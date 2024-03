Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 1976197719781979 Додано: Чет 21 бер, 2024 22:00 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: зазвичай подушка безпеки - це 3-6 місяців. зазвичай подушка безпеки - це 3-6 місяців.

Повних витрат, які включають як платежі по всіх кредитах, так і кошти на проживання, лікування та інші витрати... Повних витрат, які включають як платежі по всіх кредитах, так і кошти на проживання, лікування та інші витрати...

відпустку на Мальдіви, витрати на утримання гвинтокрила та яхти...

Shaman

Повних витрат, які включають як платежі по всіх кредитах, так і кошти на проживання, лікування та інші витрати...

А якщо вилізти, то кредитний рейтинг понизять і ліміти поріжуть?

Це як спідометр, на якому є 300 км/год, але ти на них можеш тільки дивитися...

Но они доступны в полном объеме. Желательно не вылазить за 30% лимита.Но они доступны в полном объеме.

А якщо вилізти, то кредитний рейтинг понизять і ліміти поріжуть?

Це як спідометр, на якому є 300 км/год, але ти на них можеш тільки дивитися... А якщо вилізти, то кредитний рейтинг понизять і ліміти поріжуть?Це як спідометр, на якому є 300 км/год, але ти на них можеш тільки дивитися...



Вряд-ли срежут, скорее увеличат, но на скор повлияет.

Можно по-другому делать - тратить много, но частями и часто гасить.

Тогда скор не упадет, а банк поднимет лимит.

Вряд-ли срежут, скорее увеличат, но на скор повлияет.

Можно по-другому делать - тратить много, но частями и часто гасить.

Тогда скор не упадет, а банк поднимет лимит.

И у меня и у жены лимит поднялся именно после такого "поведения".

rjkz

nekefer написав: rjkz написав: nekefer написав: да, кредит замена рабства, феодала и товарища комиссара одновременно

никто так не принуждает к труду как кредит

никто так не принуждает к труду как кредит да, кредит замена рабства, феодала и товарища комиссара одновременноникто так не принуждает к труду как кредит



Вы живете в другой реальности, когда пользование кредитом=своих денег нет.

Тут не так. Никто в здравом уме не таскает с собой чемодан денег (дебеткард).

Носят секьюритизированные чужие деньги (кредитка), с которыми если что-то случится - это проблемы банка. Если при расчете онлайн, исчезнут деньги - это проблемы банка.

И это ничего не стоит в льготный период (до 55 дней) и еще и приносит кэшбек. Вы живете в другой реальности, когда пользование кредитом=своих денег нет.Тут не так. Никто в здравом уме не таскает с собой чемодан денег (дебеткард).Носят секьюритизированные чужие деньги (кредитка), с которыми если что-то случится - это проблемы банка. Если при расчете онлайн, исчезнут деньги - это проблемы банка.И это ничего не стоит в льготный период (до 55 дней) и еще и приносит кэшбек.

кредит - это долг

заемщик должен

очень трудно объяснять почему человек должен работать, в наше время люди не голодают, не мерзнут, в основном. Очень многим этого достаточно и очень сложно их заставить работать больше и эффективнее. В итоге, если в стране мало кредитов и нет диктатуры то никто никому ничего не должен.

как их заставить работать? В разные периоды человечества должны были родине, феодалу или просто по воле бога. Это не очень хорошо работало.

кредит это не просто деньги

не зря, например, сказали - не берите в долг у МВФ и мафии

и еще хотите заставить сотрудников работать лучше чужими руками? дайте им кредит, назовите бенефитом "для лучших", или профинансируйте им льготную ставку по банковскому кредиту (т.е. банк дает под 10%, 8 платите вы, а 2% остается работник), пусть пашут без вас они кредит не вытянут, их банк уничтожит кредит - это долгзаемщикочень трудно объяснять почему человек должен работать, в наше время люди не голодают, не мерзнут, в основном. Очень многим этого достаточно и очень сложно их заставить работать больше и эффективнее. В итоге, если в стране мало кредитов и нет диктатуры то никто никому ничего не должен.как их заставить работать? В разные периоды человечества должны были родине, феодалу или просто по воле бога. Это не очень хорошо работало.кредит это не просто деньгине зря, например, сказали - не берите в долг у МВФ и мафиии еще хотите заставить сотрудников работать лучше чужими руками? дайте им кредит, назовите бенефитом "для лучших", или профинансируйте им льготную ставку по банковскому кредиту (т.е. банк дает под 10%, 8 платите вы, а 2% остается работник), пусть пашутбез вас они кредит не вытянут, их банк уничтожит



Я ни цента еще не заплатил за пользование кредиткой.

