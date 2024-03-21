ЛАД тебе вчера правильно написал
перечитай 100-500 раз
Я 24.02.2022. был за границей, 26.02. был уже в Киеве, отправил женщин/детей за границу и до сих пор в Украине.
Понимаю что в твое виденье мира это не вписывается ну то такэ...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 бер, 2024 11:21
ЛАД тебе вчера правильно написал
перечитай 100-500 раз
Я 24.02.2022. был за границей, 26.02. был уже в Киеве, отправил женщин/детей за границу и до сих пор в Украине.
Понимаю что в твое виденье мира это не вписывается ну то такэ...
Додано: Чет 21 бер, 2024 11:23
akurt а ліміти реальні чи тільки для того, щоб радувати очі кількістю 0. Тобто власник може піти й закупитися на всі 100k чи зняти готівку? Чи при використанні поріжуть ліміт, як частороблять в Україні?
Додано: Чет 21 бер, 2024 11:27
Не скільки я знаю, ліміти реальні.
Якщо дивитися по моїй кредитній картці, то готівкою можна зняти 10%.
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