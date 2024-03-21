|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 бер, 2024 22:00
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
зазвичай подушка безпеки - це 3-6 місяців.
Повних витрат, які включають як платежі по всіх кредитах, так і кошти на проживання, лікування та інші витрати...
відпустку на Мальдіви, витрати на утримання гвинтокрила та яхти...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 5624
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 565 раз.
- Подякували: 1354 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: П'ят 22 бер, 2024 00:04
Дюрі-бачі написав: rjkz написав:
Желательно не вылазить за 30% лимита.
Но они доступны в полном объеме.
А якщо вилізти, то кредитний рейтинг понизять і ліміти поріжуть?
Це як спідометр, на якому є 300 км/год, але ти на них можеш тільки дивитися...
Вряд-ли срежут, скорее увеличат, но на скор повлияет.
Можно по-другому делать - тратить много, но частями и часто гасить.
Тогда скор не упадет, а банк поднимет лимит.
И у меня и у жены лимит поднялся именно после такого "поведения".
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 16353
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8262 раз.
- Подякували: 5125 раз.
-
- Профіль
-
3
3
3
Додано: П'ят 22 бер, 2024 00:12
nekefer написав: rjkz написав: nekefer написав:
да, кредит замена рабства, феодала и товарища комиссара одновременно
никто так не принуждает к труду как кредит
Вы живете в другой реальности, когда пользование кредитом=своих денег нет.
Тут не так. Никто в здравом уме не таскает с собой чемодан денег (дебеткард).
Носят секьюритизированные чужие деньги (кредитка), с которыми если что-то случится - это проблемы банка. Если при расчете онлайн, исчезнут деньги - это проблемы банка.
И это ничего не стоит в льготный период (до 55 дней) и еще и приносит кэшбек.
кредит - это долг
заемщик должен
очень трудно объяснять почему человек должен работать, в наше время люди не голодают, не мерзнут, в основном. Очень многим этого достаточно и очень сложно их заставить работать больше и эффективнее. В итоге, если в стране мало кредитов и нет диктатуры то никто никому ничего не должен.
как их заставить работать? В разные периоды человечества должны были родине, феодалу или просто по воле бога. Это не очень хорошо работало.
кредит это не просто деньги
не зря, например, сказали - не берите в долг у МВФ и мафии
и еще хотите заставить сотрудников работать лучше чужими руками? дайте им кредит, назовите бенефитом "для лучших", или профинансируйте им льготную ставку по банковскому кредиту (т.е. банк дает под 10%, 8 платите вы, а 2% остается работник), пусть пашут
без вас они кредит не вытянут, их банк уничтожит
Я ни цента еще не заплатил за пользование кредиткой.
Банк мне за открытие кредитки заплатил 200 долларов бонуса.
И каждый месяц я получаю кэшбек.
Это кошелек с чужими деньгами, которые если украдут, то украдут не у меня.
До сиз пор не понял в чем подвох. Столько лет уже пользую и так и эдак.
Не, приходят оферы на другие типы кредиток от этого-же банка, где надо платить то за то то за это. Я только не пойму нафига мне другой кусочек пластика, если у меня есть тот, за который платить не надо.
В разных ситуациях кредит может быть и добром и злом. Порой одновременно.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 16353
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8262 раз.
- Подякували: 5125 раз.
-
- Профіль
-
3
3
3
Додано: П'ят 22 бер, 2024 00:24
Shaman написав: rjkz написав: Дюрі-бачі написав:akurt
а ліміти реальні чи тільки для того, щоб радувати очі кількістю 0. Тобто власник може піти й закупитися на всі 100k чи зняти готівку? Чи при використанні поріжуть ліміт, як частороблять в Україні?
Желательно не вылазить за 30% лимита
.
Но они доступны в полном объеме.
звідки цифра 30%? це десь прописано? так каже менеджер банку? такі традиції?
Такой алгоритм.
Так сказал менеджер банка Чейз (самый крупный и надежный банк США) при оформлении заявки на кредитку.
Так-же в интерфейсе аккаунта есть раздел credit journey там написано credit usage less than 30% is good.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 16353
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8262 раз.
- Подякували: 5125 раз.
-
- Профіль
-
3
3
3
Додано: П'ят 22 бер, 2024 00:45
Дюрі-бачі написав: akurt написав:
Якщо скласти рейтинг застосування слів на цій гілці, то мабуть на першому місці будуть слова «рабство» та «кредитне рабство».
Підозрюю, що десь з тим зустрічалися чи зустрічаються.
Так і є. В моєму розумінні кредитне рабство - це стан, коли для людини навіть короткочасна (3-6 місяців) втрата роботи / джерела доходів спричинює неможливість виплати кредитів, або забезпечення базових потреб (житла, їжі, ...)
Тобто для життя потрібно постійно працювати, не можна взяти паузу...
Думаете, у большинства это не так?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 28523
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5277 раз.
- Подякували: 4857 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|