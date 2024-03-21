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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1974197519761977
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 16:26

  Дюрі-бачі написав:akurt а ліміти реальні чи тільки для того, щоб радувати очі кількістю 0. Тобто власник може піти й закупитися на всі 100k чи зняти готівку? Чи при використанні поріжуть ліміт, як частороблять в Україні?


Желательно не вылазить за 30% лимита.
Но они доступны в полном объеме.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 16:33

  ЛАД написав:
  rjkz написав:
  ЛАД написав:Сейчас занимался делами, а по ТВ крутился какой-то фильм "Красота по-американски" 1999 года.
Сцена - ругается мать с дочкой-старшекласницей (?). Понравилась фраза: "Неблагодарная! В твоём возрасте я жила в 2-квартирном (!) доме, потому что у нас не было денег на отдельный".


Дело в том, что дуплексы, триплексы, форплексы и другие мультифэмэли дома - редкость в дорогих и благополучных локациях (за исключением может НЙ).
Обычно, обеспеченные люди стремятся жить в синглфэмэли.
У меня была мыслЯ в одном городке купить с FHA loan форплекс и сдавать в аренду 3 юнита, а в четвертом жить, но таких не существует.
То есть, то, что Вы написали, говорит о том, что жили в не очень хорошем месте.

Возможно.
С другой стороны, фильм 1999 года - достаточно старый.
Тогда тоже так было?


Скорей всего да, так как большинство недвижимости - старый фонд.
А городке, про который я писал, знакомые живут с 2001 года, когда купили там дом.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 16:34

  rjkz написав:
  flyman написав:
  nekefer написав:есть статистика, имеется в виду не сбережения, а остаток на банковском счете, типа 30% банковских счетов имеет баланс менее 500 дол и еще 20% от 500 до 1000. Какое финансовое положение владельца не изучалось
общем манипуляции, "две или три недели или года" не важно, важно что "половина американцев не имеет даже 1000дол" :wink:

а потімі ці люди, які живуть від чека до чека, виходять на пенсію мільйонерами, ага-ага


Смешно, конечно, но и такие есть.
Как это работает?
Получает, например, человек зп и по настройкам все "лишние" деньги закидывает на 401К, IRA и тп.
Таким образом, они минимизируют свои налоги. Абсолютно законно.
В момент выхода на пенсию, они получают доступ к этим деньгам и это вполне могут быть миллион и более.

на пенсійних рахунках теж не мають
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 16:48

  Faceless написав:.........
Може і не через вік. Мені Приват в 2020 здається порізав до 2000 грн. І я якби не пенсіонер. А матері не зрізали.
Хоча дійсно, оформити кредит після 65, а то й після 60, в нас майже неможливо. Це питання сухої статистики

Може і не через вік.
Но объяснили именно так.
Кстати, Моно тоже порезал, правда, не так сильно - со 100 до 10 тыс. И сделал это уже во время войны.
А Приват примерно как Вам - до 3000. Посмеялся. На кой чёрт мне такая сумма кредита.
Кстати, оплата частями мне тоже недоступна.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 17:38

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:Ну так перепрошую, я б щодо лютого 2022 робив виключення.

Я про обрізання за кілька днів до 24.02.2022. Я тут писав тільки про обрізання ліміту, які відбулись в день покупки.

Та і в колег чув, що типова історія коли кредиткою довго не користувався, а потім тратиш значну суму, то ліміти ріжуть...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 21 бер, 2024 17:50, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 17:45

ХЗ. Мені наоборот Приват автоматично збільшив кредит з 20 до 60.Навіть змушений зменшувати його назад в додатку.
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 17:49

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Желательно не вылазить за 30% лимита.
Но они доступны в полном объеме.

А якщо вилізти, то кредитний рейтинг понизять і ліміти поріжуть?
Це як спідометр, на якому є 300 км/год, але ти на них можеш тільки дивитися...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 18:15

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:Ну так перепрошую, я б щодо лютого 2022 робив виключення.

Я про обрізання за кілька днів до 24.02.2022. Я тут писав тільки про обрізання ліміту, які відбулись в день покупки.

Та і в колег чув, що типова історія коли кредиткою довго не користувався, а потім тратиш значну суму, то ліміти ріжуть...
Можу сказати, що ні в мене ні в жодного зі знайомих подібного не траплялося.
Якщо за кредиткою починається нетипова активність, то в банку можуть заблокувати за підозрою фроду; може і ліміт могли зменшити з таких міркувань, типу зменшити потенційні втрати, якщо це дійсно фрод. Але все одно дивно.
Faceless
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