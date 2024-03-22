Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1978197919801981> Додано: П'ят 22 бер, 2024 09:35 akurt написав: Еміграція, заробітчанство



New’s from Canada



Вчора відбулося майже остаточне вселення та наповнення нової квартири наших переселенців в місті Едмонтон (столиця провінції Альберта).

Мені хотілося моїм респондентам після того, як я передивився відео квартири на момент вселення, та його облаштування, написати «Ну, нарешті в нормальних умовах жити будете»…

Потім подумав, що це буде образа: в принципі 12 останніх років прожили в 3-к квартирі, подарованій батьками на весілля. І все не так вже й погано було: 100 кв.м, третій поверх, балкон, лоджія…



Ну ось, цитати з Канади, які трохи дозволять зрозуміти мешканців іншого боку Земноі кулі, які приймають переселенців з України.



- Вчора ввечері з католицької асоціації, Канадська дівчина привезла новий матрац, нову каву машину та чайник. Три каструлі. Мішок картоплі 3 кг, ніжок курячих та 3 кг свинячої шинки, макарон, рису вівсянки…

- А зараз їздили за місто забрали ліжко, майже новий матрац. Маргарет, жінка похилого віку, віддала безкоштовно, запитала чи є подушки, я сказала «ні» - і вона дала набір нового постільного та подушку…

- Я її поцілував навіть, такі вони милі…

- Ми витратили лише 50 $ за доставку сьогодні, знайшли пікап, водій з України, сам тут три місяці.

- Залишилося роздобути стільці стіл та диван. І купити вішалок, відро для сміття і можна жити 😄.



P.S. В мене враження, що не пропадуть. Або їм не дадуть попасти. Еміграція, заробітчанствоNew’s from CanadaВчора відбулося майже остаточне вселення та наповнення нової квартири наших переселенців в місті Едмонтон (столиця провінції Альберта).Мені хотілося моїм респондентам після того, як я передивився відео квартири на момент вселення, та його облаштування, написати «Ну, нарешті в нормальних умовах жити будете»…Потім подумав, що це буде образа: в принципі 12 останніх років прожили в 3-к квартирі, подарованій батьками на весілля. І все не так вже й погано було: 100 кв.м, третій поверх, балкон, лоджія…Ну ось, цитати з Канади, які трохи дозволять зрозуміти мешканців іншого боку Земноі кулі, які приймають переселенців з України.- Вчора ввечері з католицької асоціації, Канадська дівчина привезла новий матрац, нову каву машину та чайник. Три каструлі. Мішок картоплі 3 кг, ніжок курячих та 3 кг свинячої шинки, макарон, рису вівсянки…- А зараз їздили за місто забрали ліжко, майже новий матрац. Маргарет, жінка похилого віку, віддала безкоштовно, запитала чи є подушки, я сказала «ні» - і вона дала набір нового постільного та подушку…- Я її поцілував навіть, такі вони милі…- Ми витратили лише 50 $ за доставку сьогодні, знайшли пікап, водій з України, сам тут три місяці.- Залишилося роздобути стільці стіл та диван. І купити вішалок, відро для сміття і можна жити 😄.P.S. В мене враження, що не пропадуть. Або їм не дадуть попасти.

Підвищення рівня комфорту відбулося - треба пройтись по смітникам едмонтону - так можна обставити всю квартиру) Підвищення рівня комфорту відбулося - треба пройтись по смітникам едмонтону - так можна обставити всю квартиру) cherchiltank

Повідомлень: 1295 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 200 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 бер, 2024 09:37 cherchiltank написав: Підвищення рівня комфорту відбулося - треба пройтись по смітникам едмонтону - так можна обставити всю квартиру) Підвищення рівня комфорту відбулося - треба пройтись по смітникам едмонтону - так можна обставити всю квартиру)

А чому ви вважаєте, що всі повинні копіювати приклад та спосіб вашого життя? А чому ви вважаєте, що всі повинні копіювати приклад та спосіб вашого життя? akurt

Повідомлень: 9432 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3510 раз. Подякували: 1234 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 бер, 2024 09:37 akurt написав: Була команда нещасному та вічноголодному заповзти в будку та тихо скулити.

Повторити? Була команда нещасному та вічноголодному заповзти в будку та тихо скулити.Повторити?

