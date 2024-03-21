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#<1 ... 1973197419751976 Додано: Чет 21 бер, 2024 14:56 Shaman написав: Дюрі-бачі написав: akurt а ліміти реальні чи тільки для того, щоб радувати очі кількістю 0. Тобто власник може піти й закупитися на всі 100k чи зняти готівку? Чи при використанні поріжуть ліміт, як частороблять в Україні? а ліміти реальні чи тільки для того, щоб радувати очі кількістю 0. Тобто власник може піти й закупитися на всі 100k чи? Чи при використанні поріжуть ліміт, як частороблять в Україні?

зняти готівку з кредитної картки - це завжди дорого коштує, хіба що в США відсотки не такі шалені, як у нас.



я гадаю в людині, яка має ліміт 1 000 000 дол дохід дозволяє обслуговувати цей борг. й звісно, що на поточне життя цієї суми біль ніж достатньо зняти готівку з кредитної картки - це завжди дорого коштує, хіба що в США відсотки не такі шалені, як у нас.я гадаю в людині, яка має ліміт 1 000 000 дол дохід дозволяє обслуговувати цей борг. й звісно, що на поточне життя цієї суми біль ніж достатньо

это заблуждение, % по карте в США плюс минус 30%, это прямо пишут в договорах, хотя не всем это интересно

автокредиты тоже дорогие, тут даже разводят, по договору кредит под 5%, а по факту с учетом отката дилеру и страховкой выходит 20%

дешевая только ипотека, была пару лет назад

наличку тоже гоняют, берут с карты А и погашают кредит на карте Б чтобы не нарушать кредитную историю

что касается лимитов, то чем меньше кредита выбирает заемщик тем менее рискованным он считается, тобто если из ляма берешь 100к это норм, но если возьмешь 500к хана твоей истории, поэтому они хоть хвастаются лимитами но не берут их это заблуждение, % по карте в США плюс минус 30%, это прямо пишут в договорах, хотя не всем это интересноавтокредиты тоже дорогие, тут даже разводят, по договору кредит под 5%, а по факту с учетом отката дилеру и страховкой выходит 20%дешевая только ипотека, была пару лет назадналичку тоже гоняют, берут с карты А и погашают кредит на карте Б чтобы не нарушать кредитную историючто касается лимитов, то чем меньше кредита выбирает заемщик тем менее рискованным он считается, тобто если из ляма берешь 100к это норм, но если возьмешь 500к хана твоей истории, поэтому они хоть хвастаются лимитами но не берут их Востаннє редагувалось nekefer в Чет 21 бер, 2024 14:59, всього редагувалось 1 раз. nekefer

Повідомлень: 978 З нами з: 24.10.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 118 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 бер, 2024 14:57 Faceless написав: Дюрі-бачі написав: akurt а ліміти реальні чи тільки для того, щоб радувати очі кількістю 0. Тобто власник може піти й закупитися на всі 100k чи зняти готівку? Чи при використанні поріжуть ліміт, як частороблять в Україні? Де це вам в Україні при використанні зрізали ліміт? Мав не один десяток карток з лімітами за останні більше ніж 10 років і ніколи такого не траплялося Де це вам в Україні при використанні зрізали ліміт? Мав не один десяток карток з лімітами за останні більше ніж 10 років і ніколи такого не траплялося

Резать при расходовании не резали. Хотя полностью никогда не выбирал. Не люблю иметь долги и помнить, что надо своевременно погасить.

Зато возрастные ограничения сильные.

