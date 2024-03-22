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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1976197719781979
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 22:00

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:зазвичай подушка безпеки - це 3-6 місяців.

Повних витрат, які включають як платежі по всіх кредитах, так і кошти на проживання, лікування та інші витрати...

відпустку на Мальдіви, витрати на утримання гвинтокрила та яхти... :D
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 00:04

  Дюрі-бачі написав:
  rjkz написав:Желательно не вылазить за 30% лимита.
Но они доступны в полном объеме.

А якщо вилізти, то кредитний рейтинг понизять і ліміти поріжуть?
Це як спідометр, на якому є 300 км/год, але ти на них можеш тільки дивитися...


Вряд-ли срежут, скорее увеличат, но на скор повлияет.
Можно по-другому делать - тратить много, но частями и часто гасить.
Тогда скор не упадет, а банк поднимет лимит.
И у меня и у жены лимит поднялся именно после такого "поведения".
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 00:12

  nekefer написав:
  rjkz написав:
  nekefer написав:да, кредит замена рабства, феодала и товарища комиссара одновременно
никто так не принуждает к труду как кредит


Вы живете в другой реальности, когда пользование кредитом=своих денег нет.
Тут не так. Никто в здравом уме не таскает с собой чемодан денег (дебеткард).
Носят секьюритизированные чужие деньги (кредитка), с которыми если что-то случится - это проблемы банка. Если при расчете онлайн, исчезнут деньги - это проблемы банка.
И это ничего не стоит в льготный период (до 55 дней) и еще и приносит кэшбек.

кредит - это долг
заемщик должен
очень трудно объяснять почему человек должен работать, в наше время люди не голодают, не мерзнут, в основном. Очень многим этого достаточно и очень сложно их заставить работать больше и эффективнее. В итоге, если в стране мало кредитов и нет диктатуры то никто никому ничего не должен.
как их заставить работать? В разные периоды человечества должны были родине, феодалу или просто по воле бога. Это не очень хорошо работало.
кредит это не просто деньги
не зря, например, сказали - не берите в долг у МВФ и мафии
и еще хотите заставить сотрудников работать лучше чужими руками? дайте им кредит, назовите бенефитом "для лучших", или профинансируйте им льготную ставку по банковскому кредиту (т.е. банк дает под 10%, 8 платите вы, а 2% остается работник), пусть пашут :lol: без вас они кредит не вытянут, их банк уничтожит


Я ни цента еще не заплатил за пользование кредиткой.
Банк мне за открытие кредитки заплатил 200 долларов бонуса.
И каждый месяц я получаю кэшбек.
Это кошелек с чужими деньгами, которые если украдут, то украдут не у меня.
До сиз пор не понял в чем подвох. Столько лет уже пользую и так и эдак.
Не, приходят оферы на другие типы кредиток от этого-же банка, где надо платить то за то то за это. Я только не пойму нафига мне другой кусочек пластика, если у меня есть тот, за который платить не надо.
В разных ситуациях кредит может быть и добром и злом. Порой одновременно.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 00:24

  Shaman написав:
  rjkz написав:
  Дюрі-бачі написав:akurt а ліміти реальні чи тільки для того, щоб радувати очі кількістю 0. Тобто власник може піти й закупитися на всі 100k чи зняти готівку? Чи при використанні поріжуть ліміт, як частороблять в Україні?

Желательно не вылазить за 30% лимита.
Но они доступны в полном объеме.

звідки цифра 30%? це десь прописано? так каже менеджер банку? такі традиції?


Такой алгоритм.
Так сказал менеджер банка Чейз (самый крупный и надежный банк США) при оформлении заявки на кредитку.
Так-же в интерфейсе аккаунта есть раздел credit journey там написано credit usage less than 30% is good.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 00:45

  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:Якщо скласти рейтинг застосування слів на цій гілці, то мабуть на першому місці будуть слова «рабство» та «кредитне рабство».
Підозрюю, що десь з тим зустрічалися чи зустрічаються.

Так і є. В моєму розумінні кредитне рабство - це стан, коли для людини навіть короткочасна (3-6 місяців) втрата роботи / джерела доходів спричинює неможливість виплати кредитів, або забезпечення базових потреб (житла, їжі, ...)
Тобто для життя потрібно постійно працювати, не можна взяти паузу...

Думаете, у большинства это не так?
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 08:24

Еміграція, заробітчанство

New’s from Canada

Вчора відбулося майже остаточне вселення та наповнення нової квартири наших переселенців в місті Едмонтон (столиця провінції Альберта).
Мені хотілося моїм респондентам після того, як я передивився відео квартири на момент вселення, та його облаштування, написати «Ну, нарешті в нормальних умовах жити будете»…
Потім подумав, що це буде образа: в принципі 12 останніх років прожили в 3-к квартирі, подарованій батьками на весілля. І все не так вже й погано було: 100 кв.м, третій поверх, балкон, лоджія…

Ну ось, цитати з Канади, які трохи дозволять зрозуміти мешканців іншого боку Земноі кулі, які приймають переселенців з України.

