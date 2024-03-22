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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1977197819791980
Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 11:36

Sir nekefer!
Ви абсолютно праві, банк не доброчінно-церковна організація.
Весь час банк сподівається, що Ви/я щось проґавите чи відтермінуєте.
Десь щось та заробить. І - як показують звіти банків - заробляють чимало.
Тому, наприклад, мені Bank of America без кінця пропонує якісь красиві смаколики - останній раз на днях - це кредитну картку з логотипом авіакомпанії Alaska airlines.
Але - якщо уважено прочитати умови - то смаколик у вигляді бонуса в 200 доларів з"явиться, якщо я на протязі 30 днів накуплю квитків цієї авіакомпанії на 3000 доларів...
А ось якщо невчасно гасити кредит - то 24% річних. Це по долару США...
Так що все вірно...
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 11:53

Re: Еміграція, заробітчанство

  nekefer написав:но большинство таки платят банкам и немало.
Мене завжди дивувало хто всі ці люди, але був період в житті, коли і мені довелось більше року жити на одну зарплату і пів року в кредитному рабстві виплачувати % по кредитці Монобанку... А ще в Україні є Сенс банк, який знімає 100 грн. по кожній картці в свій день, за такою схемою і я кілька разів попадав на комісію...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 12:32

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МВФ прогнозує зростання зарплат в Україні

На вашу думку, прогноз МВФ справдиться? Що може стати на заваді? А що навпаки може допомогти? Чи зможе зростання зарплат вплинути на повернення наших громадян з-за кордону?
Модератор
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 12:35

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Ну там же написано: привезла канадська дівчина з католицької асоціації, Ви ж не пропонуєте викинути на її очах?
Як тій канадській дівчині тоді поводитися наступний раз для наступної родини? Узгоджувати наперед список того, що вона хоче подарувати? А якщо висловлять бажання про червону ікру та Фуа-гра?

Давайте краще про талони на бензин на 2026 рік.
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Тижневої давності українські удари похитнули світові ціни на нафту на 5%.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 12:39

Re: Еміграція, заробітчанство

  Модератор написав:На вашу думку, прогноз МВФ справдиться? Що може стати на заваді? А що навпаки може допомогти? Чи зможе зростання зарплат вплинути на повернення наших громадян з-за кордону?

Все залежить виключно від кількості допомоги від партнерів.
Зростання зарплат може загальмувати відтік емігрантів. Рівня ЗП необхідного для повернення, як в Словаччині чи Румунії нам не досягнути.
Дюрі-бачі
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