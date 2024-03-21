Це щось із розряду "не ходіть до лікаря, адже знайде хвороби і змусить кинути пити, палити, змусить фізкультурою займатись"...
Згоден. Кредити можуть бути як дуже корисним інструментом для збагачення так і квитком в рабство, все залежить від умов.
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Додано: Чет 21 бер, 2024 19:06
Re: Еміграція, заробітчанство
Це щось із розряду "не ходіть до лікаря, адже знайде хвороби і змусить кинути пити, палити, змусить фізкультурою займатись"...
Згоден. Кредити можуть бути як дуже корисним інструментом для збагачення так і квитком в рабство, все залежить від умов.
Додано: Чет 21 бер, 2024 19:30
Якщо скласти рейтинг застосування слів на цій гілці, то мабуть на першому місці будуть слова «рабство» та «кредитне рабство».
Підозрюю, що десь з тим зустрічалися чи зустрічаються.
Х. Х. Х.
Під час вечірньої прогулянки вздовж Середземного моря спілкувався з сусідом пана rjkz - мешкає в Брукліні.
Якось він нічого не чув про ті терміни. Мабуть воно є, але на іншому боці Земної кулі.
Спитав, який у нього статус (я думав, він має Green card), коли ні: TPS.
Статус тимчасового захисту (Temporary Protected Status (TPS)) — це тимчасовий імміграційний захист, який надається громадянам певних країн, які не можуть повернутися на батьківщину через триваючий збройний конфлікт, екологічну катастрофу чи інші небезпечні обставини, визначені Державним департаментом США. Особи, яким надано TPS, захищені від виселення зі Сполучених Штатів і їм дозволяється працювати, якщо вони отримають дозвіл на працевлаштування через TPS.
Працює. І жінка працює.
Сусіди пана rjkz…
Додано: Чет 21 бер, 2024 19:34
Re: Еміграція, заробітчанство
Так і є. В моєму розумінні кредитне рабство - це стан, коли для людини навіть короткочасна (3-6 місяців) втрата роботи / джерела доходів спричинює неможливість виплати кредитів, або забезпечення базових потреб (житла, їжі, ...)
Тобто для життя потрібно постійно працювати, не можна взяти паузу...
Додано: Чет 21 бер, 2024 20:27
звідки цифра 30%? це десь прописано? так каже менеджер банку? такі традиції?
Додано: Чет 21 бер, 2024 20:33
як на мене, ви трохи плутаєте різні речі. у вашому розуміння будь-яка іпотека це кредитне рабство. до речі, якщо немає збережень, то втрата роботи й без кредитів є проблемою.
залежить від того, як людина забезпечує свою кредитну безпеку. й є профдеформація форумчан - до певного рівня зп немає можливості створити подушку безпеки, тому головне - це постійно працювати над своїм рівнем й рівнем своєї зп.
для кредитів важливо ваша можливість їх сплачувати - якщо вашої зп вистачає на забезпечення життя й на спрлату кредитів, то ок. а якщо ще відкладати - то супер. кредитне рабство - це коли ви щоб закрити позики берете нові позики.
Додано: Чет 21 бер, 2024 20:41
ща саме "заблуждение"?
30% - це й є багато для США.
20% по автокредитам - якась байка.
й навіщо брати готівку - якщо не можеш втриматися в грейсі, то платиш підвищені відсотки. коли береш готівку з іншої карти - відразу не в грейсі. нема сенсу.
якщо не в грейсі, що, падає рейтинг? для банку навпаки це вигідно
Додано: Чет 21 бер, 2024 21:13
Re: Еміграція, заробітчанство
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