- Вчора ввечері з католицької асоціації, Канадська дівчина привезла новий матрац, нову каву машину та чайник. Три каструлі. Мішок картоплі 3 кг, ніжок курячих та 3 кг свинячої шинки, макарон, рису вівсянки…
- А зараз їздили за місто забрали ліжко, майже новий матрац. Маргарет, жінка похилого віку, віддала безкоштовно, запитала чи є подушки, я сказала «ні» - і вона дала набір нового постільного та подушку…
- Я її поцілував навіть, такі вони милі…
- Ми витратили лише 50 $ за доставку сьогодні, знайшли пікап, водій з України, сам тут три місяці.
- Залишилося роздобути стільці стіл та диван. І купити вішалок, відро для сміття і можна жити 😄.

P.S. В мене враження, що не пропадуть. Або їм не дадуть попасти.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 08:58

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

New’s from Canada

Вчора відбулося майже остаточне вселення та наповнення нової квартири наших переселенців в місті Едмонтон (столиця провінції Альберта).
Мені хотілося моїм респондентам після того, як я передивився відео квартири на момент вселення, та його облаштування, написати «Ну, нарешті в нормальних умовах жити будете»…
Потім подумав, що це буде образа: в принципі 12 останніх років прожили в 3-к квартирі, подарованій батьками на весілля. І все не так вже й погано було: 100 кв.м, третій поверх, балкон, лоджія…

Ну ось, цитати з Канади, які трохи дозволять зрозуміти мешканців іншого боку Земноі кулі, які приймають переселенців з України.

- Вчора ввечері з католицької асоціації, Канадська дівчина привезла новий матрац, нову каву машину та чайник. Три каструлі. Мішок картоплі 3 кг, ніжок курячих та 3 кг свинячої шинки, макарон, рису вівсянки…
- А зараз їздили за місто забрали ліжко, майже новий матрац. Маргарет, жінка похилого віку, віддала безкоштовно, запитала чи є подушки, я сказала «ні» - і вона дала набір нового постільного та подушку…
- Я її поцілував навіть, такі вони милі…
- Ми витратили лише 50 $ за доставку сьогодні, знайшли пікап, водій з України, сам тут три місяці.
- Залишилося роздобути стільці стіл та диван. І купити вішалок, відро для сміття і можна жити 😄.

P.S. В мене враження, що не пропадуть. Або їм не дадуть попасти.

Пане Акурт, якось не вяжуться вихідні данні. Невже такі заможні люди не можуть собі дозволити 3 кг картоплі? Нащо вони беруть ту допомогу? :evil: Напевно є люди, яким дійсно не вистачає грошей на 3 кг картоплі?

Пс, доречі якраз позавчора купляв 3 кг картоплі в бедронці - вийшло 4,5 зл, тобто 3кг за 1,1 дол. США.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 09:08

  BIGor написав:Пане Акурт, якось не вяжуться вихідні данні. Невже такі заможні люди не можуть собі дозволити 3 кг картоплі? Нащо вони беруть ту допомогу? :evil: Напевно є люди, яким дійсно не вистачає грошей на 3 кг картоплі?
Пс, доречі якраз позавчора купляв 3 кг картоплі в бедронці - вийшло 4,5 зл, тобто 3кг за 1,1 дол. США.

Ну там же написано: привезла канадська дівчина з католицької асоціації, Ви ж не пропонуєте викинути на її очах?
Як тій канадській дівчині тоді поводитися наступний раз для наступної родини? Узгоджувати наперед список того, що вона хоче подарувати? А якщо висловлять бажання про червону ікру та Фуа-гра?

P.S. Як я зараз подивися ціну картоплі в місті Toronto, то орієнтир ціни за пакет в 5 кіло - 9,44 CAD долари або $1,45 USD за кіло. The price of 1 kg (2 lb.) of potatoes in Edmonton is C$2.94.
У Вас там в Польщі ціна дешевше, як у нас в Анталії: 19/32=0,59 USD за кіло.
До речі, теж важливо: зараз в Едмонтон мінус 9, вдень мінус 3...

P.P.S. Тут про США багато інформації так ось знайшов доповнення у порівнянні із США:
1 kg (2 lb.) of potatoes in other cities:
In Denver, Colorado the price is 12% more expensive than in Edmonton
In Seattle, Washington the price is about the same as in Edmonton
In Boise, Idaho the price is 47% cheaper than in Edmonton
In San Jose, California the price is 69% more expensive than in Edmonton (San Jose - Силіконова долина)
In Monterrey (CA) the price is 15% more expensive than in Edmonton.

Ще цікаво:
Other prices in Calgary (Canada) (Примітка: Калгарі - місто в тій же провінції, де є столицею Едмонтон):
The price of One-way ticket in public transport in Calgary is C$3.66
The price of 1 package of Marlboro cigarettes in Calgary is C$17
The price of Short visit to private Doctor (15 minutes) in Calgary is C$87
The price of Utilities 1 month (heating, electricity, gas ...) for 1 person in 45 m2 (480 Sqft) studio in Calgary is C$167.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 22 бер, 2024 09:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 09:27

  akurt написав:В мене враження, що не пропадуть. Або їм не дадуть попасти

Головне, щоб наш пан Всезнай не пропав. Від надлишку дешевого йогурту і протермінованих оселедців. Інакше нікому буде заповнювати інформаційний простір буквами, словами і реченнями.
  akurt написав:важливо: зараз в Едмонтон мінус 9, вдень мінус 3...

Валянки для роботи в мороз -30 градусів - згодились нарешті вам, пане Аакурт?
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 09:32

Була команда нещасному та вічноголодному заповзти в будку та тихо скулити.
Повторити?
akurt
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