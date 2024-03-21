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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1973197419751976> Додано: Чет 21 бер, 2024 11:21 akurt написав: Там якраз про 6 000 000.

Ну, на сьогодні, мабуть, 7 000 000.

То вас просто жаба тисне, що повз пролетіли 500 злотих. 100 $. Це буває.

Зазвичай не пролітають повз, а тут ось так вийшло. Там якраз про 6 000 000.Ну, на сьогодні, мабуть, 7 000 000.100 $. Це буває.Зазвичай не пролітають повз, а тут ось так вийшло.

ЛАД тебе вчера правильно написал

перечитай 100-500 раз

Я 24.02.2022. был за границей, 26.02. был уже в Киеве, отправил женщин/детей за границу и до сих пор в Украине.

Понимаю что в твое виденье мира это не вписывается ну то такэ... ЛАД тебе вчера правильно написалперечитай 100-500 разЯ 24.02.2022. был за границей, 26.02. был уже в Киеве, отправил женщин/детей за границу и до сих пор в Украине.Понимаю что вэто не вписывается ну то такэ... Прохожий Повідомлень: 13529 З нами з: 05.06.13 Подякував: 911 раз. Подякували: 1439 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 бер, 2024 11:23 akurt а ліміти реальні чи тільки для того, щоб радувати очі кількістю 0. Тобто власник може піти й закупитися на всі 100k чи зняти готівку? Чи при використанні поріжуть ліміт, як частороблять в Україні? Дюрі-бачі

Повідомлень: 2561 З нами з: 29.07.22 Подякував: 471 раз. Подякували: 356 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 бер, 2024 11:27 Не скільки я знаю, ліміти реальні.

Якщо дивитися по моїй кредитній картці, то готівкою можна зняти 10%. akurt

Повідомлень: 9423 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3509 раз. Подякували: 1234 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 бер, 2024 12:18 Дюрі-бачі написав: Ту не в доставці була основна думка, а в тому, що в нас посилка просто в під'їзді б довго не пролежала. Зокрема в мене діти навіть квитанції за електроенергію чи воду якщо не вкрадуть, то порвуть. Ту не в доставці була основна думка, а в тому, що в нас посилка просто в під'їзді б довго не пролежала. Зокреманавіть квитанції за електроенергію чи воду якщо не вкрадуть, то порвуть.

що ж ви дітей так погано виховували?



щось про Китай не вірю. в окремому будинку для середнього класу - можливо, загалом маловірогідно. є ще відео, коли когось збили на перехресті - хоч би хто підійшов, тіло лежало деякий час. ці речі корелюють. що ж ви дітей так погано виховували?щось про Китай не вірю. в окремому будинку для середнього класу - можливо, загалом маловірогідно. є ще відео, коли когось збили на перехресті - хоч би хто підійшов, тіло лежало деякий час. ці речі корелюють. Shaman

Повідомлень: 5608 З нами з: 29.09.19 Подякував: 564 раз. Подякували: 1352 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 бер, 2024 12:46 akurt написав: Прохожий написав: Я не ищу

к сожалению они сами начинают буквально кричать о себе

ну уехал человек в 17м жить в другую страну ну и б-г с ним живи до свиданья

НО нет, через 5 лет по ситуации он вдруг вспомнил что у него украинский паспорт есть и на чужом горе можно поиметь халяву в ЕС, вот это и есть портрет колбасника-морального урода Я не ищук сожалению они сами начинают буквально кричать о себену уехал человек в 17м жить в другую страну ну и б-г с ним живи до свиданьяНО нет, через 5 лет по ситуации он вдруг вспомнил что у него украинский паспорт есть и на чужом горе можно поиметь халяву в ЕС, вот это и есть портрет колбасника-морального урода

Я гадаю, далеко підете: одним словом, точніше двійкою слів, занесли більше 6 000 000 українців, які емігрували, і які ОДНОЗНАЧНО отримують якусь допомогу від урядів інших країн - від 150 до 700 євро щомісяця - до списку ворогів народу. "Колбасники-моральні уроди".

Попереду - я думаю в списку ще не менше - а можливо і більше - 6 000 000 українців.

