в очередной раз подтвердили мною сказанное, просто не осозналикитайцы пошли еще дальше, у них принуждают социальным рейтингом, который включает в себя кредитный рейтинг плюс другие дисциплинирующие фишки Востаннє редагувалось nekefer в Чет 21 бер, 2024 10:11, всього редагувалось 1 раз. nekefer

Додано: Чет 21 бер, 2024 10:11 akurt а тереба було в того студента запитати чи може він собі дозволити хоча б раз в 5 років на 3 місяці, а краще на 6, поїхати в інший штат і побити байдики, або звільнитись з роботи і піти шукати іншу роботу. Якщо так, то він успішний і ніякого кредитного рабства.

Повідомлень: 2560 З нами з: 29.07.22 Подякував: 471 раз. Подякували: 356 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 бер, 2024 11:02 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: Так і я в Україні так же плачу більшість кредиткою і беру деякі покупки в розстрочку. Але паралельно з тим на "вільному" депозиті лежить сума достатня для погашення всіх кредиток, а в тривожній валіз - кеш...

Просто американці не лякані ще. От якщо б їх уряд при Ковіді залишив без мільярдів надрукованих доларів, то зрозуміли б що таке Зебра і що не варто жити без плану "Б"... Так і я в Україні так же плачу більшість кредиткою і беру деякі покупки в розстрочку. Але паралельно з тим на "вільному" депозиті лежить сума достатня для погашення всіх кредиток, а в тривожній валіз - кеш...Просто американці не лякані ще. От якщо б їх уряд при Ковіді залишив без мільярдів надрукованих доларів, то зрозуміли б що таке Зебра і що не варто жити без плану "Б"...

Я теж бавився грою з кредиткою у 2015 році, коли депозити були по 25-30%, а зрозумів що девальвації не буде. Для віку 30-35 - то нормально.

Як нормально в 30+ купити велосипед.

Але гртися в таке серйозним дядькам в 40-50+ - то таке. Я теж бавився грою з кредиткою у 2015 році, коли депозити були по 25-30%, а зрозумів що девальвації не буде. Для віку 30-35 - то нормально.Як нормально в 30+ купити велосипед.Але гртися в таке серйозним дядькам в 40-50+ - то таке. Denik Повідомлень: 3010 З нами з: 23.02.09 Подякував: 628 раз. Подякували: 1099 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 бер, 2024 11:05 Якщо би він поїхав в інший штат та взяв би авто в кредит, то були б сплачені інші податки, або взагалі не платив би податків (є штати де податки=0).

Але потім при подаванні декларації про доходи/витрати він однаково б доплатив.

Крім того, мав би проблеми із зміною номерів авто.

Тому на практиці так не роблять. Навіщо той клопіт… Востаннє редагувалось akurt в Чет 21 бер, 2024 11:11, всього редагувалось 1 раз. akurt

Додано: Чет 21 бер, 2024 11:08 akurt написав: Прохожий написав: Я не ищу

к сожалению они сами

к сожалению они сами начинают буквально кричать о себе

ну уехал человек в 17м жить в другую страну ну и б-г с ним живи до свиданья

НО нет, через 5 лет по ситуации он вдруг вспомнил что у него украинский паспорт есть и на чужом горе можно поиметь халяву в ЕС, вот это и есть портрет колбасника-морального урода Я не ищук сожалению они сами начинают буквально кричать о себе



Я гадаю, далеко підете: одним словом, точніше двійкою слів, занесли більше 6 000 000 українців , які емігрували, і які ОДНОЗНАЧНО отримують якусь допомогу від урядів інших країн - від 150 до 700 євро щомісяця - до списку ворогів народу. "Колбасники-моральні уроди".

Попереду - я думаю в списку ще не менше - а можливо і більше - 6 000 000 українців.

Колись це вже було - Закон про "дитячі 500 злотих" - в оригіналі відомий як "Закон про три колоска" було прийнято за ініціативи Сталіна 7 серпня 1932 року. Я гадаю, далеко підете: одним словом, точніше двійкою слів,, які емігрували, і які ОДНОЗНАЧНО отримують якусь допомогу від урядів інших країн - від 150 до 700 євро щомісяця - до списку ворогів народу. "Колбасники-моральні уроди".Попереду - я думаю в списку ще не менше - а можливо і більше - 6 000 000 українців.Колись це вже було - Закон про "дитячі 500 злотих" - в оригіналі відомий як "Закон про три колоска" було прийнято за ініціативи Сталіна 7 серпня 1932 року.

читать мееедленннно шевеля губами

где там про 6000000??? читать мееедленннно шевеля губамигдепро 6000000??? Прохожий Повідомлень: 13529 З нами з: 05.06.13 Подякував: 911 раз. Подякували: 1439 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 бер, 2024 11:13 Там якраз про 6 000 000.

Ну, на сьогодні, мабуть, 7 000 000.

То вас просто жаба тисне, що повз пролетіли 500 злотих. 100 $. Це буває.

Зазвичай не пролітають повз, а тут ось так вийшло.



Я ваше жабенятко ще підгодую.

Зараз одна українська родина перебуває в Фінляндіі.

Вони втекли з Херсона. Збиралися під пулями виїхали майже голі та босі реально.

Якийсь час жили у родичів в Ізмаїлі, там всіх замучили. Чого - скажу пізніше.

Тоді виїхали в Литву. Жили в Клайпеді - платили за оренду будинка без опалення 700 €.

Там литовці їх замучили. Цінами та платою за оренду, 700€ реально да будинок літній на пляжі.

Виїхали у Фінляндію. Жінка плюс 4 (четверо) дітей.

Справа в тому, що молодшій дитині 6 років і від народження вона перебуває у вегетативному стані.

Тобто тіло існує, а більше нічого не існує. Тільки кричить несамовито цілодобово.

Ось зараз надія що фінська медицина зʼясує, є у тієї дитини якийсь мозок чи немає. Моде відновиться, чи зʼявиться.

То ваша задача написати їм щоб не згадували, що вони українці та повернули Литві ті 140 € на дитину, що отримували майже рік.

Ну і фінам нехай повертають. Востаннє редагувалось akurt в Чет 21 бер, 2024 11:26, всього редагувалось 2 разів. akurt

