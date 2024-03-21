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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1975197619771978
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 19:06

Re: Еміграція, заробітчанство

  nekefer написав:не берите в долг у МВФ

Це щось із розряду "не ходіть до лікаря, адже знайде хвороби і змусить кинути пити, палити, змусить фізкультурою займатись"...
  Faceless написав:Наявність кредитів не обов'язково означає, що людина в боргах (по загальному балансу).

Згоден. Кредити можуть бути як дуже корисним інструментом для збагачення так і квитком в рабство, все залежить від умов.
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 19:30

Якщо скласти рейтинг застосування слів на цій гілці, то мабуть на першому місці будуть слова «рабство» та «кредитне рабство».
Підозрюю, що десь з тим зустрічалися чи зустрічаються.

Х. Х. Х.
Під час вечірньої прогулянки вздовж Середземного моря спілкувався з сусідом пана rjkz - мешкає в Брукліні.
Якось він нічого не чув про ті терміни. Мабуть воно є, але на іншому боці Земної кулі.
Спитав, який у нього статус (я думав, він має Green card), коли ні: TPS.
Статус тимчасового захисту (Temporary Protected Status (TPS)) — це тимчасовий імміграційний захист, який надається громадянам певних країн, які не можуть повернутися на батьківщину через триваючий збройний конфлікт, екологічну катастрофу чи інші небезпечні обставини, визначені Державним департаментом США. Особи, яким надано TPS, захищені від виселення зі Сполучених Штатів і їм дозволяється працювати, якщо вони отримають дозвіл на працевлаштування через TPS.
Працює. І жінка працює.
Сусіди пана rjkz…
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 19:34

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Якщо скласти рейтинг застосування слів на цій гілці, то мабуть на першому місці будуть слова «рабство» та «кредитне рабство».
Підозрюю, що десь з тим зустрічалися чи зустрічаються.

Так і є. В моєму розумінні кредитне рабство - це стан, коли для людини навіть короткочасна (3-6 місяців) втрата роботи / джерела доходів спричинює неможливість виплати кредитів, або забезпечення базових потреб (житла, їжі, ...)
Тобто для життя потрібно постійно працювати
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