|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 бер, 2024 16:26
Дюрі-бачі написав:akurt
а ліміти реальні чи тільки для того, щоб радувати очі кількістю 0. Тобто власник може піти й закупитися на всі 100k чи зняти готівку? Чи при використанні поріжуть ліміт, як частороблять в Україні?
Желательно не вылазить за 30% лимита.
Но они доступны в полном объеме.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 16350
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8262 раз.
- Подякували: 5125 раз.
-
- Профіль
-
3
3
3
Додано: Чет 21 бер, 2024 16:33
ЛАД написав: rjkz написав: ЛАД написав:
Сейчас занимался делами, а по ТВ крутился какой-то фильм "Красота по-американски" 1999 года.
Сцена - ругается мать с дочкой-старшекласницей (?). Понравилась фраза: "Неблагодарная! В твоём возрасте я жила в 2-квартирном (!) доме, потому что у нас не было денег на отдельный".
Дело в том, что дуплексы, триплексы, форплексы и другие мультифэмэли дома - редкость в дорогих и благополучных локациях (за исключением может НЙ).
Обычно, обеспеченные люди стремятся жить в синглфэмэли.
У меня была мыслЯ в одном городке купить с FHA loan форплекс и сдавать в аренду 3 юнита, а в четвертом жить, но таких не существует.
То есть, то, что Вы написали, говорит о том, что жили в не очень хорошем месте.
Возможно.
С другой стороны, фильм 1999 года - достаточно старый.
Тогда тоже так было?
Скорей всего да, так как большинство недвижимости - старый фонд.
А городке, про который я писал, знакомые живут с 2001 года, когда купили там дом.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 16350
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8262 раз.
- Подякували: 5125 раз.
-
- Профіль
-
3
3
3
Додано: Чет 21 бер, 2024 16:34
rjkz написав: flyman написав: nekefer написав:
есть статистика, имеется в виду не сбережения, а остаток на банковском счете, типа 30% банковских счетов имеет баланс менее 500 дол и еще 20% от 500 до 1000. Какое финансовое положение владельца не изучалось
общем манипуляции, "две или три недели или года" не важно, важно что "половина американцев не имеет даже 1000дол"
а потімі ці люди, які живуть від чека до чека, виходять на пенсію мільйонерами, ага-ага
Смешно, конечно, но и такие есть.
Как это работает?
Получает, например, человек зп и по настройкам все "лишние" деньги закидывает на 401К, IRA и тп.
Таким образом, они минимизируют свои налоги. Абсолютно законно.
В момент выхода на пенсию, они получают доступ к этим деньгам и это вполне могут быть миллион и более.
на пенсійних рахунках теж не мають
-
flyman
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 34327
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1579 раз.
- Подякували: 2755 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Чет 21 бер, 2024 16:48
Faceless написав:
.........
Може і не через вік. Мені Приват в 2020 здається порізав до 2000 грн. І я якби не пенсіонер. А матері не зрізали.
Хоча дійсно, оформити кредит після 65, а то й після 60, в нас майже неможливо. Це питання сухої статистики
Може і не через вік.
Но объяснили именно так.
Кстати, Моно тоже порезал, правда, не так сильно - со 100 до 10 тыс. И сделал это уже во время войны.
А Приват примерно как Вам - до 3000. Посмеялся. На кой чёрт мне такая сумма кредита.
Кстати, оплата частями мне тоже недоступна.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 28522
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5277 раз.
- Подякували: 4857 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Чет 21 бер, 2024 17:38
Faceless написав:
Ну так перепрошую, я б щодо лютого 2022 робив виключення.
Я про обрізання за кілька днів до 24.02.2022. Я тут писав тільки про обрізання ліміту, які відбулись в день покупки.
Та і в колег чув, що типова історія коли кредиткою довго не користувався, а потім тратиш значну суму, то ліміти ріжуть...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Чет 21 бер, 2024 17:50, всього редагувалось 2 разів.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2566
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 471 раз.
- Подякували: 356 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 бер, 2024 17:45
ХЗ. Мені наоборот Приват автоматично збільшив кредит з 20 до 60.Навіть змушений зменшувати його назад в додатку.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2807
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 205 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 бер, 2024 17:49
rjkz написав:
Желательно не вылазить за 30% лимита.
Но они доступны в полном объеме.
А якщо вилізти, то кредитний рейтинг понизять і ліміти поріжуть?
Це як спідометр, на якому є 300 км/год, але ти на них можеш тільки дивитися...
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2566
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 471 раз.
- Подякували: 356 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 бер, 2024 18:15
Дюрі-бачі написав: Faceless написав:
Ну так перепрошую, я б щодо лютого 2022 робив виключення.
Я про обрізання за кілька днів до 24.02.2022. Я тут писав тільки про обрізання ліміту, які відбулись в день покупки.
Та і в колег чув, що типова історія коли кредиткою довго не користувався, а потім тратиш значну суму, то ліміти ріжуть...
Можу сказати, що ні в мене ні в жодного зі знайомих подібного не траплялося.
Якщо за кредиткою починається нетипова активність, то в банку можуть заблокувати за підозрою фроду; може і ліміт могли зменшити з таких міркувань, типу зменшити потенційні втрати, якщо це дійсно фрод. Але все одно дивно.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 34673
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1441 раз.
- Подякували: 7959 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Чет 21 бер, 2024 18:21
rjkz написав: nekefer написав:
да, кредит замена рабства, феодала и товарища комиссара одновременно
никто так не принуждает к труду как кредит
Вы живете в другой реальности, когда пользование кредитом=своих денег нет.
Тут не так. Никто в здравом уме не таскает с собой чемодан денег (дебеткард).
Носят секьюритизированные чужие деньги (кредитка), с которыми если что-то случится - это проблемы банка. Если при расчете онлайн, исчезнут деньги - это проблемы банка.
И это ничего не стоит в льготный период (до 55 дней) и еще и приносит кэшбек.
кредит - это долг
заемщик должен
очень трудно объяснять почему человек должен работать, в наше время люди не голодают, не мерзнут, в основном. Очень многим этого достаточно и очень сложно их заставить работать больше и эффективнее. В итоге, если в стране мало кредитов и нет диктатуры то никто никому ничего не должен.
как их заставить работать? В разные периоды человечества должны были родине, феодалу или просто по воле бога. Это не очень хорошо работало.
кредит это не просто деньги
не зря, например, сказали - не берите в долг у МВФ и мафии
и еще хотите заставить сотрудников работать лучше чужими руками? дайте им кредит, назовите бенефитом "для лучших", или профинансируйте им льготную ставку по банковскому кредиту (т.е. банк дает под 10%, 8 платите вы, а 2% остается работник), пусть пашут
без вас они кредит не вытянут, их банк уничтожит
-
nekefer
-
-
- Повідомлень: 981
- З нами з: 24.10.14
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 бер, 2024 18:40
nekefer написав: rjkz написав: nekefer написав:
да, кредит замена рабства, феодала и товарища комиссара одновременно
никто так не принуждает к труду как кредит
Вы живете в другой реальности, когда пользование кредитом=своих денег нет.
Тут не так. Никто в здравом уме не таскает с собой чемодан денег (дебеткард).
Носят секьюритизированные чужие деньги (кредитка), с которыми если что-то случится - это проблемы банка. Если при расчете онлайн, исчезнут деньги - это проблемы банка.
И это ничего не стоит в льготный период (до 55 дней) и еще и приносит кэшбек.
кредит - это долг
заемщик должен
очень трудно объяснять почему человек должен работать, в наше время люди не голодают, не мерзнут, в основном. Очень многим этого достаточно и очень сложно их заставить работать больше и эффективнее. В итоге, если в стране мало кредитов и нет диктатуры то никто никому ничего не должен.
как их заставить работать? В разные периоды человечества должны были родине, феодалу или просто по воле бога. Это не очень хорошо работало.
кредит это не просто деньги
не зря, например, сказали - не берите в долг у МВФ и мафии
и еще хотите заставить сотрудников работать лучше чужими руками? дайте им кредит, назовите бенефитом "для лучших", или профинансируйте им льготную ставку по банковскому кредиту (т.е. банк дает под 10%, 8 платите вы, а 2% остается работник), пусть пашут
без вас они кредит не вытянут, их банк уничтожит
Все не так.
Ви повторюєте якісь дурнуваті теорії дурнуватих конспірологів.
Наявність кредитів не обов'язково означає, що людина в боргах (по загальному балансу).
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 34673
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1441 раз.
- Подякували: 7959 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|