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#<1 ... 1975197619771978 Додано: Чет 21 бер, 2024 19:06 Re: Еміграція, заробітчанство nekefer написав: не берите в долг у МВФ не берите в долг у МВФ

Це щось із розряду "не ходіть до лікаря, адже знайде хвороби і змусить кинути пити, палити, змусить фізкультурою займатись"...

Faceless написав: Наявність кредитів не обов'язково означає, що людина в боргах (по загальному балансу). Наявність кредитів не обов'язково означає, що людина в боргах (по загальному балансу).

Згоден. Кредити можуть бути як дуже корисним інструментом для збагачення так і квитком в рабство, все залежить від умов. Це щось із розряду "не ходіть до лікаря, адже знайде хвороби і змусить кинути пити, палити, змусить фізкультурою займатись"...Згоден. Кредити можуть бути як дуже корисним інструментом для збагачення так і квитком в рабство, все залежить від умов. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2566 З нами з: 29.07.22 Подякував: 471 раз. Подякували: 356 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 бер, 2024 19:30 Якщо скласти рейтинг застосування слів на цій гілці, то мабуть на першому місці будуть слова «рабство» та «кредитне рабство».

Підозрюю, що десь з тим зустрічалися чи зустрічаються.



Х. Х. Х.

Під час вечірньої прогулянки вздовж Середземного моря спілкувався з сусідом пана rjkz - мешкає в Брукліні.

Якось він нічого не чув про ті терміни. Мабуть воно є, але на іншому боці Земної кулі.

Спитав, який у нього статус (я думав, він має Green card), коли ні: TPS.

Статус тимчасового захисту (Temporary Protected Status (TPS)) — це тимчасовий імміграційний захист, який надається громадянам певних країн, які не можуть повернутися на батьківщину через триваючий збройний конфлікт, екологічну катастрофу чи інші небезпечні обставини, визначені Державним департаментом США. Особи, яким надано TPS, захищені від виселення зі Сполучених Штатів і їм дозволяється працювати, якщо вони отримають дозвіл на працевлаштування через TPS.

Працює. І жінка працює.

Сусіди пана rjkz… akurt

Повідомлень: 9424 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3509 раз. Подякували: 1234 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 бер, 2024 19:34 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Якщо скласти рейтинг застосування слів на цій гілці, то мабуть на першому місці будуть слова «рабство» та «кредитне рабство».

Підозрюю, що десь з тим зустрічалися чи зустрічаються. Якщо скласти рейтинг застосування слів на цій гілці, то мабуть на першому місці будуть слова «рабство» та «кредитне рабство».Підозрюю, що десь з тим зустрічалися чи зустрічаються.

Так і є. В моєму розумінні кредитне рабство - це стан, коли для людини навіть короткочасна (3-6 місяців) втрата роботи / джерела доходів спричинює неможливість виплати кредитів, або забезпечення базових потреб (житла, їжі, ...)

Тобто для життя потрібно постійно працювати Так і є. В моєму розумінні кредитне рабство - це стан, коли для людини навіть короткочасна (3-6 місяців) втрата роботи / джерела доходів спричинює неможливість виплати кредитів, або забезпечення базових потреб (житла, їжі, ...)Тобто для життя потрібно постійно працювати Дюрі-бачі

Повідомлень: 2566 З нами з: 29.07.22 Подякував: 471 раз. Подякували: 356 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1975197619771978 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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