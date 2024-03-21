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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1974197519761977> Додано: Чет 21 бер, 2024 14:56 Shaman написав: Дюрі-бачі написав: akurt а ліміти реальні чи тільки для того, щоб радувати очі кількістю 0. Тобто власник може піти й закупитися на всі 100k чи зняти готівку? Чи при використанні поріжуть ліміт, як частороблять в Україні? а ліміти реальні чи тільки для того, щоб радувати очі кількістю 0. Тобто власник може піти й закупитися на всі 100k чи? Чи при використанні поріжуть ліміт, як частороблять в Україні?

зняти готівку з кредитної картки - це завжди дорого коштує, хіба що в США відсотки не такі шалені, як у нас.



я гадаю в людині, яка має ліміт 1 000 000 дол дохід дозволяє обслуговувати цей борг. й звісно, що на поточне життя цієї суми біль ніж достатньо зняти готівку з кредитної картки - це завжди дорого коштує, хіба що в США відсотки не такі шалені, як у нас.я гадаю в людині, яка має ліміт 1 000 000 дол дохід дозволяє обслуговувати цей борг. й звісно, що на поточне життя цієї суми біль ніж достатньо

это заблуждение, % по карте в США плюс минус 30%, это прямо пишут в договорах, хотя не всем это интересно

автокредиты тоже дорогие, тут даже разводят, по договору кредит под 5%, а по факту с учетом отката дилеру и страховкой выходит 20%

дешевая только ипотека, была пару лет назад

наличку тоже гоняют, берут с карты А и погашают кредит на карте Б чтобы не нарушать кредитную историю

что касается лимитов, то чем меньше кредита выбирает заемщик тем менее рискованным он считается, тобто если из ляма берешь 100к это норм, но если возьмешь 500к хана твоей истории, поэтому они хоть хвастаются лимитами но не берут их это заблуждение, % по карте в США плюс минус 30%, это прямо пишут в договорах, хотя не всем это интересноавтокредиты тоже дорогие, тут даже разводят, по договору кредит под 5%, а по факту с учетом отката дилеру и страховкой выходит 20%дешевая только ипотека, была пару лет назадналичку тоже гоняют, берут с карты А и погашают кредит на карте Б чтобы не нарушать кредитную историючто касается лимитов, то чем меньше кредита выбирает заемщик тем менее рискованным он считается, тобто если из ляма берешь 100к это норм, но если возьмешь 500к хана твоей истории, поэтому они хоть хвастаются лимитами но не берут их Востаннє редагувалось nekefer в Чет 21 бер, 2024 14:59, всього редагувалось 1 раз. nekefer

Повідомлень: 980 З нами з: 24.10.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 118 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 бер, 2024 14:57 Faceless написав: Дюрі-бачі написав: akurt а ліміти реальні чи тільки для того, щоб радувати очі кількістю 0. Тобто власник може піти й закупитися на всі 100k чи зняти готівку? Чи при використанні поріжуть ліміт, як частороблять в Україні? Де це вам в Україні при використанні зрізали ліміт? Мав не один десяток карток з лімітами за останні більше ніж 10 років і ніколи такого не траплялося Де це вам в Україні при використанні зрізали ліміт? Мав не один десяток карток з лімітами за останні більше ніж 10 років і ніколи такого не траплялося

Резать при расходовании не резали. Хотя полностью никогда не выбирал. Не люблю иметь долги и помнить, что надо своевременно погасить.

Зато возрастные ограничения сильные.

Сейчас уж не помню в каком возрасте Приват мне порезал лимит в 60 или в 65. До 3 тысяч. Именно их-за возраста. При том, что тогда у меня были приличные депозиты в том же Привате, значительно превышавшие все лимиты, которые были до того. Ну и как-то поинтересовался возможностью взять кредит на авто лет в 67. В 2 банках. Не-а, старикам у нас не дают. Резать при расходовании не резали. Хотя полностью никогда не выбирал. Не люблю иметь долги и помнить, что надо своевременно погасить.Зато возрастные ограничения сильные.Сейчас уж не помню в каком возрасте Приват мне порезал лимит в 60 или в 65. До 3 тысяч. Именно их-за возраста. При том, что тогда у меня были приличные депозиты в том же Привате, значительно превышавшие все лимиты, которые были до того. Ну и как-то поинтересовался возможностью взять кредит на авто лет в 67. В 2 банках. Не-а, старикам у нас не дают. ЛАД 2 Повідомлень: 28508 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5277 раз. Подякували: 4857 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 бер, 2024 15:01 Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Faceless написав: Дюрі-бачі написав: akurt а ліміти реальні чи тільки для того, щоб радувати очі кількістю 0. Тобто власник може піти й закупитися на всі 100k чи зняти готівку? Чи при використанні поріжуть ліміт, як частороблять в Україні? Де це вам в Україні при використанні зрізали ліміт? Мав не один десяток карток з лімітами за останні більше ніж 10 років і ніколи такого не траплялося Де це вам в Україні при використанні зрізали ліміт? Мав не один десяток карток з лімітами за останні більше ніж 10 років і ніколи такого не траплялося

Резать при расходовании не резали. Хотя полностью никогда не выбирал. Не люблю иметь долги и помнить, что надо своевременно погасить.

