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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 бер, 2024 14:56
Shaman написав: Дюрі-бачі написав:akurt
а ліміти реальні чи тільки для того, щоб радувати очі кількістю 0. Тобто власник може піти й закупитися на всі 100k чи зняти готівку
? Чи при використанні поріжуть ліміт, як частороблять в Україні?
зняти готівку з кредитної картки - це завжди дорого коштує, хіба що в США відсотки не такі шалені, як у нас.
я гадаю в людині, яка має ліміт 1 000 000 дол дохід дозволяє обслуговувати цей борг. й звісно, що на поточне життя цієї суми біль ніж достатньо
это заблуждение, % по карте в США плюс минус 30%, это прямо пишут в договорах, хотя не всем это интересно
автокредиты тоже дорогие, тут даже разводят, по договору кредит под 5%, а по факту с учетом отката дилеру и страховкой выходит 20%
дешевая только ипотека, была пару лет назад
наличку тоже гоняют, берут с карты А и погашают кредит на карте Б чтобы не нарушать кредитную историю
что касается лимитов, то чем меньше кредита выбирает заемщик тем менее рискованным он считается, тобто если из ляма берешь 100к это норм, но если возьмешь 500к хана твоей истории, поэтому они хоть хвастаются лимитами но не берут их
Востаннє редагувалось nekefer
в Чет 21 бер, 2024 14:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 21 бер, 2024 14:57
Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:akurt а ліміти реальні чи тільки для того, щоб радувати очі кількістю 0. Тобто власник може піти й закупитися на всі 100k чи зняти готівку? Чи при використанні поріжуть ліміт, як частороблять в Україні?
Де це вам в Україні при використанні зрізали ліміт? Мав не один десяток карток з лімітами за останні більше ніж 10 років і ніколи такого не траплялося
Резать при расходовании не резали. Хотя полностью никогда не выбирал. Не люблю иметь долги и помнить, что надо своевременно погасить.
Зато возрастные ограничения сильные.
Сейчас уж не помню в каком возрасте Приват мне порезал лимит в 60 или в 65. До 3 тысяч. Именно их-за возраста. При том, что тогда у меня были приличные депозиты в том же Привате, значительно превышавшие все лимиты, которые были до того. Ну и как-то поинтересовался возможностью взять кредит на авто лет в 67. В 2 банках. Не-а, старикам у нас не дают.
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Додано: Чет 21 бер, 2024 15:01
ЛАД написав: Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:akurt а ліміти реальні чи тільки для того, щоб радувати очі кількістю 0. Тобто власник може піти й закупитися на всі 100k чи зняти готівку? Чи при використанні поріжуть ліміт, як частороблять в Україні?
Де це вам в Україні при використанні зрізали ліміт? Мав не один десяток карток з лімітами за останні більше ніж 10 років і ніколи такого не траплялося
Резать при расходовании не резали. Хотя полностью никогда не выбирал. Не люблю иметь долги и помнить, что надо своевременно погасить.
Зато возрастные ограничения сильные.
Сейчас уж не помню в каком возрасте Приват мне порезал лимит в 60 или в 65. До 3 тысяч. Именно их-за возраста. При том, что тогда у меня были приличные депозиты в том же Привате, значительно превышавшие все лимиты, которые были до того. Ну и как-то поинтересовался возможностью взять кредит на авто лет в 67. В 2 банках. Не-а, старикам у нас не дают.
Може і не через вік. Мені Приват в 2020 здається порізав до 2000 грн. І я якби не пенсіонер. А матері не зрізали.
Хоча дійсно, оформити кредит після 65, а то й після 60, в нас майже неможливо. Це питання сухої статистики
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Додано: Чет 21 бер, 2024 15:09
по общему правилу кредитного рейтинга заемщика физика (я думаю в любой стране плюс минус):
если есть лимит кредитный лимит 100, то
- лучше не использовать более 30, а в идеале до 10
- лучше чтобы каждую отчетную дату/месяц иметь минус на балансе, т.е. задействовать кредитные деньги, но без просрочек понятно
- лучше иметь разные типы кредитов, не только карту, но плюс рассрочку, оплату частями
- лучше не закрывать кредиты досрочно и вообще брать на максимальны срок
- лучше не открывать новые кредиты чаще раза в год, если выбираете авто или ипотеку и подаете заявки в несколько банков нужно это делать в максимально сжатые сроки, чтобы ВСЕ заявки прошли как одина заявка на кредит
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nekefer
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