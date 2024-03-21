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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1976197719781979
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 22:00

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:зазвичай подушка безпеки - це 3-6 місяців.

Повних витрат, які включають як платежі по всіх кредитах, так і кошти на проживання, лікування та інші витрати...

відпустку на Мальдіви, витрати на утримання гвинтокрила та яхти... :D
Shaman
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