Зато возрастные ограничения сильные.

Сейчас уж не помню в каком возрасте Приват мне порезал лимит в 60 или в 65. До 3 тысяч. Именно их-за возраста. При том, что тогда у меня были приличные депозиты в том же Привате, значительно превышавшие все лимиты, которые были до того. Ну и как-то поинтересовался возможностью взять кредит на авто лет в 67. В 2 банках. Не-а, старикам у нас не дают. Резать при расходовании не резали. Хотя полностью никогда не выбирал. Не люблю иметь долги и помнить, что надо своевременно погасить.Зато возрастные ограничения сильные.Сейчас уж не помню в каком возрасте Приват мне порезал лимит в 60 или в 65. До 3 тысяч. Именно их-за возраста. При том, что тогда у меня были приличные депозиты в том же Привате, значительно превышавшие все лимиты, которые были до того. Ну и как-то поинтересовался возможностью взять кредит на авто лет в 67. В 2 банках. Не-а, старикам у нас не дают.

Може і не через вік. Мені Приват в 2020 здається порізав до 2000 грн. І я якби не пенсіонер. А матері не зрізали.

Хоча дійсно, оформити кредит після 65, а то й після 60, в нас майже неможливо. Це питання сухої статистики Може і не через вік. Мені Приват в 2020 здається порізав до 2000 грн. І я якби не пенсіонер. А матері не зрізали.Хоча дійсно, оформити кредит після 65, а то й після 60, в нас майже неможливо. Це питання сухої статистики Faceless

Модератор Повідомлень: 34671 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1441 раз. Подякували: 7959 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 бер, 2024 15:09 Re: Еміграція, заробітчанство по общему правилу кредитного рейтинга заемщика физика (я думаю в любой стране плюс минус):

если есть лимит кредитный лимит 100, то

- лучше не использовать более 30, а в идеале до 10

- лучше чтобы каждую отчетную дату/месяц иметь минус на балансе, т.е. задействовать кредитные деньги, но без просрочек понятно

- лучше иметь разные типы кредитов, не только карту, но плюс рассрочку, оплату частями

- лучше не закрывать кредиты досрочно и вообще брать на максимальны срок

- лучше не открывать новые кредиты чаще раза в год, если выбираете авто или ипотеку и подаете заявки в несколько банков нужно это делать в максимально сжатые сроки, чтобы ВСЕ заявки прошли как одина заявка на кредит nekefer

Повідомлень: 980 З нами з: 24.10.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 118 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 бер, 2024 15:55 nekefer написав: rjkz написав: Да, везде и за все платится кредиткой.

И я так делаю.

Наличные с собой не таскаю (небольшую сумму), дебитовую карту - тем более. Да, везде и за все платится кредиткой.И я так делаю.Наличные с собой не таскаю (небольшую сумму), дебитовую карту - тем более.

а можно здесь подробнее?

в чем преимущество кредитной карты перед дебетовой?

мне почему-то казалось единственная разница это кешбек, например монобанк за кредитные деньги дает 0,75% а за свои деньги больше, 1-2-5%

т.е. товары с высоким кешбеком НАМНОГО выгоднее брать за свои деньги а можно здесь подробнее?в чем преимущество кредитной карты перед дебетовой?мне почему-то казалось единственная разница это кешбек, например монобанк за кредитные деньги дает 0,75% а за свои деньги больше, 1-2-5%т.е. товары с высоким кешбеком НАМНОГО выгоднее брать за свои деньги



Уже много раз тут расписывал:

1. Безопасность, так как это не свои деньги, а банка.

2. По дебетовой нет кэшбека.

3. Нравится или нет, но тут нужен кредитскор, а его дебетовой не набьешь.

Основное - 1п. Таскать с собой дебитовую, которая дает доступ ко всем деньгам, а это обычно далеко не "1000 долларов, которой нет у 50% американцев"(с) - безумие Уже много раз тут расписывал:1. Безопасность, так как это не свои деньги, а банка.2. По дебетовой нет кэшбека.3. Нравится или нет, но тут нужен кредитскор, а его дебетовой не набьешь.Основное - 1п. Таскать с собой дебитовую, которая дает доступ ко всем деньгам, а это обычно далеко не "1000 долларов, которой нет у 50% американцев"(с) - безумие Востаннє редагувалось rjkz в Чет 21 бер, 2024 16:37, всього редагувалось 1 раз. rjkz

Повідомлень: 16350 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8262 раз. Подякували: 5125 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 бер, 2024 15:58 Faceless та буквально минулого тижня мамі зрізали з 100k до 45 k після оплати в лікарні на 44k.

В мене схожа ситуація була в лютому 22. Після покупки в оплату частинами техніки на 23k і 40k зменшили ліміт з 75k до 64k.... Дюрі-бачі

Повідомлень: 2562 З нами з: 29.07.22 Подякував: 471 раз. Подякували: 356 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 бер, 2024 16:07 rjkz написав:

Уже много раз тут расписывал:

1. Безопасность, так как это не свои деньги, а банка.

2. По дебетовой нет кэшбека.

3. Нравится или нет, но тут нужен кредитскор, а его дебетовой не набьешь.

Основное - 1п. Таскать с собой дебитовую, которая дает доступ ко всем деньгам, а это обычно далеко не "1000 долларов, которой нет у 50% американцев"(с). Уже много раз тут расписывал:1. Безопасность, так как это не свои деньги, а банка.2. По дебетовой нет кэшбека.3. Нравится или нет, но тут нужен кредитскор, а его дебетовой не набьешь.Основное - 1п. Таскать с собой дебитовую, которая дает доступ ко всем деньгам, а это обычно далеко не "1000 долларов, которой нет у 50% американцев"(с).

ясно где-то не увидел наверное, для Украины неактуально

тут совсем наоборот. На дебетовую переводишь сколько хочешь (все деньги на одной карте хранить даже както глупо) и в большинстве случаешь больше чем есть на балансе не потеряешь.

а вот про кредитной... в Украине это таки деньги клиента, как многократно пишут в интернетах снимут жулики весь лимит 100к, а клиент потом еще платит кредитный % банку

и кешбек разный, но по кредитным меньше ясно где-то не увидел наверное, для Украины неактуальнотут совсем наоборот. На дебетовую переводишь сколько хочешь (все деньги на одной карте хранить даже както глупо) и в большинстве случаешь больше чем есть на балансе не потеряешь.а вот про кредитной... в Украине это таки деньги клиента, как многократно пишут в интернетах снимут жулики весь лимит 100к, а клиент потом еще платит кредитный % банкуи кешбек разный, но по кредитным меньше nekefer

Повідомлень: 980 З нами з: 24.10.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 118 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 бер, 2024 16:09 Дюрі-бачі написав: Faceless та буквально минулого тижня мамі зрізали з 100k до 45 k після оплати в лікарні на 44k

В мене схожа ситуація була в лютому 22. Після покупки в оплату частинами техніки на 23k і 40k зменшили ліміт з 75k до 64k.... та буквально минулого тижня мамі зрізали з 100k до 45 k після оплати в лікарні на 44kВ мене схожа ситуація була в лютому 22. Після покупки в оплату частинами техніки на 23k і 40k зменшили ліміт з 75k до 64k....

Ну так перепрошую, я б щодо лютого 2022 робив виключення.

В мене за весь час зрізали тільки Приват (давно, з незрозумілих причин, мабуть, бо майже не користувався - і я врешті там всі рахунки закрив), і в лютому 2022 всі банки окрім Моно, без всіляких великих покупок, просто отак майже синхронно. Ну тут можна їх зрозуміти. Моно тоді хоч ліміт не зняв але певний час можна було оплатити тільки своїми. А от Сенс/Альфа зробив гуманніше до клієнтів, ліміти зрізав, але трохи залишив, і картками можна було оплатити завжди. Ну так перепрошую, я б щодо лютого 2022 робив виключення.В мене за весь час зрізали тільки Приват (давно, з незрозумілих причин, мабуть, бо майже не користувався - і я врешті там всі рахунки закрив), і в лютому 2022 всі банки окрім Моно, без всіляких великих покупок, просто отак майже синхронно. Ну тут можна їх зрозуміти. Моно тоді хоч ліміт не зняв але певний час можна було оплатити тільки своїми. А от Сенс/Альфа зробив гуманніше до клієнтів, ліміти зрізав, але трохи залишив, і картками можна було оплатити завжди. Faceless

Модератор Повідомлень: 34671 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1441 раз. Подякували: 7959 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 бер, 2024 16:14 Re: Еміграція, заробітчанство Райффайзен заморозив всім 25.02.2022, але вже в травні чи в червні все розморозив в повному обсязі. airmax78 Повідомлень: 42818 З нами з: 25.10.12 Подякував: 971 раз. Подякували: 5284 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 бер, 2024 16:21 nekefer написав: akurt написав: nekefer написав: а можно здесь подробнее?

в чем преимущество кредитной карты перед дебетовой?

а можно здесь подробнее?в чем преимущество кредитной карты перед дебетовой?



В мене були від Bank of America 2 картки: дебетова та кредитна.

Залишив тільки кредитну.

Ніякої користі від того, що людина користується дебетовою карткою НЕМАЄ:

- по-перше, на попередній сторінці я навів фразу нашого українця щодо сплати своїми грошима або готівкою, а не кредитною карткою або за рахунок кредиту: "Тут так не принято".

- по-друге, за обслуговування дебетової картки треба платити гроші - то для банка якийсь клопіт. Можна не платити, якщо тримати на saving account не менше 500 доларів. Тобто за цією цифрою треба слідкувати - прогавив - заплатиш 25 доларів. Навіщо той клопіт?

- по-третє - і це найважче зрозуміти нашим людям: якщо ти користуєшся кредитною карткою або кредитом від банку, ти підвищуєш свій кредитний рейтинг (бажано вище за 700 умовних одиниць). Це саме важливе для людини в США, ця цифра говориить про те, що ти: порядна, чесна, працьовита та сумлінна людина. Можете скільки завгодно розказувати про себе такі приємні слоова, але дивляться на твій кредитний рейтинг: жалюгідні 300 умовних балів - і з тобою ніхто не буде мати справу. Бачите, як все просто...

- я питав у наших українців, які ліміти в них по кредитних картках. Сам здивувався цифрам.

Тільки для Вас, по секрету:

1 000 000 доларів США. Не жартую.

Звісно, не у всіх.

Є і всього 50 000 доларів.



P.S. Не впевнений, що за дебетовою картою є кешбек.

За кредитною - від 3% при розрахунках за межами США (при купівлі в магазинах - 1%) до 20% при бронюванні готелів. В мене були від Bank of America 2 картки: дебетова та кредитна.Залишив тільки кредитну.Ніякої користі від того, що людина користується дебетовою карткою НЕМАЄ:- по-перше, на попередній сторінці я навів фразу нашого українця щодо сплати своїми грошима або готівкою, а не кредитною карткою або за рахунок кредиту: "Тут так не принято".- по-друге, за обслуговування дебетової картки треба платити гроші - то для банка якийсь клопіт. Можна не платити, якщо тримати на saving account не менше 500 доларів. Тобто за цією цифрою треба слідкувати - прогавив - заплатиш 25 доларів. Навіщо той клопіт?- по-третє - і це найважче зрозуміти нашим людям: якщо ти користуєшся кредитною карткою або кредитом від банку, ти підвищуєш свій кредитний рейтинг (бажано вище за 700 умовних одиниць). Це саме важливе для людини в США, ця цифра говориить про те, щоМожете скільки завгодно розказувати про себе такі приємні слоова, але дивляться на твій кредитний рейтинг: жалюгідні 300 умовних балів -Бачите, як все просто...- я питав у наших українців, які ліміти в них по кредитних картках. Сам здивувався цифрам.Тільки для Вас, по секрету:1 000 000 доларів США. Не жартую.Звісно, не у всіх.Є і всього 50 000 доларів.Не впевнений, що за дебетовою картою є кешбек.За кредитною - від 3% при розрахунках за межами США (при купівлі в магазинах - 1%) до 20% при бронюванні готелів.

да, кредит замена рабства, феодала и товарища комиссара одновременно

никто так не принуждает к труду как кредит да, кредит замена рабства, феодала и товарища комиссара одновременноникто так не принуждает к труду как кредит



Вы живете в другой реальности, когда пользование кредитом=своих денег нет.

Тут не так. Никто в здравом уме не таскает с собой чемодан денег (дебеткард).

Носят секьюритизированные чужие деньги (кредитка), с которыми если что-то случится - это проблемы банка. Если при расчете онлайн, исчезнут деньги - это проблемы банка.

И это ничего не стоит в льготный период (до 55 дней) и еще и приносит кэшбек. Вы живете в другой реальности, когда пользование кредитом=своих денег нет.Тут не так. Никто в здравом уме не таскает с собой чемодан денег (дебеткард).Носят секьюритизированные чужие деньги (кредитка), с которыми если что-то случится - это проблемы банка. Если при расчете онлайн, исчезнут деньги - это проблемы банка.И это ничего не стоит в льготный период (до 55 дней) и еще и приносит кэшбек. rjkz

Повідомлень: 16350 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8262 раз. Подякували: 5125 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1974197519761977> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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