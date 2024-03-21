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#<1 ... 1975197619771978> Додано: Чет 21 бер, 2024 16:26 Дюрі-бачі написав: akurt а ліміти реальні чи тільки для того, щоб радувати очі кількістю 0. Тобто власник може піти й закупитися на всі 100k чи зняти готівку? Чи при використанні поріжуть ліміт, як частороблять в Україні? а ліміти реальні чи тільки для того, щоб радувати очі кількістю 0. Тобто власник може піти й закупитися на всі 100k чи зняти готівку? Чи при використанні поріжуть ліміт, як частороблять в Україні?



Желательно не вылазить за 30% лимита.

Но они доступны в полном объеме. Желательно не вылазить за 30% лимита.Но они доступны в полном объеме. rjkz

Повідомлень: 16350 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8262 раз. Подякували: 5125 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 бер, 2024 16:33 ЛАД написав: rjkz написав: ЛАД написав: Сейчас занимался делами, а по ТВ крутился какой-то фильм "Красота по-американски" 1999 года.

Сцена - ругается мать с дочкой-старшекласницей (?). Понравилась фраза: "Неблагодарная! В твоём возрасте я жила в 2-квартирном (!) доме, потому что у нас не было денег на отдельный". Сейчас занимался делами, а по ТВ крутился какой-то фильм "Красота по-американски" 1999 года.Сцена - ругается мать с дочкой-старшекласницей (?). Понравилась фраза: "Неблагодарная! В твоём возрасте я жила в 2-квартирном (!) доме, потому что у нас не было денег на отдельный".



Дело в том, что дуплексы, триплексы, форплексы и другие мультифэмэли дома - редкость в дорогих и благополучных локациях (за исключением может НЙ).

Обычно, обеспеченные люди стремятся жить в синглфэмэли.

У меня была мыслЯ в одном городке купить с FHA loan форплекс и сдавать в аренду 3 юнита, а в четвертом жить, но таких не существует.

То есть, то, что Вы написали, говорит о том, что жили в не очень хорошем месте. Дело в том, что дуплексы, триплексы, форплексы и другие мультифэмэли дома - редкость в дорогих и благополучных локациях (за исключением может НЙ).Обычно, обеспеченные люди стремятся жить в синглфэмэли.У меня была мыслЯ в одном городке купить с FHA loan форплекс и сдавать в аренду 3 юнита, а в четвертом жить, но таких не существует.То есть, то, что Вы написали, говорит о том, что жили в не очень хорошем месте.

Возможно.

С другой стороны, фильм 1999 года - достаточно старый.

Тогда тоже так было? Возможно.С другой стороны, фильм 1999 года - достаточно старый.Тогда тоже так было?



Скорей всего да, так как большинство недвижимости - старый фонд.

А городке, про который я писал, знакомые живут с 2001 года, когда купили там дом. Скорей всего да, так как большинство недвижимости - старый фонд.А городке, про который я писал, знакомые живут с 2001 года, когда купили там дом. rjkz

Повідомлень: 16350 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8262 раз. Подякували: 5125 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 бер, 2024 16:34 rjkz написав: flyman написав: nekefer написав: есть статистика, имеется в виду не сбережения, а остаток на банковском счете, типа 30% банковских счетов имеет баланс менее 500 дол и еще 20% от 500 до 1000. Какое финансовое положение владельца не изучалось

общем манипуляции, "две или три недели или года" не важно, важно что "половина американцев не имеет даже 1000дол" есть статистика, имеется в виду не сбережения, а остаток на банковском счете, типа 30% банковских счетов имеет баланс менее 500 дол и еще 20% от 500 до 1000. Какое финансовое положение владельца не изучалосьобщем манипуляции, "две или три недели или года" не важно, важно что "половина американцев не имеет даже 1000дол"

а потімі ці люди, які живуть від чека до чека, виходять на пенсію мільйонерами, ага-ага а потімі ці люди, які живуть від чека до чека, виходять на пенсію мільйонерами, ага-ага



Смешно, конечно, но и такие есть.