А тим часом турецька ліра вже по 32 і ставка 50 відсотків)

Як думаєте наздожене ліра в цьому році гривню?) А тим часом турецька ліра вже по 32 і ставка 50 відсотків)Як думаєте наздожене ліра в цьому році гривню?) cherchiltank

Повідомлень: 1295 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 200 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 бер, 2024 09:38 akurt написав: cherchiltank написав: Підвищення рівня комфорту відбулося - треба пройтись по смітникам едмонтону - так можна обставити всю квартиру) Підвищення рівня комфорту відбулося - треба пройтись по смітникам едмонтону - так можна обставити всю квартиру)

А чому ви вважаєте, що всі повинні копіювати приклад та спосіб вашого життя? А чому ви вважаєте, що всі повинні копіювати приклад та спосіб вашого життя?

Копіювати не вийде - грошей не вистачить) Копіювати не вийде - грошей не вистачить) cherchiltank

Повідомлень: 1295 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 200 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 бер, 2024 09:39 А яким чином курс турецької ліри до долара впливає на оголошені вами плани прикупити віллу в Італії?

Дивилися б на курс євро/долар краще. akurt

Повідомлень: 9432 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3510 раз. Подякували: 1234 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 бер, 2024 09:43 rjkz написав: Дюрі-бачі написав: rjkz написав: Желательно не вылазить за 30% лимита.

Но они доступны в полном объеме. Желательно не вылазить за 30% лимита.Но они доступны в полном объеме.

А якщо вилізти, то кредитний рейтинг понизять і ліміти поріжуть?

Це як спідометр, на якому є 300 км/год, але ти на них можеш тільки дивитися... А якщо вилізти, то кредитний рейтинг понизять і ліміти поріжуть?Це як спідометр, на якому є 300 км/год, але ти на них можеш тільки дивитися...



Вряд-ли срежут, скорее увеличат, но на скор повлияет.

Можно по-другому делать - тратить много, но частями и часто гасить.

Тогда скор не упадет, а банк поднимет лимит.

И у меня и у жены лимит поднялся именно после такого "поведения". Вряд-ли срежут, скорее увеличат, но на скор повлияет.Можно по-другому делать - тратить много, но частями и часто гасить.Тогда скор не упадет, а банк поднимет лимит.И у меня и у жены лимит поднялся именно после такого "поведения".

Чем хуже кредитный рейтинг, тем интереснее человек (с) Чем хуже кредитный рейтинг, тем интереснее человек (с) Richi Повідомлень: 1763 З нами з: 25.09.08 Подякував: 909 раз. Подякували: 871 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 бер, 2024 09:43 akurt написав: А яким чином курс турецької ліри до долара впливає на оголошені вами плани прикупити віллу в Італії?

Дивилися б на курс євро/долар краще. А яким чином курс турецької ліри до долара впливає на оголошені вами плани прикупити віллу в Італії?Дивилися б на курс євро/долар краще.

Менше турків конкурентів на віллу - всі будуть шукати дешевий йогурт) Менше турків конкурентів на віллу - всі будуть шукати дешевий йогурт) cherchiltank

Повідомлень: 1295 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 200 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 бер, 2024 09:45 Що класно бути київському лендорду підстилкою вічно голодного Франта?

Поздоровляю... akurt

Повідомлень: 9432 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3510 раз. Подякували: 1234 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 бер, 2024 09:45 akurt написав: А яким чином курс турецької ліри до долара впливає на оголошені вами плани прикупити віллу в Італії?

Дивилися б на курс євро/долар краще. А яким чином курс турецької ліри до долара впливає на оголошені вами плани прикупити віллу в Італії?Дивилися б на курс євро/долар краще.

пан протурецький ріелтор отримує зарплату в лірах чи в євро?

Наскільки нам відомо, в Туреччині офіційною грошовою валютою є турецька ліра.

Може, пан добродій сам того не знає?

akurt написав: Поздоровляю Поздоровляю

і вас - також! пан протурецький ріелтор отримує зарплату в лірах чи в євро?Наскільки нам відомо, в Туреччині офіційною грошовою валютою є турецька ліра.Може, пан добродій сам того не знає?і вас - також! Frant

Повідомлень: 23785 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1652 раз. Подякували: 2532 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 бер, 2024 09:47 Вам скинути фото мого гаманця?

Залізете в льох оглядової ями гаража та будете притулятися щоками до фото.

Тепліше буде однозначно....

Дасте cherhiltank пару раз притулитися.

Учня свого нагородіть щедро - там же ще є 3-л бутильок огірків? Востаннє редагувалось akurt в П'ят 22 бер, 2024 09:48, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9432 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3510 раз. Подякували: 1234 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1978197919801981> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор