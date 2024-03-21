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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1974197519761977
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 16:26

  Дюрі-бачі написав:akurt а ліміти реальні чи тільки для того, щоб радувати очі кількістю 0. Тобто власник може піти й закупитися на всі 100k чи зняти готівку? Чи при використанні поріжуть ліміт, як частороблять в Україні?


Желательно не вылазить за 30% лимита.
Но они доступны в полном объеме.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 16:33

  ЛАД написав:
  rjkz написав:
  ЛАД написав:Сейчас занимался делами, а по ТВ крутился какой-то фильм "Красота по-американски" 1999 года.
Сцена - ругается мать с дочкой-старшекласницей (?). Понравилась фраза: "Неблагодарная! В твоём возрасте я жила в 2-квартирном (!) доме, потому что у нас не было денег на отдельный".


Дело в том, что дуплексы, триплексы, форплексы и другие мультифэмэли дома - редкость в дорогих и благополучных локациях (за исключением может НЙ).
Обычно, обеспеченные люди стремятся жить в синглфэмэли.
У меня была мыслЯ в одном городке купить с FHA loan форплекс и сдавать в аренду 3 юнита, а в четвертом жить, но таких не существует.
То есть, то, что Вы написали, говорит о том, что жили в не очень хорошем месте.

Возможно.
С другой стороны, фильм 1999 года - достаточно старый.
Тогда тоже так было?


Скорей всего да, так как большинство недвижимости - старый фонд.
А городке, про который я писал, знакомые живут с 2001 года, когда купили там дом.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 16:34

  rjkz написав:
  flyman написав:
  nekefer написав:есть статистика, имеется в виду не сбережения, а остаток на банковском счете, типа 30% банковских счетов имеет баланс менее 500 дол и еще 20% от 500 до 1000. Какое финансовое положение владельца не изучалось
общем манипуляции, "две или три недели или года" не важно, важно что "половина американцев не имеет даже 1000дол" :wink:

а потімі ці люди, які живуть від чека до чека, виходять на пенсію мільйонерами, ага-ага


Смешно, конечно, но и такие есть.
Как это работает?
Получает, например, человек зп и по настройкам все "лишние" деньги закидывает на 401К, IRA и тп.
Таким образом, они минимизируют свои налоги. Абсолютно законно.
В момент выхода на пенсию, они получают доступ к этим деньгам и это вполне могут быть миллион и более.

на пенсійних рахунках теж не мають
flyman
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  #<1 ... 1974197519761977
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