Банк мне за открытие кредитки заплатил 200 долларов бонуса.

И каждый месяц я получаю кэшбек.

Это кошелек с чужими деньгами, которые если украдут, то украдут не у меня.

До сиз пор не понял в чем подвох. Столько лет уже пользую и так и эдак.

Не, приходят оферы на другие типы кредиток от этого-же банка, где надо платить то за то то за это. Я только не пойму нафига мне другой кусочек пластика, если у меня есть тот, за который платить не надо.

Я ні цента еще не заплатил за пользование кредиткой.

Банк мне за открытие кредитки заплатил 200 долларов бонуса.

И каждый месяц я получаю кэшбек.

Это кошелек с чужими деньгами, которые если украдут, то украдут не у меня.

До сиз пор не понял в чем подвох. Столько лет уже пользую и так и эдак.

Не, приходят оферы на другие типы кредиток от этого-же банка, где надо платить то за то то за это. Я только не пойму нафига мне другой кусочек пластика, если у меня есть тот, за который платить не надо.

В разных ситуациях кредит может быть и добром и злом. Порой одновременно.

rjkz

Shaman написав: rjkz написав: Дюрі-бачі написав: akurt а ліміти реальні чи тільки для того, щоб радувати очі кількістю 0. Тобто власник може піти й закупитися на всі 100k чи зняти готівку? Чи при використанні поріжуть ліміт, як частороблять в Україні?

Желательно не вылазить за 30% лимита.

Но они доступны в полном объеме.

звідки цифра 30%? це десь прописано? так каже менеджер банку? такі традиції?

Желательно не вылазить за 30% лимита.

Но они доступны в полном объеме. Желательно не вылазить заНо они доступны в полном объеме.

звідки цифра 30%? це десь прописано? так каже менеджер банку? такі традиції? звідки цифра 30%? це десь прописано? так каже менеджер банку? такі традиції?



Такой алгоритм.

Так сказал менеджер банка Чейз (самый крупный и надежный банк США) при оформлении заявки на кредитку.

Такой алгоритм.

Так сказал менеджер банка Чейз (самый крупный и надежный банк США) при оформлении заявки на кредитку.

Так-же в интерфейсе аккаунта есть раздел credit journey там написано credit usage less than 30% is good.

rjkz

Повідомлень: 16353 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8262 раз. Подякували: 5125 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 бер, 2024 00:45 Дюрі-бачі написав: akurt написав: Якщо скласти рейтинг застосування слів на цій гілці, то мабуть на першому місці будуть слова «рабство» та «кредитне рабство».

Підозрюю, що десь з тим зустрічалися чи зустрічаються. Якщо скласти рейтинг застосування слів на цій гілці, то мабуть на першому місці будуть слова «рабство» та «кредитне рабство».Підозрюю, що десь з тим зустрічалися чи зустрічаються.

Так і є. В моєму розумінні кредитне рабство - це стан, коли для людини навіть короткочасна (3-6 місяців) втрата роботи / джерела доходів спричинює неможливість виплати кредитів, або забезпечення базових потреб (житла, їжі, ...)

Тобто для життя потрібно постійно працювати, не можна взяти паузу... Так і є. В моєму розумінні кредитне рабство - це стан, коли для людини навіть короткочасна (3-6 місяців) втрата роботи / джерела доходів спричинює неможливість виплати кредитів, або забезпечення базових потреб (житла, їжі, ...)Тобто для життя потрібно постійно працювати, не можна взяти паузу...

