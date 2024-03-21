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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 бер, 2024 11:21
akurt написав:
Там якраз про 6 000 000.
Ну, на сьогодні, мабуть, 7 000 000.То вас просто жаба тисне, що повз пролетіли 500 злотих.
100 $. Це буває.
Зазвичай не пролітають повз, а тут ось так вийшло.
ЛАД тебе вчера правильно написал
перечитай 100-500 раз
Я 24.02.2022. был за границей, 26.02. был уже в Киеве, отправил женщин/детей за границу и до сих пор в Украине.
Понимаю что в твое виденье мира
это не вписывается ну то такэ...
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Додано: Чет 21 бер, 2024 11:23
akurt а ліміти реальні чи тільки для того, щоб радувати очі кількістю 0. Тобто власник може піти й закупитися на всі 100k чи зняти готівку? Чи при використанні поріжуть ліміт, як частороблять в Україні?
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 21 бер, 2024 11:27
Не скільки я знаю, ліміти реальні.
Якщо дивитися по моїй кредитній картці, то готівкою можна зняти 10%.
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akurt
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Додано: Чет 21 бер, 2024 12:18
Дюрі-бачі написав:
Ту не в доставці була основна думка, а в тому, що в нас посилка просто в під'їзді б довго не пролежала. Зокрема в мене діти
навіть квитанції за електроенергію чи воду якщо не вкрадуть, то порвуть.
що ж ви дітей так погано виховували?
щось про Китай не вірю. в окремому будинку для середнього класу - можливо, загалом маловірогідно. є ще відео, коли когось збили на перехресті - хоч би хто підійшов, тіло лежало деякий час. ці речі корелюють.
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Додано: Чет 21 бер, 2024 12:46
akurt написав: Прохожий написав:
Я не ищу
к сожалению они сами начинают буквально кричать о себе
ну уехал человек в 17м жить в другую страну ну и б-г с ним живи до свиданья
НО нет, через 5 лет по ситуации он вдруг вспомнил что у него украинский паспорт есть и на чужом горе можно поиметь халяву в ЕС, вот это и есть портрет колбасника-морального урода
Я гадаю, далеко підете: одним словом, точніше двійкою слів, занесли більше 6 000 000 українців, які емігрували, і які ОДНОЗНАЧНО отримують якусь допомогу від урядів інших країн - від 150 до 700 євро щомісяця - до списку ворогів народу. "Колбасники-моральні уроди".
Попереду - я думаю в списку ще не менше - а можливо і більше - 6 000 000 українців.
Колись це вже було - Закон про "дитячі 500 злотих
" - в оригіналі відомий як "Закон про три колоска
" було прийнято за ініціативи Сталіна 7 серпня 1932 року.
мені цікаво - ви реально не зрозуміли, про що написано, чи просто накинули? ци зрозуміло й чомусь віднесли на свій рахунок (майже як у байці про шапку).
а саме - "ковбасником-моральним уродом" назвали людей, які емігрували з України задовго до війни - в повідомленні в 2017. а під час війни вирішив скористатися ситуацією та подав документи як біженець - яким насправді ні є. це як й приклади, коли люди вивезли якийсь чималі кошти готівкою - сотні тисяч євро, але все одно отримують допомогу.
й до речі не треба казати про українців - я б це назвав совковою ментальністю.
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Додано: Чет 21 бер, 2024 12:59
Дюрі-бачі написав:akurt
а ліміти реальні чи тільки для того, щоб радувати очі кількістю 0. Тобто власник може піти й закупитися на всі 100k чи зняти готівку
? Чи при використанні поріжуть ліміт, як частороблять в Україні?
зняти готівку з кредитної картки - це завжди дорого коштує, хіба що в США відсотки не такі шалені, як у нас.
я гадаю в людині, яка має ліміт 1 000 000 дол дохід дозволяє обслуговувати цей борг. й звісно, що на поточне життя цієї суми біль ніж достатньо
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Додано: Чет 21 бер, 2024 14:06
ЛАД написав: Дюрі-бачі написав:
.............
Для України США то як інший світ, дивний і незрозумілий.
Сейчас занимался делами, а по ТВ крутился какой-то фильм "Красота по-американски" 1999 года.
Сцена - ругается мать с дочкой-старшекласницей (?). Понравилась фраза: "Неблагодарная! В твоём возрасте я жила в 2-квартирном (!) доме, потому что у нас не было денег на отдельный".
Дело в том, что дуплексы, триплексы, форплексы и другие мультифэмэли дома - редкость в дорогих и благополучных локациях (за исключением может НЙ).
Обычно, обеспеченные люди стремятся жить в синглфэмэли.
У меня была мыслЯ в одном городке купить с FHA loan форплекс и сдавать в аренду 3 юнита, а в четвертом жить, но таких не существует.
То есть, то, что Вы написали, говорит о том, что жили в не очень хорошем месте.
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rjkz
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Додано: Чет 21 бер, 2024 14:38
rjkz написав:
...........
Американцы в очень небольшом %% умеют готовить.
Когда-то на онлайн занятии по Инглишу, когда тема зашла о кукинге, жена начал рассказывать что она готовит - у народа ступор был, группа в основном из Латинской Америки. "Как? Ты сама умеешь суп варить? ...И не один? Как и картофель? ...Ты еще и торты печешь?".
Ну, а если люди привыкли есть только в кафе и ресторанах, если покупают в кредит точило по желанию, а не возможностям, если берут мортгидж на максимум, что даст банк, то....
Но это ведь не о бедности, а о финансовой безграмотности и отсутствию финдисциплины.
Счастливые люди.
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Додано: Чет 21 бер, 2024 14:38
Дюрі-бачі написав:akurt а ліміти реальні чи тільки для того, щоб радувати очі кількістю 0. Тобто власник може піти й закупитися на всі 100k чи зняти готівку? Чи при використанні поріжуть ліміт, як частороблять в Україні?
Де це вам в Україні при використанні зрізали ліміт? Мав не один десяток карток з лімітами за останні більше ніж 10 років і ніколи такого не траплялося
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Додано: Чет 21 бер, 2024 14:49
rjkz написав: ЛАД написав: Дюрі-бачі написав:
.............
Для України США то як інший світ, дивний і незрозумілий.
Сейчас занимался делами, а по ТВ крутился какой-то фильм "Красота по-американски" 1999 года.
Сцена - ругается мать с дочкой-старшекласницей (?). Понравилась фраза: "Неблагодарная! В твоём возрасте я жила в 2-квартирном (!) доме, потому что у нас не было денег на отдельный".
Дело в том, что дуплексы, триплексы, форплексы и другие мультифэмэли дома - редкость в дорогих и благополучных локациях (за исключением может НЙ).
Обычно, обеспеченные люди стремятся жить в синглфэмэли.
У меня была мыслЯ в одном городке купить с FHA loan форплекс и сдавать в аренду 3 юнита, а в четвертом жить, но таких не существует.
То есть, то, что Вы написали, говорит о том, что жили в не очень хорошем месте.
Возможно.
С другой стороны, фильм 1999 года - достаточно старый.
Тогда тоже так было?
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ЛАД
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