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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 бер, 2024 19:06
nekefer написав:
не берите в долг у МВФ
Це щось із розряду "не ходіть до лікаря, адже знайде хвороби і змусить кинути пити, палити, змусить фізкультурою займатись"...
Faceless написав:
Наявність кредитів не обов'язково означає, що людина в боргах (по загальному балансу).
Згоден. Кредити можуть бути як дуже корисним інструментом для збагачення так і квитком в рабство, все залежить від умов.
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Додано: Чет 21 бер, 2024 19:30
Якщо скласти рейтинг застосування слів на цій гілці, то мабуть на першому місці будуть слова «рабство» та «кредитне рабство».
Підозрюю, що десь з тим зустрічалися чи зустрічаються.
Х. Х. Х.
Під час вечірньої прогулянки вздовж Середземного моря спілкувався з сусідом пана rjkz - мешкає в Брукліні.
Якось він нічого не чув про ті терміни. Мабуть воно є, але на іншому боці Земної кулі.
Спитав, який у нього статус (я думав, він має Green card), коли ні: TPS.
Статус тимчасового захисту (Temporary Protected Status (TPS)) — це тимчасовий імміграційний захист, який надається громадянам певних країн, які не можуть повернутися на батьківщину через триваючий збройний конфлікт, екологічну катастрофу чи інші небезпечні обставини, визначені Державним департаментом США. Особи, яким надано TPS, захищені від виселення зі Сполучених Штатів і їм дозволяється працювати, якщо вони отримають дозвіл на працевлаштування через TPS.
Працює. І жінка працює.
Сусіди пана rjkz…
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akurt
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Додано: Чет 21 бер, 2024 19:34
akurt написав:
Якщо скласти рейтинг застосування слів на цій гілці, то мабуть на першому місці будуть слова «рабство» та «кредитне рабство».
Підозрюю, що десь з тим зустрічалися чи зустрічаються.
Так і є. В моєму розумінні кредитне рабство - це стан, коли для людини навіть короткочасна (3-6 місяців) втрата роботи / джерела доходів спричинює неможливість виплати кредитів, або забезпечення базових потреб (житла, їжі, ...)
Тобто для життя потрібно постійно працювати, не можна взяти паузу...
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 21 бер, 2024 20:27
rjkz написав: Дюрі-бачі написав:akurt
а ліміти реальні чи тільки для того, щоб радувати очі кількістю 0. Тобто власник може піти й закупитися на всі 100k чи зняти готівку? Чи при використанні поріжуть ліміт, як частороблять в Україні?
Желательно не вылазить за 30% лимита
.
Но они доступны в полном объеме.
звідки цифра 30%? це десь прописано? так каже менеджер банку? такі традиції?
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Shaman
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Додано: Чет 21 бер, 2024 20:33
Дюрі-бачі написав: akurt написав:
Якщо скласти рейтинг застосування слів на цій гілці, то мабуть на першому місці будуть слова «рабство» та «кредитне рабство».
Підозрюю, що десь з тим зустрічалися чи зустрічаються.
Так і є. В моєму розумінні кредитне рабство
- це стан, коли для людини навіть короткочасна (3-6 місяців) втрата роботи / джерела доходів спричинює неможливість виплати кредитів, або забезпечення базових потреб (житла, їжі, ...)
Тобто для життя потрібно постійно працювати, не можна взяти паузу...
як на мене, ви трохи плутаєте різні речі. у вашому розуміння будь-яка іпотека це кредитне рабство. до речі, якщо немає збережень, то втрата роботи й без кредитів є проблемою.
залежить від того, як людина забезпечує свою кредитну безпеку. й є профдеформація форумчан - до певного рівня зп немає можливості створити подушку безпеки, тому головне - це постійно працювати над своїм рівнем й рівнем своєї зп.
для кредитів важливо ваша можливість їх сплачувати - якщо вашої зп вистачає на забезпечення життя й на спрлату кредитів, то ок. а якщо ще відкладати - то супер. кредитне рабство - це коли ви щоб закрити позики берете нові позики.
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Shaman
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Додано: Чет 21 бер, 2024 20:41
nekefer написав: Shaman написав: Дюрі-бачі написав:akurt
а ліміти реальні чи тільки для того, щоб радувати очі кількістю 0. Тобто власник може піти й закупитися на всі 100k чи зняти готівку
? Чи при використанні поріжуть ліміт, як частороблять в Україні?
зняти готівку з кредитної картки - це завжди дорого коштує, хіба що в США відсотки не такі шалені, як у нас.
я гадаю в людині, яка має ліміт 1 000 000 дол дохід дозволяє обслуговувати цей борг. й звісно, що на поточне життя цієї суми біль ніж достатньо
это заблуждение, % по карте в США плюс минус 30%, это прямо пишут в договорах, хотя не всем это интересно
автокредиты тоже дорогие, тут даже разводят, по договору кредит под 5%, а по факту с учетом отката дилеру и страховкой выходит 20%
дешевая только ипотека, была пару лет назад
наличку тоже гоняют, берут с карты А и погашают кредит на карте Б
чтобы не нарушать кредитную историю
что касается лимитов, то чем меньше кредита выбирает заемщик тем менее рискованным он считается, тобто если из ляма берешь 100к это норм, но если возьмешь 500к хана твоей истории, поэтому они хоть хвастаются лимитами но не берут их
ща саме "заблуждение"?
30% - це й є багато для США.
20% по автокредитам - якась байка.
й навіщо брати готівку - якщо не можеш втриматися в грейсі, то платиш підвищені відсотки. коли береш готівку з іншої карти - відразу не в грейсі. нема сенсу.
якщо не в грейсі, що, падає рейтинг? для банку навпаки це вигідно
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Shaman
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Додано: Чет 21 бер, 2024 21:13
Shaman написав:
у вашому розуміння будь-яка іпотека це кредитне рабство.
Ні. Якщо іпотека взята під фіксовний низький %, при цьому є кошти достатні для погашення кількох років іпотеки і вони вкладені під вищий %, то це ніяке не рабство.
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 21 бер, 2024 21:28
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
у вашому розуміння будь-яка іпотека це кредитне рабство.
Ні. Якщо іпотека взята під фіксовний низький %, при цьому є кошти достатні для погашення кількох років іпотеки
і вони вкладені під вищий %, то це ніяке не рабство.
це винятки. по-перше. по-друге, кредити зазвичай під вищий відсоток, ніж депозити - це теж майже аксіома. а інші вкладення, навіть в акції, - це вже гра, коли прибутку може й взагалі не бути.
зазвичай подушка безпеки - це 3-6 місяців.
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Shaman
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Додано: Чет 21 бер, 2024 21:49
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
у вашому розуміння будь-яка іпотека це кредитне рабство.
Ні. Якщо іпотека взята під фіксовний низький %, при цьому є кошти достатні для погашення кількох років іпотеки і вони вкладені під вищий %, то це ніяке не рабство.
Це тоді не рабство, просто делірій
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Додано: Чет 21 бер, 2024 21:57
Shaman написав:
зазвичай подушка безпеки - це 3-6 місяців.
Повних витрат, які включають як платежі по всіх кредитах, так і кошти на проживання, лікування та інші витрати...
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Дюрі-бачі
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