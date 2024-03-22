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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1978197919801981>
Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 09:35

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

New’s from Canada

Вчора відбулося майже остаточне вселення та наповнення нової квартири наших переселенців в місті Едмонтон (столиця провінції Альберта).
Мені хотілося моїм респондентам після того, як я передивився відео квартири на момент вселення, та його облаштування, написати «Ну, нарешті в нормальних умовах жити будете»…
Потім подумав, що це буде образа: в принципі 12 останніх років прожили в 3-к квартирі, подарованій батьками на весілля. І все не так вже й погано було: 100 кв.м, третій поверх, балкон, лоджія…

Ну ось, цитати з Канади, які трохи дозволять зрозуміти мешканців іншого боку Земноі кулі, які приймають переселенців з України.

- Вчора ввечері з католицької асоціації, Канадська дівчина привезла новий матрац, нову каву машину та чайник. Три каструлі. Мішок картоплі 3 кг, ніжок курячих та 3 кг свинячої шинки, макарон, рису вівсянки…
- А зараз їздили за місто забрали ліжко, майже новий матрац. Маргарет, жінка похилого віку, віддала безкоштовно, запитала чи є подушки, я сказала «ні» - і вона дала набір нового постільного та подушку…
- Я її поцілував навіть, такі вони милі…
- Ми витратили лише 50 $ за доставку сьогодні, знайшли пікап, водій з України, сам тут три місяці.
- Залишилося роздобути стільці стіл та диван. І купити вішалок, відро для сміття і можна жити 😄.

P.S. В мене враження, що не пропадуть. Або їм не дадуть попасти.

Підвищення рівня комфорту відбулося - треба пройтись по смітникам едмонтону - так можна обставити всю квартиру)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 09:37

  cherchiltank написав:Підвищення рівня комфорту відбулося - треба пройтись по смітникам едмонтону - так можна обставити всю квартиру)

А чому ви вважаєте, що всі повинні копіювати приклад та спосіб вашого життя?
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 09:37

  akurt написав:Була команда нещасному та вічноголодному заповзти в будку та тихо скулити.
Повторити?

А тим часом турецька ліра вже по 32 і ставка 50 відсотків)
Як думаєте наздожене ліра в цьому році гривню?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 09:38

  akurt написав:
  cherchiltank написав:Підвищення рівня комфорту відбулося - треба пройтись по смітникам едмонтону - так можна обставити всю квартиру)

А чому ви вважаєте, що всі повинні копіювати приклад та спосіб вашого життя?

Копіювати не вийде - грошей не вистачить)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 09:39

А яким чином курс турецької ліри до долара впливає на оголошені вами плани прикупити віллу в Італії?
Дивилися б на курс євро/долар краще.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 09:43

  rjkz написав:
  Дюрі-бачі написав:
  rjkz написав:Желательно не вылазить за 30% лимита.
Но они доступны в полном объеме.

А якщо вилізти, то кредитний рейтинг понизять і ліміти поріжуть?
Це як спідометр, на якому є 300 км/год, але ти на них можеш тільки дивитися...


Вряд-ли срежут, скорее увеличат, но на скор повлияет.
Можно по-другому делать - тратить много, но частями и часто гасить.
Тогда скор не упадет, а банк поднимет лимит.
И у меня и у жены лимит поднялся именно после такого "поведения".

Чем хуже кредитный рейтинг, тем интереснее человек (с)
Richi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 09:43

  akurt написав:А яким чином курс турецької ліри до долара впливає на оголошені вами плани прикупити віллу в Італії?
Дивилися б на курс євро/долар краще.

Менше турків конкурентів на віллу - всі будуть шукати дешевий йогурт)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 09:45

Що класно бути київському лендорду підстилкою вічно голодного Франта?
Поздоровляю...
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 09:45

  akurt написав:А яким чином курс турецької ліри до долара впливає на оголошені вами плани прикупити віллу в Італії?
Дивилися б на курс євро/долар краще.

пан протурецький ріелтор отримує зарплату в лірах чи в євро?
Наскільки нам відомо, в Туреччині офіційною грошовою валютою є турецька ліра.
Може, пан добродій сам того не знає?
  akurt написав:Поздоровляю

і вас - також!
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 09:47

Вам скинути фото мого гаманця?
Залізете в льох оглядової ями гаража та будете притулятися щоками до фото.
Тепліше буде однозначно....
Дасте cherhiltank пару раз притулитися.
Учня свого нагородіть щедро - там же ще є 3-л бутильок огірків?
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 22 бер, 2024 09:48, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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  #<1 ... 1978197919801981>
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