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#<1 ... 1975197619771978 Додано: Чет 21 бер, 2024 19:06 Re: Еміграція, заробітчанство nekefer написав: не берите в долг у МВФ не берите в долг у МВФ

Це щось із розряду "не ходіть до лікаря, адже знайде хвороби і змусить кинути пити, палити, змусить фізкультурою займатись"...

Faceless написав: Наявність кредитів не обов'язково означає, що людина в боргах (по загальному балансу). Наявність кредитів не обов'язково означає, що людина в боргах (по загальному балансу).

Згоден. Кредити можуть бути як дуже корисним інструментом для збагачення так і квитком в рабство, все залежить від умов. Це щось із розряду "не ходіть до лікаря, адже знайде хвороби і змусить кинути пити, палити, змусить фізкультурою займатись"...Згоден. Кредити можуть бути як дуже корисним інструментом для збагачення так і квитком в рабство, все залежить від умов. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2569 З нами з: 29.07.22 Подякував: 471 раз. Подякували: 356 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 бер, 2024 19:30 Якщо скласти рейтинг застосування слів на цій гілці, то мабуть на першому місці будуть слова «рабство» та «кредитне рабство».

Підозрюю, що десь з тим зустрічалися чи зустрічаються.



Х. Х. Х.

Під час вечірньої прогулянки вздовж Середземного моря спілкувався з сусідом пана rjkz - мешкає в Брукліні.

Якось він нічого не чув про ті терміни. Мабуть воно є, але на іншому боці Земної кулі.

Спитав, який у нього статус (я думав, він має Green card), коли ні: TPS.

Статус тимчасового захисту (Temporary Protected Status (TPS)) — це тимчасовий імміграційний захист, який надається громадянам певних країн, які не можуть повернутися на батьківщину через триваючий збройний конфлікт, екологічну катастрофу чи інші небезпечні обставини, визначені Державним департаментом США. Особи, яким надано TPS, захищені від виселення зі Сполучених Штатів і їм дозволяється працювати, якщо вони отримають дозвіл на працевлаштування через TPS.

Працює. І жінка працює.

Сусіди пана rjkz… akurt

Повідомлень: 9424 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3509 раз. Подякували: 1234 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 бер, 2024 19:34 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Якщо скласти рейтинг застосування слів на цій гілці, то мабуть на першому місці будуть слова «рабство» та «кредитне рабство».

Підозрюю, що десь з тим зустрічалися чи зустрічаються. Якщо скласти рейтинг застосування слів на цій гілці, то мабуть на першому місці будуть слова «рабство» та «кредитне рабство».Підозрюю, що десь з тим зустрічалися чи зустрічаються.

Так і є. В моєму розумінні кредитне рабство - це стан, коли для людини навіть короткочасна (3-6 місяців) втрата роботи / джерела доходів спричинює неможливість виплати кредитів, або забезпечення базових потреб (житла, їжі, ...)

Тобто для життя потрібно постійно працювати, не можна взяти паузу... Так і є. В моєму розумінні кредитне рабство - це стан, коли для людини навіть короткочасна (3-6 місяців) втрата роботи / джерела доходів спричинює неможливість виплати кредитів, або забезпечення базових потреб (житла, їжі, ...)Тобто для життя потрібно постійно працювати, не можна взяти паузу... Дюрі-бачі

Повідомлень: 2569 З нами з: 29.07.22 Подякував: 471 раз. Подякували: 356 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 бер, 2024 20:27 rjkz написав: Дюрі-бачі написав: akurt а ліміти реальні чи тільки для того, щоб радувати очі кількістю 0. Тобто власник може піти й закупитися на всі 100k чи зняти готівку? Чи при використанні поріжуть ліміт, як частороблять в Україні? а ліміти реальні чи тільки для того, щоб радувати очі кількістю 0. Тобто власник може піти й закупитися на всі 100k чи зняти готівку? Чи при використанні поріжуть ліміт, як частороблять в Україні?

Желательно не вылазить за 30% лимита.

Но они доступны в полном объеме. Желательно не вылазить заНо они доступны в полном объеме.

звідки цифра 30%? це десь прописано? так каже менеджер банку? такі традиції? звідки цифра 30%? це десь прописано? так каже менеджер банку? такі традиції? Shaman

Повідомлень: 5612 З нами з: 29.09.19 Подякував: 565 раз. Подякували: 1352 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 бер, 2024 20:33 Дюрі-бачі написав: akurt написав: Якщо скласти рейтинг застосування слів на цій гілці, то мабуть на першому місці будуть слова «рабство» та «кредитне рабство».

Підозрюю, що десь з тим зустрічалися чи зустрічаються. Якщо скласти рейтинг застосування слів на цій гілці, то мабуть на першому місці будуть слова «рабство» та «кредитне рабство».Підозрюю, що десь з тим зустрічалися чи зустрічаються.

Так і є. В моєму розумінні кредитне рабство - це стан, коли для людини навіть короткочасна (3-6 місяців) втрата роботи / джерела доходів спричинює неможливість виплати кредитів, або забезпечення базових потреб (житла, їжі, ...)

Тобто для життя потрібно постійно працювати, не можна взяти паузу... Так і є. В моєму розумінні- це стан, коли для людини навіть короткочасна (3-6 місяців) втрата роботи / джерела доходів спричинює неможливість виплати кредитів, або забезпечення базових потреб (житла, їжі, ...)Тобто для життя потрібно постійно працювати, не можна взяти паузу...