Как это работает?

Получает, например, человек зп и по настройкам все "лишние" деньги закидывает на 401К, IRA и тп.

Таким образом, они минимизируют свои налоги. Абсолютно законно.

В момент выхода на пенсию, они получают доступ к этим деньгам и это вполне могут быть миллион и более. Смешно, конечно, но и такие есть.Как это работает?Получает, например, человек зп и по настройкам все "лишние" деньги закидывает на 401К, IRA и тп.Таким образом, они минимизируют свои налоги. Абсолютно законно.В момент выхода на пенсию, они получают доступ к этим деньгам и это вполне могут быть миллион и более.

на пенсійних рахунках теж не мають

на пенсійних рахунках теж не мають flyman

Заблокований Повідомлень: 34327 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1579 раз. Подякували: 2755 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 бер, 2024 16:48 Faceless написав: .........

Може і не через вік. Мені Приват в 2020 здається порізав до 2000 грн. І я якби не пенсіонер. А матері не зрізали.

Хоча дійсно, оформити кредит після 65, а то й після 60, в нас майже неможливо. Це питання сухої статистики .........Може і не через вік. Мені Приват в 2020 здається порізав до 2000 грн. І я якби не пенсіонер. А матері не зрізали.Хоча дійсно, оформити кредит після 65, а то й після 60, в нас майже неможливо. Це питання сухої статистики

Може і не через вік.

Но объяснили именно так.

Кстати, Моно тоже порезал, правда, не так сильно - со 100 до 10 тыс. И сделал это уже во время войны.

А Приват примерно как Вам - до 3000. Посмеялся. На кой чёрт мне такая сумма кредита.

Кстати, оплата частями мне тоже недоступна. Може і не через вік.Но объяснили именно так.Кстати, Моно тоже порезал, правда, не так сильно - со 100 до 10 тыс. И сделал это уже во время войны.А Приват примерно как Вам - до 3000. Посмеялся. На кой чёрт мне такая сумма кредита.Кстати, оплата частями мне тоже недоступна. ЛАД 2 Повідомлень: 28522 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5277 раз. Подякували: 4857 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 бер, 2024 17:38 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: Ну так перепрошую, я б щодо лютого 2022 робив виключення. Ну так перепрошую, я б щодо лютого 2022 робив виключення.

Я про обрізання за кілька днів до 24.02.2022. Я тут писав тільки про обрізання ліміту, які відбулись в день покупки.



Та і в колег чув, що типова історія коли кредиткою довго не користувався, а потім тратиш значну суму, то ліміти ріжуть... Я про обрізання за кілька днів до 24.02.2022. Я тут писав тільки про обрізання ліміту, які відбулись в день покупки.Та і в колег чув, що типова історія коли кредиткою довго не користувався, а потім тратиш значну суму, то ліміти ріжуть... Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 21 бер, 2024 17:50, всього редагувалось 2 разів. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2566 З нами з: 29.07.22 Подякував: 471 раз. Подякували: 356 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 бер, 2024 17:45 ХЗ. Мені наоборот Приват автоматично збільшив кредит з 20 до 60.Навіть змушений зменшувати його назад в додатку. Bolt Повідомлень: 2807 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 205 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 бер, 2024 17:49 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Желательно не вылазить за 30% лимита.

Но они доступны в полном объеме. Желательно не вылазить за 30% лимита.Но они доступны в полном объеме.

А якщо вилізти, то кредитний рейтинг понизять і ліміти поріжуть?

Це як спідометр, на якому є 300 км/год, але ти на них можеш тільки дивитися... А якщо вилізти, то кредитний рейтинг понизять і ліміти поріжуть?Це як спідометр, на якому є 300 км/год, але ти на них можеш тільки дивитися... Дюрі-бачі

Повідомлень: 2566 З нами з: 29.07.22 Подякував: 471 раз. Подякували: 356 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 бер, 2024 18:15 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: Faceless написав: Ну так перепрошую, я б щодо лютого 2022 робив виключення. Ну так перепрошую, я б щодо лютого 2022 робив виключення.

