ЛАД тебе вчера правильно написал
перечитай 100-500 раз
Я 24.02.2022. был за границей, 26.02. был уже в Киеве, отправил женщин/детей за границу и до сих пор в Украине.
Понимаю что в твое виденье мира это не вписывается ну то такэ...
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Додано: Чет 21 бер, 2024 11:21
ЛАД тебе вчера правильно написал
перечитай 100-500 раз
Я 24.02.2022. был за границей, 26.02. был уже в Киеве, отправил женщин/детей за границу и до сих пор в Украине.
Понимаю что в твое виденье мира это не вписывается ну то такэ...
Додано: Чет 21 бер, 2024 11:23
akurt а ліміти реальні чи тільки для того, щоб радувати очі кількістю 0. Тобто власник може піти й закупитися на всі 100k чи зняти готівку? Чи при використанні поріжуть ліміт, як частороблять в Україні?
Додано: Чет 21 бер, 2024 11:27
Не скільки я знаю, ліміти реальні.
Якщо дивитися по моїй кредитній картці, то готівкою можна зняти 10%.
Додано: Чет 21 бер, 2024 12:18
що ж ви дітей так погано виховували?
щось про Китай не вірю. в окремому будинку для середнього класу - можливо, загалом маловірогідно. є ще відео, коли когось збили на перехресті - хоч би хто підійшов, тіло лежало деякий час. ці речі корелюють.
Додано: Чет 21 бер, 2024 12:46
мені цікаво - ви реально не зрозуміли, про що написано, чи просто накинули? ци зрозуміло й чомусь віднесли на свій рахунок (майже як у байці про шапку).
а саме - "ковбасником-моральним уродом" назвали людей, які емігрували з України задовго до війни - в повідомленні в 2017. а під час війни вирішив скористатися ситуацією та подав документи як біженець - яким насправді ні є. це як й приклади, коли люди вивезли якийсь чималі кошти готівкою - сотні тисяч євро, але все одно отримують допомогу.
й до речі не треба казати про українців - я б це назвав совковою ментальністю.
Додано: Чет 21 бер, 2024 12:59
зняти готівку з кредитної картки - це завжди дорого коштує, хіба що в США відсотки не такі шалені, як у нас.
я гадаю в людині, яка має ліміт 1 000 000 дол дохід дозволяє обслуговувати цей борг. й звісно, що на поточне життя цієї суми біль ніж достатньо
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