як на мене, ви трохи плутаєте різні речі. у вашому розуміння будь-яка іпотека це кредитне рабство. до речі, якщо немає збережень, то втрата роботи й без кредитів є проблемою.



залежить від того, як людина забезпечує свою кредитну безпеку. й є профдеформація форумчан - до певного рівня зп немає можливості створити подушку безпеки, тому головне - це постійно працювати над своїм рівнем й рівнем своєї зп.



для кредитів важливо ваша можливість їх сплачувати - якщо вашої зп вистачає на забезпечення життя й на спрлату кредитів, то ок. а якщо ще відкладати - то супер. кредитне рабство - це коли ви щоб закрити позики берете нові позики. як на мене, ви трохи плутаєте різні речі. у вашому розуміння будь-яка іпотека це кредитне рабство. до речі, якщо немає збережень, то втрата роботи й без кредитів є проблемою.залежить від того, як людина забезпечує свою кредитну безпеку. й є профдеформація форумчан - до певного рівня зп немає можливості створити подушку безпеки, тому головне - це постійно працювати над своїм рівнем й рівнем своєї зп.для кредитів важливо ваша можливість їх сплачувати - якщо вашої зп вистачає на забезпечення життя й на спрлату кредитів, то ок. а якщо ще відкладати - то супер. кредитне рабство - це коли ви щоб закрити позики берете нові позики. Shaman

Повідомлень: 5612 З нами з: 29.09.19 Подякував: 565 раз. Подякували: 1352 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 бер, 2024 20:41 nekefer написав: Shaman написав: Дюрі-бачі написав: akurt а ліміти реальні чи тільки для того, щоб радувати очі кількістю 0. Тобто власник може піти й закупитися на всі 100k чи зняти готівку? Чи при використанні поріжуть ліміт, як частороблять в Україні? а ліміти реальні чи тільки для того, щоб радувати очі кількістю 0. Тобто власник може піти й закупитися на всі 100k чи? Чи при використанні поріжуть ліміт, як частороблять в Україні?

зняти готівку з кредитної картки - це завжди дорого коштує, хіба що в США відсотки не такі шалені, як у нас.



я гадаю в людині, яка має ліміт 1 000 000 дол дохід дозволяє обслуговувати цей борг. й звісно, що на поточне життя цієї суми біль ніж достатньо зняти готівку з кредитної картки - це завжди дорого коштує, хіба що в США відсотки не такі шалені, як у нас.я гадаю в людині, яка має ліміт 1 000 000 дол дохід дозволяє обслуговувати цей борг. й звісно, що на поточне життя цієї суми біль ніж достатньо

это заблуждение, % по карте в США плюс минус 30%, это прямо пишут в договорах, хотя не всем это интересно

автокредиты тоже дорогие, тут даже разводят, по договору кредит под 5%, а по факту с учетом отката дилеру и страховкой выходит 20%

дешевая только ипотека, была пару лет назад

наличку тоже гоняют, берут с карты А и погашают кредит на карте Б чтобы не нарушать кредитную историю

что касается лимитов, то чем меньше кредита выбирает заемщик тем менее рискованным он считается, тобто если из ляма берешь 100к это норм, но если возьмешь 500к хана твоей истории, поэтому они хоть хвастаются лимитами но не берут их это заблуждение, % по карте в США плюс минус 30%, это прямо пишут в договорах, хотя не всем это интересноавтокредиты тоже дорогие, тут даже разводят, по договору кредит под 5%, а по факту с учетом отката дилеру и страховкой выходит 20%дешевая только ипотека, была пару лет назадналичку тоже гоняют,чтобы не нарушать кредитную историючто касается лимитов, то чем меньше кредита выбирает заемщик тем менее рискованным он считается, тобто если из ляма берешь 100к это норм, но если возьмешь 500к хана твоей истории, поэтому они хоть хвастаются лимитами но не берут их

ща саме "заблуждение"?



30% - це й є багато для США.



20% по автокредитам - якась байка.



й навіщо брати готівку - якщо не можеш втриматися в грейсі, то платиш підвищені відсотки. коли береш готівку з іншої карти - відразу не в грейсі. нема сенсу.



якщо не в грейсі, що, падає рейтинг? для банку навпаки це вигідно ща саме "заблуждение"?30% - це й є багато для США.20% по автокредитам - якась байка.й навіщо брати готівку - якщо не можеш втриматися в грейсі, то платиш підвищені відсотки. коли береш готівку з іншої карти - відразу не в грейсі. нема сенсу.якщо не в грейсі, що, падає рейтинг? для банку навпаки це вигідно Shaman

Повідомлень: 5612 З нами з: 29.09.19 Подякував: 565 раз. Подякували: 1352 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 бер, 2024 21:13 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: у вашому розуміння будь-яка іпотека це кредитне рабство. у вашому розуміння будь-яка іпотека це кредитне рабство.

Ні. Якщо іпотека взята під фіксовний низький %, при цьому є кошти достатні для погашення кількох років іпотеки і вони вкладені під вищий %, то це ніяке не рабство. Ні. Якщо іпотека взята під фіксовний низький %, при цьому є кошти достатні для погашення кількох років іпотеки і вони вкладені під вищий %, то це ніяке не рабство. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2569 З нами з: 29.07.22 Подякував: 471 раз. Подякували: 356 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1975197619771978 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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