Я про обрізання за кілька днів до 24.02.2022. Я тут писав тільки про обрізання ліміту, які відбулись в день покупки.



Та і в колег чув, що типова історія коли кредиткою довго не користувався, а потім тратиш значну суму, то ліміти ріжуть... Я про обрізання за кілька днів до 24.02.2022. Я тут писав тільки про обрізання ліміту, які відбулись в день покупки.Та і в колег чув, що типова історія коли кредиткою довго не користувався, а потім тратиш значну суму, то ліміти ріжуть... Можу сказати, що ні в мене ні в жодного зі знайомих подібного не траплялося.

Якщо за кредиткою починається нетипова активність, то в банку можуть заблокувати за підозрою фроду; може і ліміт могли зменшити з таких міркувань, типу зменшити потенційні втрати, якщо це дійсно фрод. Але все одно дивно. Можу сказати, що ні в мене ні в жодного зі знайомих подібного не траплялося.Якщо за кредиткою починається нетипова активність, то в банку можуть заблокувати за підозрою фроду; може і ліміт могли зменшити з таких міркувань, типу зменшити потенційні втрати, якщо це дійсно фрод. Але все одно дивно. Faceless

Модератор Повідомлень: 34673 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1441 раз. Подякували: 7959 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 бер, 2024 18:21 rjkz написав: nekefer написав: да, кредит замена рабства, феодала и товарища комиссара одновременно

никто так не принуждает к труду как кредит да, кредит замена рабства, феодала и товарища комиссара одновременноникто так не принуждает к труду как кредит



Вы живете в другой реальности, когда пользование кредитом=своих денег нет.

Тут не так. Никто в здравом уме не таскает с собой чемодан денег (дебеткард).

Носят секьюритизированные чужие деньги (кредитка), с которыми если что-то случится - это проблемы банка. Если при расчете онлайн, исчезнут деньги - это проблемы банка.

И это ничего не стоит в льготный период (до 55 дней) и еще и приносит кэшбек. Вы живете в другой реальности, когда пользование кредитом=своих денег нет.Тут не так. Никто в здравом уме не таскает с собой чемодан денег (дебеткард).Носят секьюритизированные чужие деньги (кредитка), с которыми если что-то случится - это проблемы банка. Если при расчете онлайн, исчезнут деньги - это проблемы банка.И это ничего не стоит в льготный период (до 55 дней) и еще и приносит кэшбек.

кредит - это долг

заемщик должен

очень трудно объяснять почему человек должен работать, в наше время люди не голодают, не мерзнут, в основном. Очень многим этого достаточно и очень сложно их заставить работать больше и эффективнее. В итоге, если в стране мало кредитов и нет диктатуры то никто никому ничего не должен.

как их заставить работать? В разные периоды человечества должны были родине, феодалу или просто по воле бога. Это не очень хорошо работало.

кредит это не просто деньги

не зря, например, сказали - не берите в долг у МВФ и мафии

и еще хотите заставить сотрудников работать лучше чужими руками? дайте им кредит, назовите бенефитом "для лучших", или профинансируйте им льготную ставку по банковскому кредиту (т.е. банк дает под 10%, 8 платите вы, а 2% остается работник), пусть пашут без вас они кредит не вытянут, их банк уничтожит кредит - это долгзаемщикочень трудно объяснять почему человек должен работать, в наше время люди не голодают, не мерзнут, в основном. Очень многим этого достаточно и очень сложно их заставить работать больше и эффективнее. В итоге, если в стране мало кредитов и нет диктатуры то никто никому ничего не должен.как их заставить работать? В разные периоды человечества должны были родине, феодалу или просто по воле бога. Это не очень хорошо работало.кредит это не просто деньгине зря, например, сказали - не берите в долг у МВФ и мафиии еще хотите заставить сотрудников работать лучше чужими руками? дайте им кредит, назовите бенефитом "для лучших", или профинансируйте им льготную ставку по банковскому кредиту (т.е. банк дает под 10%, 8 платите вы, а 2% остается работник), пусть пашутбез вас они кредит не вытянут, их банк уничтожит nekefer

Повідомлень: 981 З нами з: 24.10.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 118 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 бер, 2024 18:40 Re: Еміграція, заробітчанство nekefer написав: rjkz написав: nekefer написав: да, кредит замена рабства, феодала и товарища комиссара одновременно

никто так не принуждает к труду как кредит да, кредит замена рабства, феодала и товарища комиссара одновременноникто так не принуждает к труду как кредит



Вы живете в другой реальности, когда пользование кредитом=своих денег нет.

Тут не так. Никто в здравом уме не таскает с собой чемодан денег (дебеткард).

Носят секьюритизированные чужие деньги (кредитка), с которыми если что-то случится - это проблемы банка. Если при расчете онлайн, исчезнут деньги - это проблемы банка.

И это ничего не стоит в льготный период (до 55 дней) и еще и приносит кэшбек. Вы живете в другой реальности, когда пользование кредитом=своих денег нет.Тут не так. Никто в здравом уме не таскает с собой чемодан денег (дебеткард).Носят секьюритизированные чужие деньги (кредитка), с которыми если что-то случится - это проблемы банка. Если при расчете онлайн, исчезнут деньги - это проблемы банка.И это ничего не стоит в льготный период (до 55 дней) и еще и приносит кэшбек.

кредит - это долг

заемщик должен

очень трудно объяснять почему человек должен работать, в наше время люди не голодают, не мерзнут, в основном. Очень многим этого достаточно и очень сложно их заставить работать больше и эффективнее. В итоге, если в стране мало кредитов и нет диктатуры то никто никому ничего не должен.

как их заставить работать? В разные периоды человечества должны были родине, феодалу или просто по воле бога. Это не очень хорошо работало.

кредит это не просто деньги

не зря, например, сказали - не берите в долг у МВФ и мафии

и еще хотите заставить сотрудников работать лучше чужими руками? дайте им кредит, назовите бенефитом "для лучших", или профинансируйте им льготную ставку по банковскому кредиту (т.е. банк дает под 10%, 8 платите вы, а 2% остается работник), пусть пашут без вас они кредит не вытянут, их банк уничтожит кредит - это долгзаемщикочень трудно объяснять почему человек должен работать, в наше время люди не голодают, не мерзнут, в основном. Очень многим этого достаточно и очень сложно их заставить работать больше и эффективнее. В итоге, если в стране мало кредитов и нет диктатуры то никто никому ничего не должен.как их заставить работать? В разные периоды человечества должны были родине, феодалу или просто по воле бога. Это не очень хорошо работало.кредит это не просто деньгине зря, например, сказали - не берите в долг у МВФ и мафиии еще хотите заставить сотрудников работать лучше чужими руками? дайте им кредит, назовите бенефитом "для лучших", или профинансируйте им льготную ставку по банковскому кредиту (т.е. банк дает под 10%, 8 платите вы, а 2% остается работник), пусть пашутбез вас они кредит не вытянут, их банк уничтожит Все не так.

Ви повторюєте якісь дурнуваті теорії дурнуватих конспірологів.

Наявність кредитів не обов'язково означає, що людина в боргах (по загальному балансу). Все не так.Ви повторюєте якісь дурнуваті теорії дурнуватих конспірологів.Наявність кредитів не обов'язково означає, що людина в боргах (по загальному балансу). Faceless

Модератор Повідомлень: 34673 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1441 раз. Подякували: 7959 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1975197619771978> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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