Колись це вже було - Закон про "дитячі 500 злотих" - в оригіналі відомий як "Закон про три колоска" було прийнято за ініціативи Сталіна 7 серпня 1932 року. Я гадаю, далеко підете: одним словом, точніше двійкою слів, занесли більше 6 000 000 українців, які емігрували, і які ОДНОЗНАЧНО отримують якусь допомогу від урядів інших країн - від 150 до 700 євро щомісяця - до списку ворогів народу. "Колбасники-моральні уроди".Попереду - я думаю в списку ще не менше - а можливо і більше - 6 000 000 українців.Колись це вже було - Закон про "дитячі 500 злотих" - в оригіналі відомий як "Закон про три колоска" було прийнято за ініціативи Сталіна 7 серпня 1932 року.

мені цікаво - ви реально не зрозуміли, про що написано, чи просто накинули? ци зрозуміло й чомусь віднесли на свій рахунок (майже як у байці про шапку).



а саме - "ковбасником-моральним уродом" назвали людей, які емігрували з України задовго до війни - в повідомленні в 2017. а під час війни вирішив скористатися ситуацією та подав документи як біженець - яким насправді ні є. це як й приклади, коли люди вивезли якийсь чималі кошти готівкою - сотні тисяч євро, але все одно отримують допомогу.



й до речі не треба казати про українців - я б це назвав совковою ментальністю. мені цікаво - ви реально не зрозуміли, про що написано, чи просто накинули? ци зрозуміло й чомусь віднесли на свій рахунок (майже як у байці про шапку).а саме - "ковбасником-моральним уродом" назвали людей, які емігрували з України задовго до війни - в повідомленні в 2017. а під час війни вирішив скористатися ситуацією та подав документи як біженець - яким насправді ні є. це як й приклади, коли люди вивезли якийсь чималі кошти готівкою - сотні тисяч євро, але все одно отримують допомогу.й до речі не треба казати про українців - я б це назвав совковою ментальністю. Shaman

Повідомлень: 5608 З нами з: 29.09.19 Подякував: 564 раз. Подякували: 1352 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 бер, 2024 12:59 Дюрі-бачі написав: akurt а ліміти реальні чи тільки для того, щоб радувати очі кількістю 0. Тобто власник може піти й закупитися на всі 100k чи зняти готівку? Чи при використанні поріжуть ліміт, як частороблять в Україні? а ліміти реальні чи тільки для того, щоб радувати очі кількістю 0. Тобто власник може піти й закупитися на всі 100k чи? Чи при використанні поріжуть ліміт, як частороблять в Україні?

зняти готівку з кредитної картки - це завжди дорого коштує, хіба що в США відсотки не такі шалені, як у нас.



я гадаю в людині, яка має ліміт 1 000 000 дол дохід дозволяє обслуговувати цей борг. й звісно, що на поточне життя цієї суми біль ніж достатньо зняти готівку з кредитної картки - це завжди дорого коштує, хіба що в США відсотки не такі шалені, як у нас.я гадаю в людині, яка має ліміт 1 000 000 дол дохід дозволяє обслуговувати цей борг. й звісно, що на поточне життя цієї суми біль ніж достатньо Shaman

Повідомлень: 5608 З нами з: 29.09.19 Подякував: 564 раз. Подякували: 1352 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 бер, 2024 14:06 ЛАД написав: Дюрі-бачі написав: .............

Для України США то як інший світ, дивний і незрозумілий. .............Для України США то як інший світ, дивний і незрозумілий.

Сейчас занимался делами, а по ТВ крутился какой-то фильм "Красота по-американски" 1999 года.

Сцена - ругается мать с дочкой-старшекласницей (?). Понравилась фраза: "Неблагодарная! В твоём возрасте я жила в 2-квартирном (!) доме, потому что у нас не было денег на отдельный". Сейчас занимался делами, а по ТВ крутился какой-то фильм "Красота по-американски" 1999 года.Сцена - ругается мать с дочкой-старшекласницей (?). Понравилась фраза: "Неблагодарная! В твоём возрасте я жила в 2-квартирном (!) доме, потому что у нас не было денег на отдельный".



Дело в том, что дуплексы, триплексы, форплексы и другие мультифэмэли дома - редкость в дорогих и благополучных локациях (за исключением может НЙ).

Обычно, обеспеченные люди стремятся жить в синглфэмэли.

У меня была мыслЯ в одном городке купить с FHA loan форплекс и сдавать в аренду 3 юнита, а в четвертом жить, но таких не существует.

