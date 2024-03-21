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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1972197319741975
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 11:21

  akurt написав:Там якраз про 6 000 000.
Ну, на сьогодні, мабуть, 7 000 000.
То вас просто жаба тисне, що повз пролетіли 500 злотих. 100 $. Це буває.
Зазвичай не пролітають повз, а тут ось так вийшло.

ЛАД тебе вчера правильно написал
перечитай 100-500 раз
Я 24.02.2022. был за границей, 26.02. был уже в Киеве, отправил женщин/детей за границу и до сих пор в Украине.
Понимаю что в твое виденье мира это не вписывается ну то такэ...
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 11:23

akurt а ліміти реальні чи тільки для того, щоб радувати очі кількістю 0. Тобто власник може піти й закупитися на всі 100k чи зняти готівку? Чи при використанні поріжуть ліміт, як частороблять в Україні?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 11:27

Не скільки я знаю, ліміти реальні.
Якщо дивитися по моїй кредитній картці, то готівкою можна зняти 10%.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 12:18

  Дюрі-бачі написав:Ту не в доставці була основна думка, а в тому, що в нас посилка просто в під'їзді б довго не пролежала. Зокрема в мене діти навіть квитанції за електроенергію чи воду якщо не вкрадуть, то порвуть.

що ж ви дітей так погано виховували? :lol:

щось про Китай не вірю. в окремому будинку для середнього класу - можливо, загалом маловірогідно. є ще відео, коли когось збили на перехресті - хоч би хто підійшов, тіло лежало деякий час. ці речі корелюють.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 12:46

  akurt написав:
  Прохожий написав:Я не ищу
к сожалению они сами начинают буквально кричать о себе
ну уехал человек в 17м жить в другую страну ну и б-г с ним живи до свиданья
НО нет, через 5 лет по ситуации он вдруг вспомнил что у него украинский паспорт есть и на чужом горе можно поиметь халяву в ЕС, вот это и есть портрет колбасника-морального урода

Я гадаю, далеко підете: одним словом, точніше двійкою слів, занесли більше 6 000 000 українців, які емігрували, і які ОДНОЗНАЧНО отримують якусь допомогу від урядів інших країн - від 150 до 700 євро щомісяця - до списку ворогів народу. "Колбасники-моральні уроди".
Попереду - я думаю в списку ще не менше - а можливо і більше - 6 000 000 українців.
Колись це вже було - Закон про "дитячі 500 злотих" - в оригіналі відомий як "Закон про три колоска" було прийнято за ініціативи Сталіна 7 серпня 1932 року.

мені цікаво - ви реально не зрозуміли, про що написано, чи просто накинули? ци зрозуміло й чомусь віднесли на свій рахунок (майже як у байці про шапку).

а саме - "ковбасником-моральним уродом" назвали людей, які емігрували з України задовго до війни - в повідомленні в 2017. а під час війни вирішив скористатися ситуацією та подав документи як біженець - яким насправді ні є. це як й приклади, коли люди вивезли якийсь чималі кошти готівкою - сотні тисяч євро, але все одно отримують допомогу.

й до речі не треба казати про українців - я б це назвав совковою ментальністю.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 12:59

  Дюрі-бачі написав:akurt а ліміти реальні чи тільки для того, щоб радувати очі кількістю 0. Тобто власник може піти й закупитися на всі 100k чи зняти готівку? Чи при використанні поріжуть ліміт, як частороблять в Україні?

зняти готівку з кредитної картки - це завжди дорого коштує, хіба що в США відсотки не такі шалені, як у нас.

я гадаю в людині, яка має ліміт 1 000 000 дол дохід дозволяє обслуговувати цей борг. й звісно, що на поточне життя цієї суми біль ніж достатньо
Shaman
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