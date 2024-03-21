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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1972197319741975
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 11:21

  akurt написав:Там якраз про 6 000 000.
Ну, на сьогодні, мабуть, 7 000 000.
То вас просто жаба тисне, що повз пролетіли 500 злотих. 100 $. Це буває.
Зазвичай не пролітають повз, а тут ось так вийшло.

ЛАД тебе вчера правильно написал
перечитай 100-500 раз
Я 24.02.2022. был за границей, 26.02. был уже в Киеве, отправил женщин/детей за границу и до сих пор в Украине.
Понимаю что в твое виденье мира это не вписывается ну то такэ...
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 11:23

akurt а ліміти реальні чи тільки для того, щоб радувати очі кількістю 0. Тобто власник може піти й закупитися на всі 100k чи зняти готівку? Чи при використанні поріжуть ліміт, як частороблять в Україні?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 11:27

Не скільки я знаю, ліміти реальні.
Якщо дивитися по моїй кредитній картці, то готівкою можна зняти 10%.
akurt
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