То есть, то, что Вы написали, говорит о том, что жили в не очень хорошем месте. Дело в том, что дуплексы, триплексы, форплексы и другие мультифэмэли дома - редкость в дорогих и благополучных локациях (за исключением может НЙ).Обычно, обеспеченные люди стремятся жить в синглфэмэли.У меня была мыслЯ в одном городке купить с FHA loan форплекс и сдавать в аренду 3 юнита, а в четвертом жить, но таких не существует.То есть, то, что Вы написали, говорит о том, что жили в не очень хорошем месте. rjkz

Повідомлень: 16346 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8262 раз. Подякували: 5125 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 бер, 2024 14:38 rjkz написав: ...........

Американцы в очень небольшом %% умеют готовить.

Когда-то на онлайн занятии по Инглишу, когда тема зашла о кукинге, жена начал рассказывать что она готовит - у народа ступор был, группа в основном из Латинской Америки. "Как? Ты сама умеешь суп варить? ...И не один? Как и картофель? ...Ты еще и торты печешь?".

Ну, а если люди привыкли есть только в кафе и ресторанах, если покупают в кредит точило по желанию, а не возможностям, если берут мортгидж на максимум, что даст банк, то....

Но это ведь не о бедности, а о финансовой безграмотности и отсутствию финдисциплины. ...........Американцы в очень небольшом %% умеют готовить.Когда-то на онлайн занятии по Инглишу, когда тема зашла о кукинге, жена начал рассказывать что она готовит - у народа ступор был, группа в основном из Латинской Америки. "Как? Ты сама умеешь суп варить? ...И не один? Как и картофель? ...Ты еще и торты печешь?".Ну, а если люди привыкли есть только в кафе и ресторанах, если покупают в кредит точило по желанию, а не возможностям, если берут мортгидж на максимум, что даст банк, то....Но это ведь не о бедности, а о финансовой безграмотности и отсутствию финдисциплины.

Счастливые люди. Счастливые люди. ЛАД 2 Повідомлень: 28506 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5277 раз. Подякували: 4857 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 бер, 2024 14:38 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: akurt а ліміти реальні чи тільки для того, щоб радувати очі кількістю 0. Тобто власник може піти й закупитися на всі 100k чи зняти готівку? Чи при використанні поріжуть ліміт, як частороблять в Україні? Де це вам в Україні при використанні зрізали ліміт? Мав не один десяток карток з лімітами за останні більше ніж 10 років і ніколи такого не траплялося Де це вам в Україні при використанні зрізали ліміт? Мав не один десяток карток з лімітами за останні більше ніж 10 років і ніколи такого не траплялося Faceless

Модератор Повідомлень: 34670 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1441 раз. Подякували: 7959 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 бер, 2024 14:49 rjkz написав: ЛАД написав: Дюрі-бачі написав: .............

Для України США то як інший світ, дивний і незрозумілий. .............Для України США то як інший світ, дивний і незрозумілий.

Сейчас занимался делами, а по ТВ крутился какой-то фильм "Красота по-американски" 1999 года.

Сцена - ругается мать с дочкой-старшекласницей (?). Понравилась фраза: "Неблагодарная! В твоём возрасте я жила в 2-квартирном (!) доме, потому что у нас не было денег на отдельный". Сейчас занимался делами, а по ТВ крутился какой-то фильм "Красота по-американски" 1999 года.Сцена - ругается мать с дочкой-старшекласницей (?). Понравилась фраза: "Неблагодарная! В твоём возрасте я жила в 2-квартирном (!) доме, потому что у нас не было денег на отдельный".



Дело в том, что дуплексы, триплексы, форплексы и другие мультифэмэли дома - редкость в дорогих и благополучных локациях (за исключением может НЙ).

Обычно, обеспеченные люди стремятся жить в синглфэмэли.

У меня была мыслЯ в одном городке купить с FHA loan форплекс и сдавать в аренду 3 юнита, а в четвертом жить, но таких не существует.

То есть, то, что Вы написали, говорит о том, что жили в не очень хорошем месте. Дело в том, что дуплексы, триплексы, форплексы и другие мультифэмэли дома - редкость в дорогих и благополучных локациях (за исключением может НЙ).Обычно, обеспеченные люди стремятся жить в синглфэмэли.У меня была мыслЯ в одном городке купить с FHA loan форплекс и сдавать в аренду 3 юнита, а в четвертом жить, но таких не существует.То есть, то, что Вы написали, говорит о том, что жили в не очень хорошем месте.

Возможно.

С другой стороны, фильм 1999 года - достаточно старый.

Тогда тоже так было? Возможно.С другой стороны, фильм 1999 года - достаточно старый.Тогда тоже так было? ЛАД 2 Повідомлень: 28506 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5277 раз. Подякували: 4857 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 1973197419751976> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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