Сейчас уж не помню в каком возрасте Приват мне порезал лимит в 60 или в 65. До 3 тысяч. Именно их-за возраста. При том, что тогда у меня были приличные депозиты в том же Привате, значительно превышавшие все лимиты, которые были до того. Ну и как-то поинтересовался возможностью взять кредит на авто лет в 67. В 2 банках. Не-а, старикам у нас не дают. Резать при расходовании не резали. Хотя полностью никогда не выбирал. Не люблю иметь долги и помнить, что надо своевременно погасить.Зато возрастные ограничения сильные.Сейчас уж не помню в каком возрасте Приват мне порезал лимит в 60 или в 65. До 3 тысяч. Именно их-за возраста. При том, что тогда у меня были приличные депозиты в том же Привате, значительно превышавшие все лимиты, которые были до того. Ну и как-то поинтересовался возможностью взять кредит на авто лет в 67. В 2 банках. Не-а, старикам у нас не дают. ЛАД 2 Повідомлень: 28506 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5277 раз. Подякували: 4857 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 бер, 2024 15:01 Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Faceless написав: Дюрі-бачі написав: akurt а ліміти реальні чи тільки для того, щоб радувати очі кількістю 0. Тобто власник може піти й закупитися на всі 100k чи зняти готівку? Чи при використанні поріжуть ліміт, як частороблять в Україні? Де це вам в Україні при використанні зрізали ліміт? Мав не один десяток карток з лімітами за останні більше ніж 10 років і ніколи такого не траплялося Де це вам в Україні при використанні зрізали ліміт? Мав не один десяток карток з лімітами за останні більше ніж 10 років і ніколи такого не траплялося

Резать при расходовании не резали. Хотя полностью никогда не выбирал. Не люблю иметь долги и помнить, что надо своевременно погасить.

Зато возрастные ограничения сильные.

Сейчас уж не помню в каком возрасте Приват мне порезал лимит в 60 или в 65. До 3 тысяч. Именно их-за возраста. При том, что тогда у меня были приличные депозиты в том же Привате, значительно превышавшие все лимиты, которые были до того. Ну и как-то поинтересовался возможностью взять кредит на авто лет в 67. В 2 банках. Не-а, старикам у нас не дают. Резать при расходовании не резали. Хотя полностью никогда не выбирал. Не люблю иметь долги и помнить, что надо своевременно погасить.Зато возрастные ограничения сильные.Сейчас уж не помню в каком возрасте Приват мне порезал лимит в 60 или в 65. До 3 тысяч. Именно их-за возраста. При том, что тогда у меня были приличные депозиты в том же Привате, значительно превышавшие все лимиты, которые были до того. Ну и как-то поинтересовался возможностью взять кредит на авто лет в 67. В 2 банках. Не-а, старикам у нас не дают.

Може і не через вік. Мені Приват в 2020 здається порізав до 2000 грн. І я якби не пенсіонер. А матері не зрізали.

Хоча дійсно, оформити кредит після 65, а то й після 60, в нас майже неможливо. Це питання сухої статистики Може і не через вік. Мені Приват в 2020 здається порізав до 2000 грн. І я якби не пенсіонер. А матері не зрізали.Хоча дійсно, оформити кредит після 65, а то й після 60, в нас майже неможливо. Це питання сухої статистики Faceless

Модератор Повідомлень: 34670 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1441 раз. Подякували: 7959 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 бер, 2024 15:09 Re: Еміграція, заробітчанство по общему правилу кредитного рейтинга заемщика физика (я думаю в любой стране плюс минус):

если есть лимит кредитный лимит 100, то

- лучше не использовать более 30, а в идеале до 10

- лучше чтобы каждую отчетную дату/месяц иметь минус на балансе, т.е. задействовать кредитные деньги, но без просрочек понятно

- лучше иметь разные типы кредитов, не только карту, но плюс рассрочку, оплату частями

- лучше не закрывать кредиты досрочно и вообще брать на максимальны срок

- лучше не открывать новые кредиты чаще раза в год, если выбираете авто или ипотеку и подаете заявки в несколько банков нужно это делать в максимально сжатые сроки, чтобы ВСЕ заявки прошли как одина заявка на кредит nekefer

Повідомлень: 978 З нами з: 24.10.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 118 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1973197419751976 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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